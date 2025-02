Graficul zilei - Bitcoin (30.01.2025)

Bitcoin își continuă raliul impresionant, tranzacționându-se la 104.966 de dolari, marcând un câștig de 2,7% în ultimele 24 de ore, în ciuda menținerii de către Rezerva Federală a poziției sale hawkish. Rezistența criptomonedei în fața politicii monetare stricte evidențiază dinamica schimbătoare de pe piețele activelor digitale, în special în contextul politicilor prietenoase cu criptomonedele ale administrației Trump, în ciuda intrărilor negative în ETF-uri în această săptămână. Integrarea instituțională Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Piața criptomonedelor înregistrează o adopție instituțională fără precedent, integrarea activelor digitale de către Old Glory Bank în portalul său de investiții reprezentând cea mai recentă instituție financiară obișnuită care adoptă criptomonedele. Decizia băncii asigurate de FDIC de a accepta Bitcoin pentru achiziția de acțiuni semnalează încrederea tot mai mare în criptomonedă ca instrument financiar legitim. Posibila adoptare de către băncile centrale Într-o evoluție revoluționară, Banca Națională Cehă (CNB) este pe cale să devină prima bancă centrală din Europa care să adauge Bitcoin la rezervele sale. Alocarea potențială a până la 5% din rezervele sale de 140 de miliarde de euro ar reprezenta o schimbare semnificativă în atitudinea instituțiilor față de criptomonedă, putând crea un precedent pentru alte bănci centrale. Trezorerii corporative Adoptarea timpurie de către Tesla a noilor norme contabile FASB a adus o mai mare transparență în ceea ce privește deținerile corporative de Bitcoin, dezvăluind poziția sa de 9.720 unități de BTC, evaluată la 1,076 miliarde de dolari. Creșterea de 600 de milioane de dolari a veniturilor GAAP din deținerile sale digitale demonstrează impactul potențial al investițiilor în criptomonede asupra bilanțurilor corporative. Peisajul politic Cea mai recentă decizie a Fed de a menține ratele dobânzilor între 4,25% și 4,5% a cauzat inițial o anumită volatilitate, dar recuperarea rapidă a Bitcoin demonstrează independența sa tot mai mare față de forțele tradiționale ale pieței. Comentariile măsurate ale președintelui Fed Powell cu privire la reglementarea cripto, sugerând că băncile pot servi clienții cripto cu o gestionare adecvată a riscurilor, au oferit un sprijin suplimentar pieței. Bitcoin (Interval D1)

Bitcoin se tranzacționează peste nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%. Prima rezistență este stabilită la 105.884 USD, maximul săptămânii trecute, cumpărătorii vizând o mișcare peste acest nivel. În caz de succes, este în joc o retestare a maximului tuturor timpurilor. Pe de altă parte, vânzătorii vor încerca să treacă sub nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%, vizând 101.929 USD. RSI prezintă semne de divergență crescătoare, în timp ce MACD se strânge cu un potențial crossover crescător. ADX este, de asemenea, pe cale să recâștige impulsul crescător. Sursa: xStation Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

