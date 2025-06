Rezumatul zilei: S&P 500 atinge un nou record istoric, euro își continuă raliul (27.06.2025)

Wall Street intră în weekend cu un optimism puternic, după comentariile lui Donald Trump, care și-a exprimat dorința de a finaliza acordurile comerciale până la termenul limită din iulie. Printre indicii principali, Dow Jones Industrial Average conduce cu un câștig de 1,15%, S&P 500 a atins un nou record istoric intraday , puțin sub 6.190 (+0,65%), iar atât Nasdaq , cât și Russell 2000 sunt, de asemenea, în creștere cu 0,55%.

Inflația PCE de bază a crescut cu 0,2% în mai, ducând rata anuală la 2,7% și depășind ușor așteptările, subliniind dificultatea continuă de a readuce inflația subiacentă la ținta de 2% a Fed.

PIB-ul real al Canadei s-a contractat cu 0,1% în aprilie (față de +0,2% în martie). Scăderea s-a datorat aproape în totalitate sectorului industrial, producția manufacturieră înregistrând o scădere de 0,6%.

Indicii europeni și-au extins câștigurile la sfârșitul săptămânii. Bursele din Frankfurt ( DAX : +1,6%), Paris ( CAC40 : +1,8%) și Madrid ( IBEX35 : +1,1%) au afișat cel mai puternic optimism.

Creșterea inflației în Franța și Germania reduce șansele unei reduceri a dobânzilor în zona euro. Inflația CPI din iunie a fost de 0,9% în termeni anuali pentru Franța (față de 0,7% cât se aștepta) și de 2,4% în termeni anuali pentru Spania (față de 2,2% cât se prognoza).

Bloomberg raportează că UE și SUA sunt încrezătoare că vor ajunge la un acord privind tarifele înainte de termenul limită de 9 iulie, când Washingtonul urmează să impună taxe de 50% asupra aproape tuturor produselor din UE, iar blocul european intenționează să lanseze propriul set de contramăsuri. Acest lucru sugerează că ambele părți doresc să rezolve controversata problemă a tarifelor.

Piața valutară încheie o săptămână turbulentă cu o sesiune calmă. Volatilitatea monedelor G10 rămâne, în general, sub 0,3%. Indicele dolarului se redresează cu 0,1%, deși acest lucru nu a împiedicat EURUSD să crească cu încă 0,1%, până la 1,171. Dolarul canadian este cel mai mare perdant ( USDCAD : +0,3%) după datele privind PIB-ul mai slabe decât se aștepta. Lira britanică , yenul japonez și dolarul australian sunt, de asemenea, în scădere cu 0,2% față de USD.

Potrivit Bloomberg, opt țări membre OPEC+ au convenit să crească oferta cu 411.000 de barili pe zi, fiind în curs discuții pentru creșteri potențial și mai mari. Prețurile petrolului au scăzut inițial pe fondul acestor știri, dar înregistrează acum creșteri modeste de 0,17% pe zi, comparativ cu maximele intraday anterioare de până la 1,7%.

În ciuda scăderii inițiale, țițeiul Brent și WTI au revenit, înregistrând creșteri de 0,15% și, respectiv, 0,3%. Contractele futures pe gaze naturale își continuă raliul, cu o creștere de 5%.

Apetitul crescut pentru risc, speranțele privind acordurile comerciale și detensionarea continuă din Orientul Mijlociu exercită presiuni asupra metalelor prețioase. Aurul a scăzut cu 1,6%, la 3.274 dolari pe uncie, iar argintul a scăzut cu 1,4%, la 36,15 dolari.

Criptomonedele importante înregistrează scăderi moderate. Bitcoin a scăzut cu 0,7%, la 107.080 USD, Ethereum a scăzut cu 1,15%, la 2.418 USD, în timp ce contractele futures pe Ripple (-1,1%) și Polygon (-0,5%) se tranzacționează, de asemenea, în scădere.

