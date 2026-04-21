Graficul zilei 📈 Bitcoin revine peste nivelul de 76.000 USD, încercând să inverseze tendința (21.04.2026)

Marți, Bitcoin a revenit peste pragul de 76.000 USD, încercând să-și reia recentul impuls ascendent pe fondul îmbunătățirii sentimentului pe piețele de acțiuni. Apetitul pentru risc a crescut odată cu speranțele privind progresul negocierilor dintre SUA și Iran, susținând cererea pentru active mai speculative. Investitorii se concentrează pe viitoarele negocieri dintre SUA și Iran de la Islamabad , programate înainte de termenul limită pentru încetarea focului, miercuri. Așteptările privind progresul diplomatic au contribuit la susținerea sentimentului general al pieței.

Creșterile Bitcoin prelungesc, de asemenea, raliul de săptămâna trecută de pe Wall Street, unde indicii bursieri majori au avansat pe fondul diminuării preocupărilor geopolitice și al puterii acțiunilor din sectorul tehnologic.

De câteva luni, piața BTC a prezentat un model recurent: raliurile sunt adesea urmate de retrageri rapide. Acest lucru reflectă o piață capabilă de mișcări ascendente, dar care se luptă să-și mențină impulsul odată ce sunt atinse nivelurile cheie de rezistență.

Bitcoin a fost susținut, de asemenea, de interesul instituțional continuu și de intrările constante în produsele de investiții în active digitale.

Potrivit analiștilor IG, volatilitatea pieței este influențată și de așa-numita activitate a balenelor . Marii deținători au acumulat Bitcoin în timpul scăderilor, contribuind la limitarea presiunii descendente.

Atenția pieței se îndreaptă, de asemenea, către audierea de confirmare a lui Kevin Warsh , candidatul președintelui american Donald Trump pentru funcția de președinte al Rezervei Federale. Audierea de marți din Senat este urmărită cu atenție pentru semnale privind viitoarea politică a ratei dobânzii.

În declarațiile sale de luni, Warsh a subliniat importanța independenței băncii centrale , dar a menționat că Fed ar trebui să „rămână pe linia sa”, concentrându-se în primul rând pe politica monetară, mai degrabă decât pe obiective economice sau politice mai largi.

Dincolo de ratele dobânzilor, investitorii evaluează, de asemenea, opiniile lui Warsh cu privire la supravegherea financiară , deoarece abordarea sa privind reglementarea și structura pieței ar putea influența dezvoltarea pe termen lung a activelor digitale în SUA. Bitcoin (interval zilnic) Creșterea peste pragul de 76.000 USD a stârnit speranțe că tendința ascendentă ar putea continua, Bitcoin putând testa intervalul 82.000–83.000 USD , unde se află media mobilă exponențială pe 200 de perioade (EMA200, linia roșie) — un nivel care a trecut de la suport la rezistență și nu a mai fost depășit din octombrie 2025. Pe partea negativă, o scădere sub EMA50 (linia portocalie) , în jurul valorii de 75.000 USD, ar putea semnala o revenire la o tendință descendentă și la marcarea de profituri, cu o posibilă mișcare descendentă mai puternică către nivelul de 60.000 USD . Sursa: xStation5

