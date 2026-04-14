Graficul zilei: Bitcoin urcă la nivelul de 75.000 de dolari pe fondul deprecierii dolarului american 📈 (14.04.2026)

Revenirea Bitcoin peste pragul de 74.000 de dolari pare a fi o adevărată revenire de ușurare, dar nu una pe care investitorii ar trebui să o considere o depășire confirmată a rezistenței. Ceea ce observăm este o revenire mai amplă a apetitului pentru risc, susținută de o atitudine geopolitică mai moderată în ceea ce privește Iranul și Strâmtoarea Ormuz. Această schimbare a fost suficientă pentru a atrage capitalul înapoi către criptomonede, acțiuni și alte active cu beta mai ridicat. Totuși, aceasta rămâne o piață condusă de știri, astfel încât revenirea pare constructivă, dar nu pe deplin sigură. Structura pieței: revenire generalizată, nu doar pentru Bitcoin Bitcoin crește astăzi cu 1,7% până la 74.500 USD , după ce a scăzut aproape de 70.600 USD , arătând o inversare destul de puternică.

Această mișcare ascendentă nu este limitată doar la criptomonede; acțiunile americane și activele de risc au înregistrat o revenire, consolidând natura macroeconomică a raliului.

Ethereum a condus creșterile (+7,9% până la 2.365 USD) , cu XRP +3,2%, Solana +4,9%, GMCI 30 +4,9% , indicând un apetit general pentru risc.

Acțiunile din sectorul criptomonedelor au confirmat mișcarea, cu acțiunile Circle +12%, Bullish +7,5%, Coinbase +3,9%. Factor macro: geopolitica și petrolul reduc presiunea Catalizatorul cheie a fost o relaxare parțială a riscului geopolitic , după semnale de progres în negocierile dintre SUA și Iran.

Piețele au reacționat la ideea că o redeschidere a Strâmtorii Ormuz ar putea fi încă realizabilă.

Acest lucru contează deoarece Ormuz are impact asupra petrolului, așteptărilor privind inflația și sentimentului global de risc .

Petrolul a scăzut , reducând presiunea macroeconomică și susținând activele de risc. Ce contează în continuare: fluxuri, niveluri și riscuri Intrările în ETF-uri și acumularea de către „balene” rămân esențiale pentru stabilizarea pieței și susținerea revenirii.

70.000 USD este un nivel de suport cheie , care definește dacă structura rămâne intactă.

72.000–75.000 USD este zona de rezistență cheie — menținerea peste acest nivel ar consolida scenariul bullish.

Factori de creștere: îmbunătățirea tonului macroeconomic, scăderea prețului petrolului, fluxuri puternice și impulsul interactive.

Riscuri de scădere: lipsa unei rezoluții geopolitice finale și sensibilitate ridicată la noi știri.

Investitorii ar trebui să urmărească îndeaproape dominanța Bitcoin , semnalele Fed, datele macroeconomice și piețele energetice pentru confirmare sau inversare.

Impulsul a revenit și revenirea este amplă, dar până când contextul macroeconomic se stabilizează, aceasta rămâne o piață fragilă, determinată de evenimente, mai degrabă decât o continuare clară a tendinței. Bitcoin (grafic D1) Analizând graficul Bitcoin, putem observa o structură geometrică 1:1, ceea ce înseamnă că nivelul de 75.000 - 76.000 USD ar putea fi crucial pentru o revenire, în timp ce o scădere de la acest nivel ar putea duce la o altă lichidare a pozițiilor long și la o vânzare masivă chiar sub 60.000 USD. Sursa: xStation 5 ETF-urile cumpără din nou Bitcoin? Datele Bloomberg arată că răspunsul este - da. Putem observa o îmbunătățire destul de semnificativă a sentimentului investitorilor, confirmată de activitatea ETF-urilor Bitcoin. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP

