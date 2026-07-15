Graficul zilei: Ce urmează pentru cea mai puternică monedă din luna iulie? (15.07.2026)

Începutul lunii iulie, marcat de turbulențe geopolitice, a dus la o apreciere a monedelor legate de materii prime (printre care și coroana norvegiană). Cu toate acestea, primul loc în clasamentul G10 este ocupat de dolarul neozeelandez, ceea ce ar putea constitui o surpriză pentru unii. Moneda s-a apreciat cu aproape 2,5% față de dolar în ultimele două săptămâni. Ce se ascunde în spatele acestei evoluții impresionante? Un factor fundamental în acest sens, așa cum se întâmplă adesea, au fost măsurile luate de banca centrală. Pe 8 iulie, Banca Centrală a Noii Zeelande a majorat rata dobânzii de referință cu 25 de puncte de bază, aducând-o la 2,5%. Aceasta a fost prima majorare a ratei dobânzii în Noua Zeelandă după mai bine de trei ani. Cheia succesului nu a fost însă doar decizia de a majora ratele (care fusese în mare parte anticipată de piețe), ci comunicatul care a însoțit-o. Decizia a fost luată în unanimitate de către comitet. La ședința anterioară din mai, voturile s-au împărțit în proporție de 3-3, iar balanța a fost înclinată doar de noul guvernator, Anna Breman.

Economistul-șef al RBNZ, Paul Conway, a atras în mod clar atenția asupra riscurilor pro-inflaționiste rezultate din escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Banca a declarat în comunicatul său că „deși par probabile noi majorări ale ratei dobânzii la următoarele ședințe, momentul în care acestea vor avea loc este extrem de incert”.

Cercetările RBNZ sugerează că, după o lungă perioadă de inflație ridicată, companiile din Noua Zeelandă sunt semnificativ mai înclinate să transfere imediat costurile către consumatori și mai puțin dispuse să scadă prețurile atunci când costurile scad. Ca urmare, scenariul de bază al pieței prevede o nouă majorare în septembrie și o altă creștere în octombrie sau decembrie. Acest lucru ar aduce rata principală a dobânzii (cash rate) la 3%, nivel pe care banca îl definește în prezent ca fiind neutru. Ce ne așteaptă? Mai este încă mult timp până în septembrie. Între timp, va fi publicat raportul privind inflația din trimestrul al doilea. Consensul presupune o creștere semnificativă a indicatorului global, cel mai probabil până la aproximativ 4%.

După ce indicele PMI din sectorul manufacturier a atins cel mai înalt nivel din 2021 (59,7), datele privind producția s-ar putea dovedi deosebit de interesante. Datele din China, cel mai mare partener comercial al Noii Zeelande, care absoarbe aproape 25% din totalul exporturilor țării (în principal produse lactate, carne, lemn și fructe), vor fi, de asemenea, semnificative. Datele economice mai solide din China înseamnă, de obicei, o cerere mai mare pentru produsele importate din Noua Zeelandă.

În acest context, cifrele publicate astăzi nu sunt deosebit de optimiste. Dinamica PIB-ului a scăzut la cel mai scăzut nivel din 2022 (+4,3% față de aceeași perioadă a anului trecut).

Gigantul asiatic se confruntă cu o criză a pieței imobiliare, o cerere internă slabă și o scădere a investițiilor (în scădere cu 5,7% față de aceeași perioadă a anului trecut în prima jumătate a anului). Puterea dolarului în sine, care așteaptă noi vești de pe frontul geopolitic și decizia FOMC din septembrie, ar putea, desigur, să se dovedească, de asemenea, esențială. Piața nu se așteaptă cu adevărat la o majorare a ratei dobânzii, așa că atenția se va concentra pe comunicat. Kevin Warsh rămâne enigmatic, așa că viitoarele conferințe ar putea atrage o atenție deosebită. Analiză tehnică Graficul 1: NZDUSD [D1] (08.07.2025 - 15.07.2026) Sursă: xStation, 15.07.2026 Perechea NZDUSD a ieșit din tendința descendentă și testează în prezent niveluri cheie de suport. Prețul a depășit nivelul de retragere Fibonacci de 50% și oscilează în jurul mediei mobile pe 150 de zile. Indicatorul MACD sugerează, de asemenea, un impuls ascendent. Indicele de forță relativă (RSI) a atins valoarea de 63,4, ceea ce confirmă un avantaj clar pentru speculatorii optimisti, indicând în același timp că piața nu se află încă în zona extremă de supracumpărare (peste 70).

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