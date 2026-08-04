Graficul zilei: USDJPY după intervenția Japoniei. Cursul de schimb scade sub 160, dar presiunea asupra yenului persistă

USDJPY rămâne unul dintre subiectele cheie pe piața valutară, în urma reacției recente a autorităților japoneze la deprecierea bruscă a yenului. Perechea a fost din nou supusă presiunii de vânzare și s-a îndreptat spre zona de 158, scăzând sub nivelul de 160, care a fost descris în repetate rânduri de oficialii guvernului japonez ca fiind un nivel care necesită o atenție deosebită.
Intervenția pe piața valutară a avut un efect pe termen scurt. Yenul s-a apreciat semnificativ, iar USDJPY s-a îndepărtat de nivelul psihologic de 160. Cu toate acestea, întrebarea cheie care rămâne este dacă această evoluție poate fi menținută. Istoria arată că intervenția valutară poate limita în mod eficient fluctuațiile bruște ale cursului de schimb, dar fără o schimbare a factorilor fundamentali care stau la baza slăbiciunii unei monede, impactul acesteia este adesea de durată limitată.
Pe termen scurt, USDJPY ar putea continua să scadă și să se îndrepte către nivelul de 157. Din perspectivă tehnică, piața a primit un semnal că zona din jurul valorii de 160 rămâne un nivel la care autoritățile japoneze sunt pregătite să reacționeze decisiv. Pe termen lung, însă, perspectivele pentru yen rămân dificile, întrucât principalul factor care influențează cursul de schimb, diferențialul de dobândă dintre Statele Unite și Japonia, continuă să acționeze împotriva monedei japoneze.
Sursă: xStation5
Factorii care influențează în prezent USDJPY
Intervenția Japoniei a oprit evoluția, dar nu a rezolvat problema yenului
Cel mai important eveniment al ultimelor zile a fost reacția autorităților japoneze la deprecierea yenului. O evoluție a perechii USDJPY peste 160 a fost considerată prea rapidă și nefavorabilă, crescând presiunea asupra gospodăriilor și întreprinderilor prin costuri mai mari la import.
Măsurile luate pe piața valutară au contribuit la limitarea amplorii deprecierii yenului și au împins cursul USDJPY sub nivelul de 160. Piața a primit un semnal clar că Japonia este dispusă să intervină în cazul în care evoluțiile valutare devin excesiv de rapide.
Cu toate acestea, problema este că intervenția nu modifică fundamentele economice subiacente. Dacă diferența dintre ratele dobânzilor din Statele Unite și Japonia rămâne mare, presiunea asupra yenului ar putea reapărea.
Prin urmare, întrebarea cheie nu mai este dacă Japonia poate opri creșterea cursului USDJPY, ci cât timp poate menține efectele unei astfel de intervenții fără un sprijin suplimentar din partea politicii monetare.
Fed și BoJ: Diferențialul de rate ale dobânzii continuă să acționeze împotriva yenului
Unul dintre cei mai importanți factori pentru cursul USDJPY rămâne orientarea politicii monetare a ambelor bănci centrale.
La ultima sa ședință, Rezerva Federală a menținut ratele dobânzilor neschimbate. Piețele și-au redus așteptările privind noi majorări ale dobânzilor în Statele Unite, dar ratele dobânzilor americane rămân la niveluri foarte ridicate în comparație cu Japonia.
Pe de altă parte, Banca Japoniei a început în acest an ciclul de majorare a dobânzilor și a indicat clar că măsura actuală s-ar putea să nu fie ultima. Piețele iau în calcul posibilitatea unei alte majorări a dobânzilor în acest an, mai ales dacă inflația și creșterea salariilor se mențin la niveluri adecvate.
Chiar dacă Banca Japoniei va decide o nouă majorare a ratei dobânzii, amploarea diferenței dintre ratele dobânzilor din SUA și Japonia va rămâne semnificativă. Acest factor a constituit principalul argument în spatele vânzării yenului timp de multe luni și rămâne una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă moneda japoneză.
Banca Japoniei își schimbă poziția, dar yenul are nevoie de mai mult sprijin
Începerea unui ciclu de majorare a ratei dobânzii de către Banca Japoniei reprezintă o schimbare importantă după mulți ani de politică monetară extrem de relaxată. Piețele se concentrează din ce în ce mai mult asupra posibilității unei normalizări suplimentare a politicii monetare de către banca centrală japoneză.
Problema rămâne însă ritmul acestor schimbări. BoJ continuă să acționeze cu prudență, deoarece economia Japoniei este semnificativ mai sensibilă la costurile mai ridicate de finanțare decât economia SUA.
Pentru yen, va fi așadar crucial nu doar dacă BoJ va majora ratele dobânzilor, ci și dacă piețele vor considera că banca centrală este pregătită să continue acest proces în lunile următoare.
Dacă așteptările privind BoJ cresc mai rapid decât cele privind Fed, yenul ar putea beneficia de un sprijin suplimentar. În acest stadiu, însă, diferențialul de dobândă rămâne principala provocare pentru moneda japoneză.
Petrolul și Golful Persic sporesc riscurile pentru yen
Un alt factor care afectează perechea USDJPY este situația geopolitică și prețurile energiei.
Tensiunile din jurul Golfului Persic și riscul de întreruperi ale aprovizionării cu petrol rămân factori importanți pe piață. Japonia, ca economie puternic dependentă de importurile de energie, este deosebit de vulnerabilă la creșterea prețurilor petrolului.
Costurile mai ridicate ale energiei pot spori presiunea inflaționistă în Japonia, agravând în același timp balanța comercială a țării prin cheltuieli mai mari cu importurile. Din punct de vedere istoric, astfel de factori au avut adesea un impact negativ asupra yenului.
În plus, în perioadele de incertitudine geopolitică crescută, dolarul american beneficiază adesea de statutul de monedă de refugiu la nivel global. Acest lucru înseamnă că, chiar și pe fondul provocărilor cu care se confruntă economia SUA, dolarul ar putea rămâne susținut față de yen.
Riscurile fiscale ale Japoniei reprezintă o altă provocare pentru monedă
Dincolo de politica monetară, piața acordă o atenție din ce în ce mai mare situației fiscale a Japoniei.
Planurile de creștere a cheltuielilor publice și posibile reduceri de impozite ridică semne de întrebare cu privire la creșterea în continuare a datoriei publice a țării. Pentru piața valutară, problema cheie este dacă politica fiscală va susține creșterea economică sau va spori îngrijorările cu privire la sustenabilitatea finanțelor publice.
Dacă piețele vor ajunge la concluzia că Japonia va urma o politică fiscală mai expansionistă, fără un control suficient al cheltuielilor, acest lucru ar putea limita potențialul de apreciere suplimentară a yenului.
USDJPY în așteptarea unui nou test
Scăderea actuală a perechii USDJPY arată că nivelul de 160 rămâne un prag la care autoritățile japoneze sunt pregătite să intervină. Pe termen scurt, perechea ar putea continua să se deprecieze, în special dacă piețele își reduc și mai mult așteptările privind politica Fed.
Pe termen lung, însă, situația rămâne mai complicată. Yenul continuă să se confrunte cu presiuni din cauza diferenței mari de rate ale dobânzii dintre Statele Unite și Japonia, iar intervenția valutară, în sine, nu schimbă imaginea fundamentală a pieței.
Direcția viitoare a perechii USDJPY va depinde în primul rând de faptul dacă Fed va începe să-și relaxeze politica monetară mai repede sau dacă Banca Japoniei va aplica majorări mai agresive ale ratei dobânzii.
Deocamdată, piața a primit un semnal clar că zona din jurul nivelului de 160 este apărată de Tokyo. Rămâne de văzut dacă aceasta va fi doar o corecție pe termen scurt sau începutul unei schimbări mai durabile a tendinței yenului.
Concluzii
- Intervenția Japoniei a împins perechea USDJPY sub nivelul de 160, dar durabilitatea acestei mișcări rămâne cea mai mare incertitudine.
- Pe termen scurt, perechea s-ar putea îndrepta spre 157, dar presiunea pe termen lung asupra yenului persistă.
- Fed continuă să mențină rate ale dobânzii ridicate, iar diferența dintre politica monetară a SUA și cea a Japoniei rămâne nefavorabilă pentru yen.
- Banca Japoniei a inițiat un ciclu de majorare a ratelor dobânzilor, iar piețele anticipează posibilitatea unei noi măsuri, însă diferența dintre ratele dobânzilor rămâne semnificativă.
- Prețurile petrolului și tensiunile geopolitice ar putea afecta și mai mult yenul prin creșterea costurilor importurilor de energie și intensificarea aversiunii față de risc.
- Direcția viitoare a perechii USDJPY va depinde în principal de faptul dacă schimbarea așteptărilor privind Fed va avea loc mai repede decât continuarea normalizării politicii monetare de către Banca Japoniei.
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