Graficul zilei: Ce va determina evoluția pieței bursiere din SUA? (07.08.2026)

Indicele Nasdaq 100 a înregistrat o redresare dinamică de la începutul lunii august.

🌍 Prețurile petrolului brut

Creșterea de 3,2% de marți a fost una dintre cele mai puternice din acest an. Indicele a fost susținut de scăderea prețurilor petrolului brut, în urma declarațiilor lui Scott Bessent. Secretarul Trezoreriei a declarat la CNBC că există șansa ca încă de astăzi sau mâine să se ajungă la un acord privind deschiderea strâmtorii și să se ia măsuri în vederea normalizării în continuare a situației din acest conflict.

Desigur, acest lucru nu s-a concretizat.

În prezent, prețurile petrolului sunt din nou în creștere, afectând negativ principalul indice tehnologic din SUA.

Prețul unui baril de țiței WTI este de aproape 78 de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 4,5% față de minimele de miercuri.

Așa-numitul „crack spread”, adică diferența dintre prețul țițeiului și prețurile produselor petroliere derivate din acesta (cum ar fi benzina sau motorina), se menține, de asemenea, la niveluri foarte ridicate.

Figura 1: Prețul și „crack spread”-ul pentru țițeiul WTI (2025 - 2026)

Sursa: XTB Research, 07.08.2026

Creșterile sunt, desigur, determinate de știrile din Orientul Mijlociu.

Iranul și Omanul sunt pe punctul de a ajunge la un acord privind fluidizarea traficului în Strâmtoarea Hormuz. Se pare că acordul așteaptă în prezent aprobarea parlamentului iranian. Cu toate acestea, nu există prea multe indicii că ar avea vreo șansă reală de a fi acceptat de SUA.

Autoritățile de la Teheran ar intenționa, potrivit unor surse, să:

introducă o interdicție totală de trecere pentru navele americane și israeliene,

să implementeze un nou sistem de taxe care să acopere, printre altele, costurile de asigurare și cele de mediu,

să solicite plăți compensatorii speciale din partea statelor ostile în schimbul restabilirii drepturilor de navigație.

📈 Sezonul raportărilor financiare

Nasdaq a beneficiat, de asemenea, în prima jumătate a săptămânii, de rezultatele publicate de giganții pieței. În urma publicării raportului pentru trimestrul al doilea, acțiunile Palantir au crescut cu aproximativ 30%, întrucât produsele sale nu mai reprezintă doar o nișă restrânsă pentru contractele guvernamentale, ci un instrument de afaceri puternic pentru sectorul privat.

Creșterea veniturilor a atins 1,94 miliarde de dolari (+94% față de aceeași perioadă a anului trecut). Pentru trimestrul al treilea, compania se așteaptă la un rezultat de aproximativ 2,16 miliarde de dolari.

Câștigul pe acțiune (EPS) a ajuns la 0,41 dolari (+256% față de aceeași perioadă a anului trecut).

Figura 2: Dashboard Palantir (07.08.2026)

Sursa: XTB Research, 07.08.2026

Îmbunătățirea sentimentului față de sectorul semiconductorilor a avut, de asemenea, un efect benefic, acțiunile înregistrând o ușoară revenire față de minimele locale. Companiile au beneficiat de un anumit sprijin din partea giganților tehnologici, ale căror rapoarte trimestriale au evidențiat cheltuieli de capital neîntrerupte. În cazul Alphabet, se preconizează că, cheltuielile de capital vor ajunge la 200 de miliarde de dolari în 2026.

Amploarea corecției din iulie a fost însă atât de semnificativă, încât indicele SOX, care cuprinde cele mai mari 30 de companii americane implicate în proiectarea, fabricarea, distribuția și vânzarea de semiconductori, se situează în prezent cu aproximativ 17% sub nivelul maxim atins.

Rezultatele AMD, care, așa cum am scris miercuri, s-au dovedit a fi „doar” bune, nu au ajutat.

Compania a depășit estimările de consens atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul pe acțiune. De asemenea, a prezentat o prognoză mai bună decât se aștepta pentru trimestrul următor.

Cu toate acestea, acțiunile sale au scăzut cu peste 10%, evidențiind cât de ridicate sunt așteptările investitorilor și cât de solide trebuie să fie rezultatele companiilor din acest sector doar pentru a-și menține valorile actuale.

Figura 3: Dashboard AMD (07.08.2026)

Sursa: XTB Research, 07.08.2026

În această săptămână nu mai sunt programate alte publicări din partea marilor companii. Astăzi, atenția se va îndrepta probabil în primul rând către rapoartele Take-Two Interactive, Wendy's și Under Armour. Săptămâna viitoare așteptăm cu interes, printre altele, datele de la Plug Power (luni) și Super Micro Computer (marți), care, de asemenea, nu par să aibă un potențial semnificativ de a influența piața în ansamblu.

📈 Raportul NFP

Astăzi are loc, fără îndoială, cea mai așteptată publicare de date macroeconomice a săptămânii. La 15:30 ora României vor fi publicate datele NFP, cel mai important raport privind piața muncii din SUA.

În urma ședinței din iulie, care nu a adus nici o majorare a ratelor dobânzilor, nici o claritate sporită cu privire la acțiunile viitoare ale comitetului, prețurile de pe piață privind majorările de dobândă au scăzut semnificativ, ceea ce a reprezentat un factor decisiv de susținere pentru piața de acțiuni.

Investitorii par să se îndoiască din ce în ce mai mult că declarațiile „hawkish” ale noului președinte al Fed vor fi urmate de acțiuni concrete. Reamintim că, aproape exact acum un an, Warsh s-a aliat deschis cu Trump, declarând la FOX News că frustrarea președintelui față de modul în care Powell conducea politica monetară era pe deplin justificată. El a criticat instituția la acea vreme pentru că era prea lentă în reducerea ratelor dobânzilor și se baza excesiv pe date economice cu întârziere.

Întrucât Fed trebuie să asigure atât stabilitatea prețurilor, cât și ocuparea maximă a forței de muncă, semnalele de răcire a pieței muncii din SUA ar putea duce la o revizuire și mai moderată a traiectoriei preconizate a ratelor dobânzilor în SUA. Acest lucru este sugerat într-o oarecare măsură de datele ADP și JOLTS publicate săptămâna aceasta, ambele situându-se sub așteptările pieței. Cu toate acestea, acestea sunt fie date secundare în condiții normale (cum ar fi ADP), fie date cu o întârziere semnificativă (cum ar fi JOLTS). În plus, corelația acestora cu datele NFP a fost relativ redusă în ultimii ani.

Figura 4: NFP și componenta de ocupare a forței de muncă din indicele PMI ISM (2020 - 2026)

Sursa: XTB Research, 07.08.2026

Merită menționat faptul că, în ultimii ani, economiștii au avut tendința de a subestima numărul de noi locuri de muncă din sectorul non-agricol. Datele privind NFP s-au dovedit, în cele din urmă, mai bune decât așteptările în nu mai puțin de 35 dintre ultimele 50 de luni.

Analiza tehnică

Figura 5: US100 [interval zilnic] (18.12.2025 - 07.08.2026)

Sursa: xStation, 07.08.2026

Indicele se află într-o tendință ascendentă clară și pe termen lung încă din martie 2026. După ce a atins un maxim local la nivelul de 30.760, acesta a intrat într-o fază naturală de corecție descendentă, pierzând o parte din câștigurile anterioare. Cotația actuală oscilează în jurul valorii de 29.600 de puncte, dând semne puternice că mișcarea corectivă se apropie de final și că se va reveni la tendința principală.

Momentul-cheie pentru partea cererii a fost apărarea cu succes a zonelor strategice de suport în a doua jumătate a lunii iulie. În ultimele zile, cumpărătorii au reușit să împingă prețul cu un impuls înapoi peste media mobilă exponențială pe 50 de perioade (EMA 50, linia galbenă, nivel de aproximativ 29.077). Acesta este un semnal tehnic foarte semnificativ, care indică faptul că taurii au recâștigat controlul pe termen scurt asupra pieței.

Această situație este confirmată de indicatorii oscilatori. Indicatorul RSI a depășit de jos în sus bariera de 50 de puncte, confirmând revenirea impulsului pozitiv. În același timp, acesta rămâne departe de zona de supra-cumpărare, ceea ce lasă suficient spațiu pentru continuarea mișcării ascendente.