Rezumatul dimineții: Petrolul crește din nou (07.08.2026)

Investitorii așteaptă cu nerăbdare vești privind acordul dintre Iran și Oman. Progresele înregistrate în acest domeniu sunt semnificative; acordul se află în prezent în curs de examinare de către parlamentul iranian.

🛢️ Mărfuri energetice

Cu toate acestea, prețurile principalelor mărfuri energetice înregistrează din nou o tendință ascendentă.

Trebuie să plătim aproape 84 de dolari pentru un baril de țiței Brent, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 7,5% față de minimele de miercuri.

Petrolul WTI înregistrează, de asemenea, o tendință ascendentă, deși puțin mai puțin dinamică (puțin peste 78 de dolari pe baril).

Așa-numitul „crack spread”, adică diferența dintre prețul țițeiului și prețurile produselor petroliere rafinate (cum ar fi benzina sau motorina), se menține, de asemenea, la niveluri foarte ridicate. Pentru țițeiul WTI, acesta ajunge la aproximativ 60 de dolari, în timp ce pentru Brent se situează puțin sub 80.

Prețul GNL este, de asemenea, în creștere, cu peste 10% față de minimele de miercuri. În prezent, plătim aproximativ 58 de dolari pe MWh de gaz natural lichefiat de la bursa olandeză TTF. Această informație este deosebit de relevantă pentru țările europene, care se confruntă cu niveluri record de scăzute ale rezervelor.

Figura 1: Prețul și crack spread-ul pentru țițeiul WTI (2025 - 2026)

Sursă: XTB Research, 07.08.2026

🌍 Geopolitică

Ce se ascunde în spatele acestor evoluții?

În cadrul acordului negociat cu Oman, care vizează gestionarea Strâmtorii Hormuz, Iranul încearcă să impună o interdicție totală asupra tranzitului navelor americane și israeliene și să pună în aplicare un nou sistem de taxe care să acopere, printre altele, costurile de asigurare și cele de mediu. În plus, Teheranul solicită ca națiunile ostile să plătească o compensație specială în schimbul restabilirii accesului navelor.

Ne așteptăm ca aceste cereri să întâmpine rezistență la Washington. Statele Unite vor insista, cel mai probabil, asupra menținerii unui tranzit complet liber prin strâmtoare, fără a fi necesară plata unor taxe sau obținerea unor permise suplimentare.

Un obstacol suplimentar în calea stabilizării situației pe piața materiilor prime energetice îl reprezintă escaladarea altor conflicte din Orientul Mijlociu, inclusiv ciocnirile sângeroase în care este implicată miliția Houthi din Yemen, susținută de Iran, și tensiunile crescânde cu Hezbollah în Liban.

📈 Acțiuni

În prezent, nu se înregistrează nicio reacție semnificativă pe piața de acțiuni. Atât contractele futures pentru indicele american S&P 500, cât și pentru indicele german DAX oscilează în jurul nivelurilor de închidere de joi.

Figura 2: Dashboard Nasdaq 100 (06.08.2026)

Sursă: XTB Research, 07.08.2026

Nici piețele bursiere asiatice nu au o direcție clară. Indicele chinez Shanghai SE Composite se apreciază (+0,8%), în timp ce indicele japonez Nikkei (-0,3%) și indicele coreean Kospi (-0,9%) pierd teren.

Deși cele mai importante rapoarte financiare programate pentru această săptămână au trecut deja, astăzi vor mai fi câteva rapoarte demne de menționat. Înainte de deschiderea pieței, vom afla cum s-au descurcat Under Armour, Take-Two Interactive și Wendy’s în trimestrul al doilea.

🧈 Metale prețioase

În ciuda creșterii randamentelor obligațiunilor pe 10 ani în principalele economii, prețurile metalelor prețioase înregistrează din nou o tendință ascendentă.

Trebuie să plătim aproximativ 4.280 de dolari pentru o uncie de aur și 62,7 pentru una de argint.

Merită menționat în acest context că ieșirile de capital din cel mai mare ETF american SPDR Gold au fost oprite în iunie. De la începutul anului, acestea au ajuns la aproape 15 miliarde de dolari. Investitorii nu s-au grăbit încă să cumpere din nou la scară largă, dar acest lucru ar putea fi un semnal care sugerează o schimbare de tendință.

📈 Date macroeconomice și politica monetară

Astăzi ne așteaptă publicarea celor mai așteptate date macroeconomice ale săptămânii. La 15:30 (ora României) vor fi publicate datele NFP, cel mai important raport privind piața muncii din SUA.

Întrucât Fed trebuie să asigure atât stabilitatea prețurilor, cât și ocuparea maximă a forței de muncă, semnalele de încetinire a pieței muncii din SUA ar putea duce la o revizuire și mai acomodativă a traiectoriei preconizate a ratelor dobânzilor în SUA. Acest lucru este indicat într-o oarecare măsură de datele ADP și JOLTS publicate săptămâna aceasta – ambele valori s-au situat sub așteptările pieței. Cu toate acestea, este vorba fie de date secundare în condiții normale (cum ar fi ADP), fie de date cu o întârziere semnificativă (cum ar fi JOLTS). În plus, corelația acestora cu valoarea NFP a fost relativ redusă în ultimii ani.

Figura 3: NFP și Indicele ISM al ocupării forței de muncă (2020 - 2026)

Sursă: XTB Research, 07.08.2026

În ultimii ani, economiștii au avut tendința de a subestima numărul de noi locuri de muncă din sectoarele non-agricole. Valoarea NFP a fost, în cele din urmă, mai bună decât așteptările în 35 din ultimele 50 de luni. Mai mult, în ciuda unei valori slabe în iunie (57.000), media mobilă pe 3 luni se menține la un nivel sănătos (111.000).

💱 Valute

În ultimele zile, am observat o mișcare ascendentă dinamică a perechii EURUSD, în spatele căreia, în opinia noastră, se află doi factori-cheie:

Lipsa unei majorări a ratei dobânzii în iulie de către Fed și lipsa de claritate cu privire la acțiunile viitoare ale comitetului, exprimată de Kevin Warsh; O scădere a prețurilor petrolului și gazelor, rezultată dintr-o îmbunătățire a sentimentului privind situația din Orientul Mijlociu.

Situația de pe piața materiilor prime energetice s-a modificat oarecum, ceea ce a dus ieri perechea EURUSD la nivelul de aproximativ 1,152 (o scădere de 0,2%). Evoluția situației din Orientul Mijlociu rămâne fundamentală pentru piața valutară, mai ales în contextul unei posibile semnări a unui acord între Iran și Oman. Dacă acest lucru se va întâmpla, investitorii vor urmări cu atenție reacția SUA.

Astăzi, însă, datele NFP vor ocupa prim-planul, mai ales în contextul recentei reevaluări în sens acomodativ a așteptărilor pieței privind traiectoria ratei dobânzii Fed.

Figura 4: Evoluția prețurilor implicite ale pieței privind politica Fed pentru ședința din decembrie 2026 (2025 - 2026)

Sursă: XTB Research, 07.08.2026

Datele macroeconomice justifică într-o oarecare măsură o majorare a ratei dobânzii. Creșterea salariilor se accelerează (4,3% în iunie), iar așteptările privind inflația pe un an sunt, de asemenea, în creștere (conform sondajului Fed din New York, acestea au atins în iunie cel mai ridicat nivel din 2023, la 3,7%). Vânzările cu amănuntul înregistrează, de asemenea, o creștere dinamică (6,7% în iunie). Toți acești factori ar putea duce la apariția așa-numitelor efecte de a doua rundă, pe care reprezentanții băncilor centrale le-au menționat în mod regulat în ultimele luni.

Figura 5: Inflația CPI din SUA și creșterea salariilor (2007 - 2026)

Sursă: XTB Research, 07.08.2026

Este important de menționat, însă, că ritmul lunar al inflației de bază, care este în prezent esențial pentru comitet, încetinește (0,0% în iunie, 0,2% în mai). Prețurile petrolului și gazelor naturale au înregistrat, de asemenea, o tendință descendentă în ultimele zile.

₿ Criptomonede

Nu s-au înregistrat schimbări majore pe piața criptomonedelor.