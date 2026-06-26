Graficul zilei: Contractele futures Nikkei sub EMA10, pe fondul scepticismului crescând față de AI 🇯🇵 📉 (26.06.2026)

Acțiunile de la Tokyo au încheiat ziua de vineri în scădere bruscă, pe fondul unor vânzări masive pentru realizarea de profituri în sectoarele tehnologiei și comunicațiilor. Contractele futures Nikkei 225 (JP225) sunt în prezent în scădere cu 1,7%, coborând sub media mobilă exponențială pe 10 zile, pe fondul optimismului în stagnare privind AI. După ce au atins un nivel apropiat de maximele istorice, contractele futures JP225 au înregistrat o retragere bruscă, coborând sub linia galbenă a EMA pe termen scurt. Indicele testează în prezent un nivel cheie istoric de rezistență transformat în suport, în jurul valorii de 69.800. Deși tendința ascendentă zilnică generală rămâne intactă — susținută de linia EMA violetă pe termen lung, aflată în creștere — dinamica pe termen scurt a devenit bearish. Dacă nu se reușește menținerea zonei de 69.800, s-ar putea deschide calea către o corecție prelungită în direcția zonei de 67.200. Sursă: xStation 5 Ce influențează astăzi indicele JP225? Sentimentul regional se îndreaptă spre aversiune față de risc pe fondul unor dificultăți structurale: Sentimentul în Asia s-a înrăutățit brusc, pe măsură ce investitorii instituționali își retrag capitalul din centrele dependente de export, ca urmare a temerilor crescânde privind un decalaj nesustenabil în evaluarea companiilor din sectorul tehnologic, între cheltuielile masive pentru infrastructura de AI și veniturile pe termen scurt care rămân în urmă.

Creșterea bruscă a inflației din Tokyo accelerează pariurile pe o majorare a ratei dobânzii de către BoJ: IPC global din Tokyo pentru luna iunie a crescut mai rapid decât se aștepta, ajungând la 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce indicatorul de bază (excluzând alimentele proaspete și energia) a accelerat la 1,9%, semnalând presiuni crescânde asupra prețurilor și efecte de a doua rundă din ce în ce mai puternice generate de prețul petrolului. În combinație cu retorica din ce în ce mai agresivă a guvernatorului Ueda, previziunile privind următoarea majorare a ratei dobânzii de către Banca Japoniei s-au mutat din decembrie în octombrie.

Acțiunile își pierd atractivitatea pe fondul creșterii randamentelor: Pe măsură ce creșterea randamentelor comprimă valorile acțiunilor, acțiunile globale își pierd rapid atractivitatea pe fondul unor perspective macroeconomice extrem de volatile. Această presiune este amplificată de epuizarea crescândă și de scepticismul structural privind profitabilitatea pe termen scurt a sectorului inteligenței artificiale.

Vânzări masive în sectorul tehnologic: Gigantul pieței, SoftBank Group, a înregistrat o scădere de 12,53%, pe fondul speculațiilor că OpenAI ar putea amâna oferta publică inițială (IPO), în timp ce jucătorii importanți din sectorul cipurilor, Kioxia Holdings și Taiyo Yuden, au scăzut cu 11,24% și, respectiv, 10,84%, reflectând slăbiciunea generală la nivel regional a acțiunilor din sectorul hardware legate de AI.

Amploarea pieței rămâne pozitivă în ciuda scăderii abrupte a indicelui: Deși indicele de referință Nikkei a suferit pierderi semnificative, acțiunile în creștere au depășit de fapt numărul celor în scădere, cu 1.785 față de 1.730, la Bursa de Valori din Tokyo. Titlurile defensive, precum Kao Corp, au înregistrat o creștere de 4,85%, alături de câștigurile înregistrate de Haseko și Olympus, în timp ce indicele de volatilitate Nikkei s-a temperat semnificativ, scăzând cu 22,47% până la 30,77.

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