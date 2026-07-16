Graficul zilei: Contractele futures pe Nasdaq scad cu 0,6%, în ciuda rezultatelor financiare peste așteptări ale TSMC! O evaluare realistă a AI? (16.07.2026)

În ciuda rezultatelor financiare excepționale din trimestrul al doilea și a revizuirii în sens pozitiv a previziunilor pentru întregul an de către TSMC, contractele futures pe Nasdaq se tranzacționează în scădere. Reacția clasică de tip „sell the news” față de TSMC este amplificată puternic de o escaladare geopolitică bruscă și severă în Golful Persic. Această dublă lovitură, reprezentată de oboseala pieței în ceea ce privește evaluările și de un nou șoc legat de aprovizionarea cu energie, accelerează o rotație către „evitarea riscului” pe piețele globale și scepticismul deja vizibil în cazul acțiunilor legate de IA.
Analiză tehnică: US100 (Interval H1)
Trăsirea înapoi post-rezultate financiare și pe fond geopolitic a forțat indicele US100 să coboare sub mediile mobile exponențiale (EMA) pe termen scurt și mediu (EMA 10 la 29.675,34, EMA 30 la 29.727,24 și EMA 100 la 29.731,29). Indicele a depășit nivelul de retracție Fibonacci de 61,8% (29.632,59) și se apropie rapid de un punct tehnic crucial: linia de tendință ascendentă care leagă minimele oscilatorii din iulie, care se aliniază în apropierea nivelului Fibonacci de 78,6% (29.524,67). Indicele RSI (14) a scăzut la 37,6, indicând o presiune dominantă de vânzare pe termen scurt, dar semnalând totodată că piața se apropie de zona de supravânzare. Investitorii optimisti trebuie să apere acest nivel de suport al liniei de tendință primare pentru a preveni o corecție mai profundă către nivelul Fibonacci de 100,0% la 29.387,19.
Sursă: xStation5
Ce influențează astăzi contractele futures pe Nasdaq (US100)?
Presiunea de vânzare din această dimineață reflectă repercusiunile rezultatelor financiare ale TSMC, care nu au reușit să redreseze o piață a semiconductorilor deja împotmolită de un sentiment negativ (indicele Philly Semiconductor a scăzut ieri cu 2%). Această repoziționare a pieței se accelerează pe măsură ce escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu pune în evidență natura fragilă și limitată a lanțului global de aprovizionare cu siliciu.
Rezultatele și previziunile excepționale ale TSMC pentru trimestrul al doilea:
Profit net record: TSMC a înregistrat un profit net record în trimestrul al doilea, de 706,56 miliarde NT$ (o creștere de 23,4% față de trimestrul anterior), depășind cu ușurință estimările LSEG SmartEstimates de 632,64 miliarde NT$ și consensul Bloomberg de 623,73 miliarde NT$.
Creșterea veniturilor: Veniturile din al doilea trimestru au crescut cu 36% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,27 trilioane NT$ (aproximativ 39,45 miliarde $), depășind așteptările.
Rezultate remarcabile în materie de rentabilitate: Eficiența operațională a rămas excepțională, marjele brute crescând la 67,7% (față de 67,1% cât se aștepta), iar marjele operaționale ajungând la 60,3% (față de 58,6% cât se aștepta) .
Previziuni solide pentru trimestrul al treilea: Producătorul de cipuri se așteaptă ca vânzările din trimestrul al treilea să se situeze între 44,6 miliarde de dolari și 45,8 miliarde de dolari, depășind cu ușurință consensul de 43,11 miliarde de dolari. Marjele brute pentru trimestrul al treilea sunt estimate între 65% și 67%.
Perspective revizuite în creștere pentru întregul an: Subliniind cererea masivă viitoare, TSMC și-a majorat previziunile privind cheltuielile de capital pentru 2026 la un interval cuprins între 60 și 64 de miliarde de dolari (față de intervalul anterior de 52–56 de miliarde de dolari). De asemenea, a revizuit în sens ascendent prognoza privind creșterea veniturilor în dolari SUA pentru întregul an la puțin peste 40%, față de estimarea anterioară de peste 30%.
Contextul mai larg al IA:
Cererea reală de hardware pentru IA: În calitate de principal producător contractant pentru Nvidia, Apple, AMD și Broadcom, veniturile record ale TSMC servesc drept un indicator extrem de precis care arată că investițiile în infrastructura de IA continuă să se desfășoare la viteză maximă.
Deficite persistente de aprovizionare: Deficitul structural de siliciu de ultimă generație nu dă semne de atenuare. CEO-ul C.C. Wei a avertizat recent că compania nu poate construi o capacitate suficientă pentru a satisface cererea clienților americani timp de ani de zile, chiar și pe măsură ce se pun în funcțiune tot mai multe unități de producție din SUA (inclusiv o investiție estimată la 265 de miliarde de dolari în campusul său din Arizona). Această penurie de aprovizionare este confirmată de gigantul din domeniul memoriilor, SK Hynix, care se așteaptă ca penuria de memorie cu lățime de bandă mare (HBM) să persiste și după 2030.
Cheltuieli excesive și neliniști legate de evaluare: În ciuda unor fundamentale excepționale, reacția negativă imediată a Nasdaq evidențiază scepticismul crescând al pieței. Având în vedere că giganții tehnologici precum Meta și rivalii săi sunt pe cale să cheltuiască peste 725 de miliarde de dolari pe infrastructura de IA numai în acest an, investitorii sunt din ce în ce mai îngrijorați cu privire la faptul că aceste companii își extind excesiv capacitatea în raport cu veniturile viitoare reale. Deoarece o parte semnificativă din aceste cheltuieli este alimentată de datoria corporativă în creștere, acțiunile din sectorul tehnologic rămân extrem de sensibile la oboseala evaluărilor.
Escaladarea geopolitică în Golful Persic:
- Escaladarea militară din Golf: Atacul cu rachete al SUA asupra superpetrolierului Belma și atacurile aeriene ulterioare dintre SUA și Iran au blocat efectiv strâmtoarea critică Ormuz, blocând traficul global de petroliere și declanșând o creștere bruscă a prețurilor petrolului brut.
- Rotirea activelor către poziții de siguranță: Acest șoc energetic sever și amenințarea geopolitică în creștere determină o rotație rapidă a pieței, forțând capitalul să se retragă din activele tehnologice cu beta ridicat (cum ar fi contractele futures pe Nasdaq) și să se îndrepte către sectoare mai defensive (contractele futures pe Dow Jones, mai orientate către valoare, se tranzacționează stabil, înregistrând cea mai bună performanță dintre indicii cheie din SUA).
Prețul boabelor de cacao crește pe fondul unei reveniri a cererii din Asia. Europa rămâne în declin
Aurul se menține peste 4.000 de dolari 🚩 Ce urmează pentru acest metal prețios?
Calendar economic: Rapoartele financiare, vânzările cu amănuntul din SUA și Fed se luptă pentru atenția investitorilor (16.07.2026)
Știri de ultimă oră: GBPUSD crește cu 0,1% după publicarea datelor PIB peste așteptări 🇬🇧 📈
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."