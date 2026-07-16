Graficul zilei: Contractele futures pe Nasdaq scad cu 0,6%, în ciuda rezultatelor financiare peste așteptări ale TSMC! O evaluare realistă a AI? (16.07.2026)

În ciuda rezultatelor financiare excepționale din trimestrul al doilea și a revizuirii în sens pozitiv a previziunilor pentru întregul an de către TSMC, contractele futures pe Nasdaq se tranzacționează în scădere. Reacția clasică de tip „sell the news” față de TSMC este amplificată puternic de o escaladare geopolitică bruscă și severă în Golful Persic. Această dublă lovitură, reprezentată de oboseala pieței în ceea ce privește evaluările și de un nou șoc legat de aprovizionarea cu energie, accelerează o rotație către „evitarea riscului” pe piețele globale și scepticismul deja vizibil în cazul acțiunilor legate de IA.

Analiză tehnică: US100 (Interval H1)

Trăsirea înapoi post-rezultate financiare și pe fond geopolitic a forțat indicele US100 să coboare sub mediile mobile exponențiale (EMA) pe termen scurt și mediu (EMA 10 la 29.675,34, EMA 30 la 29.727,24 și EMA 100 la 29.731,29). Indicele a depășit nivelul de retracție Fibonacci de 61,8% (29.632,59) și se apropie rapid de un punct tehnic crucial: linia de tendință ascendentă care leagă minimele oscilatorii din iulie, care se aliniază în apropierea nivelului Fibonacci de 78,6% (29.524,67). Indicele RSI (14) a scăzut la 37,6, indicând o presiune dominantă de vânzare pe termen scurt, dar semnalând totodată că piața se apropie de zona de supravânzare. Investitorii optimisti trebuie să apere acest nivel de suport al liniei de tendință primare pentru a preveni o corecție mai profundă către nivelul Fibonacci de 100,0% la 29.387,19.

Sursă: xStation5

Ce influențează astăzi contractele futures pe Nasdaq (US100)?

Presiunea de vânzare din această dimineață reflectă repercusiunile rezultatelor financiare ale TSMC, care nu au reușit să redreseze o piață a semiconductorilor deja împotmolită de un sentiment negativ (indicele Philly Semiconductor a scăzut ieri cu 2%). Această repoziționare a pieței se accelerează pe măsură ce escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu pune în evidență natura fragilă și limitată a lanțului global de aprovizionare cu siliciu.

Rezultatele și previziunile excepționale ale TSMC pentru trimestrul al doilea:

Profit net record: TSMC a înregistrat un profit net record în trimestrul al doilea, de 706,56 miliarde NT$ (o creștere de 23,4% față de trimestrul anterior), depășind cu ușurință estimările LSEG SmartEstimates de 632,64 miliarde NT$ și consensul Bloomberg de 623,73 miliarde NT$.

Creșterea veniturilor: Veniturile din al doilea trimestru au crescut cu 36% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,27 trilioane NT$ (aproximativ 39,45 miliarde $), depășind așteptările.

Rezultate remarcabile în materie de rentabilitate: Eficiența operațională a rămas excepțională, marjele brute crescând la 67,7% (față de 67,1% cât se aștepta), iar marjele operaționale ajungând la 60,3% (față de 58,6% cât se aștepta) .

Previziuni solide pentru trimestrul al treilea: Producătorul de cipuri se așteaptă ca vânzările din trimestrul al treilea să se situeze între 44,6 miliarde de dolari și 45,8 miliarde de dolari, depășind cu ușurință consensul de 43,11 miliarde de dolari. Marjele brute pentru trimestrul al treilea sunt estimate între 65% și 67%.

Perspective revizuite în creștere pentru întregul an: Subliniind cererea masivă viitoare, TSMC și-a majorat previziunile privind cheltuielile de capital pentru 2026 la un interval cuprins între 60 și 64 de miliarde de dolari (față de intervalul anterior de 52–56 de miliarde de dolari). De asemenea, a revizuit în sens ascendent prognoza privind creșterea veniturilor în dolari SUA pentru întregul an la puțin peste 40%, față de estimarea anterioară de peste 30%.

Contextul mai larg al IA:

Cererea reală de hardware pentru IA: În calitate de principal producător contractant pentru Nvidia, Apple, AMD și Broadcom, veniturile record ale TSMC servesc drept un indicator extrem de precis care arată că investițiile în infrastructura de IA continuă să se desfășoare la viteză maximă.

Deficite persistente de aprovizionare: Deficitul structural de siliciu de ultimă generație nu dă semne de atenuare. CEO-ul C.C. Wei a avertizat recent că compania nu poate construi o capacitate suficientă pentru a satisface cererea clienților americani timp de ani de zile, chiar și pe măsură ce se pun în funcțiune tot mai multe unități de producție din SUA (inclusiv o investiție estimată la 265 de miliarde de dolari în campusul său din Arizona). Această penurie de aprovizionare este confirmată de gigantul din domeniul memoriilor, SK Hynix, care se așteaptă ca penuria de memorie cu lățime de bandă mare (HBM) să persiste și după 2030.

Cheltuieli excesive și neliniști legate de evaluare: În ciuda unor fundamentale excepționale, reacția negativă imediată a Nasdaq evidențiază scepticismul crescând al pieței. Având în vedere că giganții tehnologici precum Meta și rivalii săi sunt pe cale să cheltuiască peste 725 de miliarde de dolari pe infrastructura de IA numai în acest an, investitorii sunt din ce în ce mai îngrijorați cu privire la faptul că aceste companii își extind excesiv capacitatea în raport cu veniturile viitoare reale. Deoarece o parte semnificativă din aceste cheltuieli este alimentată de datoria corporativă în creștere, acțiunile din sectorul tehnologic rămân extrem de sensibile la oboseala evaluărilor.

Escaladarea geopolitică în Golful Persic: