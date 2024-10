Graficul zilei - COTTON (19.09.2024)

Contractele futures la bumbac pe ICE (COTTON) au revenit de la 70 de dolari la aproape 72 de dolari, după o vânzare puternică, ieri, în timp ce meteorologii americani pentru uragane urmăresc formarea unei noi potențiale furtuni în Marea Caraibelor. Deocamdată, inundațiile și ploile abundente au afectat aprovizionarea din statele importante producătoare de bumbac, precum Mississippi și Oklahoma, ceea ce ar putea duce la o nouă reducere a producției în raportul USDA WASDE din octombrie. Deocamdată, motoarele sezonului uraganelor din Atlantic au trecut de jumătatea acestuia, fără un număr excepțional de furtuni (7 până acum), însă uraganele sunt peste medie (4 până acum). Cu toate acestea, analiștii meteorologi și-au îndreptat atenția către Golful Mexic, unde o zonă de presiune scăzută „s-ar putea forma la sfârșitul acestui weekend sau la începutul săptămânii viitoare”, potrivit Centrului Național pentru Uragane.

Condițiile actuale sugerează că dezvoltarea lentă a sistemului este posibilă până la mijlocul săptămânii viitoare. Avertizarea NHC a fost susținută de Universitatea din Miami, care sugerează posibilitatea formării unei alte furtuni în vestul Caraibelor, denumită „Helene”. Conform celor mai recente previziuni, precedenta furtună tropicală Gordon a dispărut în Atlantic, departe de țărmul american, însă chiar și Gordon se poate regenera ușor, chiar și zilele următoare. În contextul în care sezonul uraganelor din SUA este încă deschis, traderii se pot aștepta la o activitate mai intensă în sectorul bumbacului - dominat în continuare de pozițiile short nete ale Managed Money (din ultimul raport CoT). Ploile și inundațiile din state precum Oklahoma, Mississippi și Louisiana în timpul sezonului de recoltare a bumbacului, împreună cu îmbunătățirea condițiilor cererii globale, pot duce la acoperirea pozițiilor short, susținând tendința. Cu toate acestea, scăderea sub 70 de dolari pe balot poate sugera că pariurile de pe piață sunt în continuare în scădere, ignorând datele fundamentale. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: Centrul Național de analiză a Uraganelor, NOAA

