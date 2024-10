Graficul zilei - DE40 (05.09.2024)

Indicele DAX a corectat puternic după ce a atins maxime record. În ciuda riscului de recesiune, creșterea bazată pe inteligența artificială a SAP a stimulat semnificativ indicele, contrastând puternic cu declinul principalelor acțiuni din sectorul auto. Indicele DAX, principalul indice bursier al Germaniei, a atins recent noi maxime record, sfidând provocările economice în creștere despre care mulți economiști cred că ar putea arunca țara într-o recesiune tehnică până la sfârșitul trimestrului curent. Această performanță remarcabilă a pieței contrastează puternic cu declinul observat în rândul acțiunilor din sectorul automobilelor din Germania - niciunul dintre acestea nu a înregistrat randamente pozitive până acum în acest an. În prezent, indicele DAX a scăzut cu peste 2% față de nivelul maxim, în urma vânzării acțiunilor tehnologice din SUA, după ce Nvidia și-a pierdut 10% din valoare într-o săptămână. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Un factor esențial în performanța superioară a DAX este creșterea extraordinară a SAP, cea mai importantă companie germană de software și tehnologie. SAP a condus expansiunea bazată pe inteligența artificială, acțiunile sale crescând cu 42% de la începutul anului, după o creștere de 45% în 2023. Mai mult de o treime din câștigurile DAX din acest an pot fi atribuite performanței SAP. Problemele economice ale Germaniei persistă Rezistența DAX contrastează puternic cu perspectivele economice din ce în ce mai sumbre ale Germaniei. PIB-ul națiunii s-a contractat cu 0,1% în al doilea trimestru din 2024, în urma creșterii de 0,3% a zonei euro în aceeași perioadă. Sectorul manufacturier, un pilon istoric al economiei germane, este într-o recesiune structurală. Indicele S&P Global Purchasing Managers' Index (PMI) pentru Germania a alunecat și mai mult în contracție în luna august, atingând un minim al ultimelor cinci luni, extinzând o recesiune care persistă de la jumătatea anului 2022. Indicele ifo Business Climate Index a scăzut la 86,6 puncte în august, de la 87 în iulie, marcând un nou minim al ultimelor cinci luni. În ciuda acestor provocări, succesul SAP, susținut de creșterea puternică a veniturilor din cloud și de utilizarea strategică a inteligenței artificiale generative, continuă să determine performanța DAX, evidențiind divergența dintre dificultățile economice generale și succesul sectorului tehnologic german. DE40 (interval zilnic) Indicele german DAX, după ce a atins maximul istoric, a pierdut mai mult de 2% din valoarea sa și încearcă acum să recupereze o parte din pierderi. Se află aproape de rezistența de la nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% și nu departe de media mobilă de 100 de perioade la 18.452. RSI s-a răcit și se află în partea superioară a zonei neutre. MACD și ADX se îndreaptă amândouă spre o divergență bearish, care ar trebui urmărită. Dacă taurii recapătă controlul, rezistența de urmărit aw află la maximul săptămânal din luna mai a acestui an, la 18.896. Sursa: xStation 5

