Graficul zilei - DE40 (23.09.2024)

Cele mai recente date economice din Germania și din Zona Euro au oferit o imagine sumbră, cu PMI-uri de producție și compozite în teritoriu de contracție. Această slăbiciune economică alimentează așteptările privind reduceri mai rapide ale ratelor BCE, ceea ce ar putea oferi un impuls DAX în ciuda mediului economic dificil. DAX a dat dovadă de reziliență în fața datelor economice slabe, situându-se în jurul maximelor istorice, având în vedere posibilitatea unei relaxări monetare. Recenta redresare a curbei randamentelor germane, cu randamentele pe 2 ani coborând sub randamentele pe 10 ani pentru prima dată din noiembrie 2022, semnalează schimbarea așteptărilor pieței în direcția unei politici mai acomodative a BCE. Această modificare a dinamicii curbei randamentelor, împreună cu indicatorii economici dezamăgitori, a condus la creșterea pariurilor pe reduceri mai rapide și mai profunde ale ratelor din partea BCE. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Din punct de vedere istoric, septembrie a fost o lună dificilă pentru DAX. Cu toate acestea, luna octombrie tinde să înregistreze performanțe mai pozitive, care s-ar putea alinia așteptărilor tot mai mari privind relaxarea BCE. Investitorii ar trebui să se pregătească pentru o volatilitate crescută în următoarele săptămâni, pe măsură ce piața procesează datele economice slabe și se adaptează la evoluția așteptărilor privind politica BCE. Viitoarele orientări și proiecții economice ale BCE vor fi esențiale în modelarea sentimentului pieței. Componentele DAX, în special cele din sectoare ciclice precum automobilele și industria, vor fi probabil foarte sensibile la comentariile BCE și la perspectivele economice. Declinul continuu al sectorului manufacturier este deosebit de îngrijorător, producția înregistrând cea mai rapidă scădere din ultimul an. Acest declin nu este izolat, deoarece începe să afecteze și sectorul german al serviciilor, tradițional rezistent. Trecerea rapidă de la un optimism moderat la un pesimism accentuat în doar o lună subliniază fragilitatea sentimentului întreprinderilor. Dezbaterea în curs privind riscurile de dezindustrializare în Germania se va intensifica probabil, având în vedere acești indicatori economici îngrijorători. În ciuda acestor provocări, există o rază de speranță că salariile mai mari, combinate cu o inflație mai scăzută, ar putea stimula cererea internă și consumul. Posibilitatea unor reduceri mai rapide ale ratelor ar putea sprijini DAX, în special în beneficiul sectoarelor sensibile la ratele dobânzilor, cum ar fi sectorul imobiliar și al utilităților. Cu toate acestea, slăbiciunea economică actuală, în special în sectorul de producție, ar putea continua să afecteze anumite componente ale DAX. DE40 (interval D1) DE40 se tranzacționează în prezent aproape de maximele istorice. Întrebarea actuală este dacă DAX va fi capabil să rămână la acest nivel. Prima rezistență este localizată la maximul anterior de 18.987,7. Primul suport cheie poate fi vârful de la jumătatea lunii iulie de la 18.862,6. Spargerea acestuia ar deschide ușa pentru vânzători să testeze suportul sub forma unei retrageri Fibonacci de 23,6% sau chiar SMA-urile de 50 și 100 de zile. În prezent, oscilatoarele oferă cumpărătorilor teren pentru o creștere suplimentară, cu MACD în creștere și RSI consolidându-se în apropierea nivelurilor de supravânzare. Cu toate acestea, fundamentele ar putea oferi vânzătorilor oportunitatea de a testa valorile inferioare. Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."