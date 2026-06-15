Graficul zilei: EU50 – Indicii europeni ating noi maxime (15.06.2026)

Acordul încheiat între SUA și Iran aduce euforie pe piața bursieră. Cei mai importanți indici europeni înregistrează creșteri de aproximativ 1,5%. Unele dintre ele – inclusiv Euro Stoxx 50 – ating noi maxime istorice. Această consolidare se datorează în mare parte companiilor din sectoarele aviației și auto, care sunt favorizate în mod clar de prețurile mai mici ale țițeiului. Geopolitică Potrivit președintelui Trump, Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă după ce acordul va fi semnat de părți vineri. Între timp, Iranul o va curăța de minele subacvatice. Aceasta este o informație cheie pentru piețe. Contractele futures pe petrolul brut au scăzut pe toată curba și anticipează un nivel al prețului sub 80 de dolari până la sfârșitul anului. Politica monetară Discursul de săptămâna trecută al președintei Lagarde s-a dovedit a fi surprinzător de hawkish. Ea a subliniat că decizia de a majora ratele este justificată pentru fiecare proiecție a inflației – cea care presupune o escaladare semnificativă, scenariul de bază și scenariul care presupune o dezescaladare. Ea a mai afirmat că nu ne aflăm într-un context în care creșterea economică este absentă sau amenințată în mod semnificativ. Creșterea evaluărilor privind majorarea ratei dobânzii, rezultată din conferința de orientare hawkish, nu a durat mult. Acordul încheiat între SUA și Iran a dus la scăderea prețurilor petrolului brut și ale gazelor, ceea ce limitează preocupările inflaționiste. Piața preconizează o mișcare ascendentă abia în decembrie, iar acest lucru s-ar putea schimba în curând. Date macroeconomice Publicarea datelor privind producția industrială din aprilie este programată pentru astăzi. Cu toate acestea, nu ne așteptăm ca aceste date să aibă un impact semnificativ asupra indicelui. Nu numai că atenția este concentrată în prezent asupra geopoliticii, dar datele sunt publicate cu o întârziere semnificativă (datele din SUA pentru luna mai sunt publicate în aceeași zi). Analiză tehnică Figura 1: EU50 (13.06.2025 - 15.06.2026) Sursa: xStation, 15.06.2026 După o corecție profundă care a avut loc la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie, graficul a revenit la tendința ascendentă, stabilind astăzi un nou maxim istoric în jurul valorii de 6.270 de puncte. Prețul se situează cu mult peste toate mediile mobile desemnate (EMA 50, 100, 150), care sunt dispuse într-o formațiune favorabilă creșterii. Indicatorul RSI este în prezent de 63,7, ceea ce sugerează că piața este puternic supraîncălzită, dar din punct de vedere tehnic nu a intrat încă în zona extremă de supracumpărare (peste nivelul de 70). Liniile principale ale MACD sunt mult peste zero, dar barele histogramei încep să se scurteze, ceea ce poate sugera o pierdere lentă a impulsului. — Michał Jóźwiak, analist piețe financiare XTB

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