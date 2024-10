Graficul zilei - EURUSD (01.10.2024)

Perechea EURUSD a cunoscut astăzi o volatilitate semnificativă, euro consolidându-se în raport cu dolarul, în ciuda datelor economice mixte. Această evoluție are loc pe fondul unui context complex de cifre privind inflația în Zona Euro, date PMI pentru industria manufacturieră și așteptări schimbătoare privind politica monetară. Perechea valutară se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 1,11, în scădere cu 0,23% pe zi. Rezistența EURUSD vine în ciuda faptului că inflația din Zona Euro a scăzut sub ținta de 2% a Băncii Centrale Europene pentru prima dată în ultimii trei ani. Raportul flash CPI pentru luna septembrie a ajuns la 1,8% pe an, în scădere de la 2,2% în august. Acest declin al inflației a alimentat așteptările pieței cu privire la o eventuală reducere a ratelor de către BCE, traderii estimând în prezent o probabilitate ridicată a unei reduceri cu 25 de puncte de bază în octombrie. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Performanța dolarului american a fost un factor cheie care a influențat perechea. Indicele dolarului (DXY) se luptă în prezent să își mențină câștigurile recente, presat de probabilitatea tot mai mare de reduceri ale ratei Rezervei Federale în urma datelor privind inflația PCE de săptămâna trecută, mai scăzute decât se aștepta. Indicele prețurilor de bază ale cheltuielilor de consum personal (PCE), indicatorul de inflație preferat al Rezervei Federale, a crescut cu 2,7% în luna august, în ritm anual, apropiindu-se de ținta de 2% a băncii centrale. Sursa: Bloomberg Financial LP Aceste date privind inflația, împreună cu cifrele de astăzi privind Zona Euro, au alimentat așteptările pieței privind reduceri semnificative ale ratelor atât de către BCE, cât și de către Rezerva Federală. În prezent, traderii estimează o probabilitate ridicată de reducere a ratei cu 25 de puncte de bază de către BCE în octombrie, în timp ce așteptările privind reducerea ratei Fed au crescut, de asemenea. Aceste așteptări pentru o politică monetară mai relaxată de ambele părți ale Atlanticului au contribuit la volatilitatea recentă a perechii EURUSD. La imaginea complexă a pieței se adaugă datele mixte PMI din Zona Euro. În timp ce indicele PMI general pentru industria prelucrătoare din Zona Euro s-a îmbunătățit ușor, ajungând la 45,0, acesta rămâne în teritoriu de contracție. Performanța puternică a Spaniei (53,0) a fost compensată de slăbiciunea continuă a Germaniei (40,6), evidențiind condițiile economice divergente din cadrul blocului monetar. Pentru traderi și investitori, factorii cheie de urmărit în următoarele zile includ: Datele ISM Manufacturing din SUA, care urmează să fie publicate în cursul zilei de astăzi, care ar putea influența așteptările privind politica Fed.

Comentariile oficialilor BCE, în special în urma sugestiei lui Olli Rehn, membru al Consiliului guvernatorilor, privind „mai multe motive pentru reducerea ratelor la reuniunea din octombrie”.

Datele privind ocuparea forței de muncă din SUA din această săptămână, inclusiv cifrele ADP și raportul crucial privind raportul NFP.

Orice evoluții ulterioare ale indicatorilor economici din Zona Euro, în special cele legate de inflație și creștere.

Impactul tensiunilor geopolitice globale asupra sentimentului de risc și a fluxurilor de valori refugiate. Este probabil ca prețurile EURUSD să rămână sensibile la aceste evoluții precum și la orice schimbări în așteptările privind politica BCE și a Rezervei Federale. Mișcarea recentă a perechii a împins-o spre niveluri tehnice cheie, cu rezistență în jurul nivelului de retragere Fibonacci de 50%. Cu toate acestea, tendința generală rămâne incertă, susținută de datele economice și așteptările divergente privind politicile băncilor centrale între Zona Euro și Statele Unite. EURUSD (interval D1) EURUSD se tranzacționează cu 0,2% mai jos astăzi și a scăzut cu 0,92% de la maximele recente. A depășit nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% și se află acum deasupra nivelului de retragere Fibonacci de 50%, care vor acționa ca rezistență și, respectiv, suport pentru sesiunea de astăzi. În ultimele două săptămâni, RSI a fost în divergență bearish, formând maxime și minime în scădere. MACD a emis ieri un semnal de vânzare, consolidând și mai mult perspectiva descendentă. Nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% de la 1,0827 ar putea fi testat. Pentru ca taurii să recâștige controlul, datele din SUA de astăzi trebuie să fie mult mai slabe decât se așteptau, alimentând potențial pariurile pentru o Fed dovish.

Sursa: xStation

