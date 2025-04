Graficul zilei: EURUSD (03.04.2025)

La o zi după „Ziua Eliberării”, EURUSD a șters în mod oficial întregul Trump Trade, care a determinat creșterea dolarului american până la învestirea președintelui american în ianuarie. Prețul prudent al protecționismului trumpian precum și presupusa poziție favorabilă pieței a lui Trump, s-au dovedit a fi greșite, deschizând ușa investitorilor către noi preocupări legate de recesiune și inflație. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation 5 Ce este în joc în războiul comercial? 10% pentru toate bunurile, 20% pentru bunurile din UE, 54% pentru China și multe altele. Amploarea tarifelor impuse a depășit semnificativ așteptările, subliniind riscul unei noi escaladări din partea partenerilor comerciali ai SUA. Discursul lui Donald Trump s-a axat pe revitalizarea industriei americane. Odată cu introducerea tarifelor, se așteaptă ca Statele Unite, anterior inundate cu bunuri provenite de la „parteneri neloiali”, să fie acoperite cu noi fabrici, restabilind visul american pentru cetățeanul obișnuit. În timp ce capitalul de investiții pe termen lung poate crea într-adevăr noi locuri de muncă în SUA, lunile următoare vor aduce probabil riscuri semnificative de stagflație. Deprecierea de astăzi a dolarului american este primul factor de risc major pentru administrația republicană. Trump a promis că „țările străine vor plăti” pentru protecționism, însă un dolar mai slab afectează importatorii americani, care vor plăti acum mai mult pentru bunurile străine taxate. Așteptările privind recesiunea sunt în creștere, împingând randamentele obligațiunilor în UE și SUA pe o prăpastie. Sursa: xStation 5 Răspunsul UE la orizont Nici viitoarele măsuri de retaliere ale UE nu vor ajuta situația. Ursula von der Leyen și-a exprimat preferința pentru dialog în detrimentul unei abordări de tip „carrot and stick”, dar din declarația sa nu a lipsit o pregătire clară pentru măsuri de retaliere. Comisia Europeană își finalizează răspunsul la tarifele la oțel și aluminiu, pregătind măsuri suplimentare în cazul în care administrația Trump refuză să își atenueze poziția protecționistă. BCE: Să reducă sau să nu reducă? Coșmarul comercial a devenit realitate, iar piața estimează în mod clar o creștere economică slabă în Zona Euro, estimând o șansă de 90% pentru o nouă reducere a ratei. Conform analizelor BCE, contramăsurile UE vor adânci și mai mult pierderile potențiale din PIB, sporind presiunea pentru relaxarea monetară. În interviul acordat astăzi Bloomberg, Yannis Stournaras, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, a declarat că tarifele nu reprezintă un obstacol în calea unei reduceri a ratei dobânzii în luna aprilie, în ciuda loviturii preconizate de acestea asupra creșterii economice din Zona Euro. Prețul pieței monetare a urcat cu aproape 10 puncte de bază după Ziua Eliberării. Sursa: Bloomberg Finance L.P.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."