Rezultatelor Alphabet pentru trimestrul II 2025 – la ce ne putem aștepta? 🔎

Astăzi, după închiderea sesiunii, Alphabet (GOOGL.US), împreună cu Tesla, va da startul sezonului de raportare a rezultatelor financiare pentru companiile din grupul „Magnificent Seven”. În acest sezon, atenția se va concentra în continuare asupra ratei de creștere a veniturilor în segmentul cloud, care se dezvoltă cel mai dinamic, iar investitorii vor urmări cu atenție și evoluția segmentului crucial al publicității. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Perspective pentru trimestrul II 2025 Așteptările privind rezultatele Alphabet rămân ridicate. Consensul pieței prevede că această companie va raporta cele mai mari venituri trimestriale din istoria sa (după trimestrul IV 2024). Se preconizează că expansiunea puternică a veniturilor (+11% față de anul precedent) va depăși ușor creșterea profitului operațional, ceea ce va duce la o scădere anticipată a marjei operaționale la 30,4% (de la 32,4%). Este de remarcat faptul că, în ultimele trimestre, marja profitului operațional a rămas ridicată, astfel încât o scădere de aproape 2 puncte procentuale ar trebui interpretată mai degrabă ca o normalizare a valorilor ridicate decât ca o slăbire a companiei în sine. Pe de altă parte, se așteaptă o îmbunătățire a creșterii profitului net, care va crește cu 13%, până la 26,76 miliarde de dolari. Ca urmare, se estimează că profitul pe acțiune ajustat (EPS) va ajunge la 2,81 dolari, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 50% față de anul precedent. Estimări financiare selectate pentru trimestrul al doilea al anului 2025. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Analizând mai în detaliu segmentele de activitate ale companiei, putem observa că segmentul Google Cloud continuă să înregistreze cea mai mare creștere prognozată. Consensul prevede o creștere de 27% față de anul precedent, ceea ce s-ar traduce în 13,14 miliarde de dolari și ar marca, în același timp, cele mai mari venituri din segmentul cloud din istoria companiei. Segmentul Google Advertising este, de asemenea, de așteptat să înregistreze o creștere sănătoasă, impulsionată de dinamica solidă a Google Search (+9% față de anul precedent) și de o creștere de 10% a veniturilor generate de platforma YouTube. Estimări financiare selectate pentru trimestrul II al anului 2025. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. În afară de EPS (ale cărui previziuni au fost reduse cu 5%), analiștii au menținut o poziție neutră față de Alphabet în ultimele luni, fără a-și modifica semnificativ previziunile. Segmente cheie Veniturile din segmentul de publicitate al Google rămân fundamentale pentru menținerea performanțelor solide ale Alphabet în materie de vânzări. Prin urmare, investitorii tratează acest subiect cu mare atenție și rigurozitate. O slăbire a acestui segment ar putea avea un impact semnificativ asupra finanțelor generale ale companiei, deoarece, în ciuda scăderii ponderii sale în venituri, acesta reprezintă în continuare aproape 74% din veniturile totale ale companiei. În acest context, este de remarcat faptul că scăderea ponderii veniturilor din publicitate în vânzările totale ale companiei nu se datorează unei scăderi a veniturilor segmentului, ci mai degrabă dinamicii sale mai lente în comparație cu alte segmente (în special cloud). Cu toate acestea, segmentul continuă să înregistreze niveluri solide, oscilând în jurul valorii de 8-10% din trimestrul IV al anului 2023. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Dacă Alphabet va raporta rezultate solide în segmentul publicitar, atenția investitorilor se va îndrepta către segmentul cloud, care a fost segmentul cu cea mai rapidă creștere al companiei timp de peste 14 trimestre consecutive. Pe fondul dezvoltării AI, consensul pieței se așteaptă la o încetinire a creșterii veniturilor la 27% față de anul precedent, în principal din cauza unui efect de bază ridicat. Veniturile în sine, de 13,14 miliarde de dolari, sunt prognozate a fi cele mai mari venituri trimestriale din segmentul cloud din istoria companiei. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Evaluare înainte de publicarea rezultatelor financiare Spre deosebire de alte companii din sectorul tehnologic, Alphabet se poate lăuda cu o marjă de eroare puțin mai mare în ceea ce privește evaluarea. Compania se tranzacționează în prezent la niveluri cu aproximativ 20-30% mai mici decât mediile din ultimul an (care au crescut față de anii precedenți datorită evaluărilor mai ridicate ale grupului „Magnificent 7” în raport cu restul pieței). În același timp, Alphabet rămâne cea mai puțin valorizată (în termeni de indicatori fundamentali) dintre toate cele șapte companii Big Tech. Acest lucru exercită o presiune ceva mai mică asupra companiei în comparație cu ceilalți membri ai „Mag7”, pentru care menținerea unor evaluări ridicate poate reprezenta o provocare deosebită în acest sezon de raportare a rezultatelor financiare. Sursa: Bloomberg Finance L.P.



