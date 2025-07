Rezumatul zilei: Indicii cresc pe fondul noilor acorduri tarifare; Alphabet/Tesla publică rezultatele financiare după închiderea sesiunii🚨

Sentimentul pe piețele europene, americane și asiatice a fost foarte pozitiv, investitorii reacționând la noile rapoarte privind tarifele.

Donald Trump a anunțat în cursul nopții un acord comercial cu Japonia, cu o rată tarifară reciprocă de 15% (inclusiv pentru automobile, care anterior erau supuse unei taxe de 25%). În schimb, japonezii ar urma să investească 550 de miliarde de dolari suplimentari în SUA. Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a confirmat termenii acordului comercial, afirmând că cooperarea strânsă cu SUA va continua.

Acțiunile producătorilor auto japonezi și europeni au crescut ca răspuns la reducerea tarifelor sectoriale de la 25% la 15% în Japonia.

Potrivit unui raport publicat în Financial Times, Statele Unite și Uniunea Europeană sunt aproape de a ajunge la un acord privind tarifele de 15%. FT raportează că Bruxelles ar putea accepta așa-numitele tarife reciproce pentru a evita amenințarea președintelui SUA de a majora tarifele la 30% încă de la 1 august.

Cu toate acestea, în cazul în care nu se va ajunge la un acord până la 1 august, UE va pregăti în continuare un pachet de tarife de retorsiune în valoare de 93 de miliarde de euro, cu rate posibile de până la 30%.

Consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, a îndemnat la prudență în ceea ce privește rapoartele privind un acord comercial între SUA și UE, sfătuind să „fie considerate aceste informații cu rezervă”.

Astăzi, după închiderea pieței, Alphabet (GOOGL.US), împreună cu Tesla (TSLA.US), vor da startul sezonului de raportare a rezultatelor financiare pentru companiile „Magnificent Seven”.

Vânzările de case existente au scăzut la 3,93 milioane de unități, față de așteptările de 4 milioane și valoarea anterioară de 4,03 milioane. Datele au arătat probleme suplimentare cu vânzările de case legate de ratele ridicate ale ipotecilor.

Piața Forex este dominată astăzi de monedele antipode. Francul elvețian și dolarul canadian înregistrează cele mai slabe performanțe. Se observă, de asemenea, vânzări semnificative în cazul dolarului american.

Stocurile de petrol brut au scăzut în mod neașteptat cu 3,17 milioane de barili. Stocurile de benzină au scăzut cu 1,7 milioane de barili, în timp ce stocurile de distilate au crescut cu 2,9 milioane de barili. Cu toate acestea, petrolul rămâne sub presiune și a scăzut cu 0,4%.

NATGAS se retrage cu 5% în urma noilor prognoze meteorologice, care indică faptul că temperaturile ar putea scădea semnificativ la începutul lunii august, chiar sub valorile normale.

Criptomonedele înregistrează astăzi pierderi relativ semnificative. Bitcoin a scăzut cu 1,5%, în timp ce Ethereum a scăzut cu aproape 3,3%.

Știrile recente indică faptul că astăzi au început la Istanbul negocierile de pace între Rusia și Ucraina. Pe de altă parte, trebuie să reținem că așteptările privind negocierile constructive sunt destul de scăzute, iar negocierile sunt orchestrate de președintele SUA, care a crescut recent presiunea asupra Rusiei, amenințând cu tarife secundare de 100%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."