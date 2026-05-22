🔴O nouă eră la Fed: Kevin Warsh preia conducerea. US30 depășește pragul de 50.000

Investirea de astăzi a lui Kevin Warsh în funcția de președinte al Rezervei Federale, de către Donald Trump, constituie un manifest public pentru o reformă profundă a băncii centrale americane. Declarațiile președintelui SUA cu ocazia ceremoniei definesc clar ce așteaptă Casa Albă de la noul președinte și agenda pe care Warsh o aduce instituției. Source: Associated Press Sursa: Associated Press Pilonii principali ai doctrinei Trump-Warsh Sfârșitul orientării prospective: Anunțul lui Trump conform căruia Warsh va reduce practica orientării prospective semnalează o revoluție în comunicarea cu piața. Până acum, Fed își anunța măsurile cu luni în avans, ceea ce, potrivit criticilor (inclusiv Warsh), făcea ca banca centrală să fie la cheremul capriciilor Wall Street-ului și o lipsea de flexibilitate. Sub noua sa conducere, se așteaptă ca Fed să înceteze să mai „țină de mână investitorii” și să devină mai imprevizibilă, reacționând la datele primite mai degrabă decât la promisiunile stabilite de mult timp. Warsh a subliniat, de asemenea, anterior că Fed ar trebui să poată lua decizii pe baza propriilor previziuni, fără a aștepta materializarea datelor concrete (dacă avem încredere în previziunile noastre, de ce nu reacționăm?).

„Creșterea economică nu înseamnă inflație”: Aceasta este fundamentul filosofiei economice a duo-ului. Trump a contestat direct viziunea macroeconomică conservatoare, afirmând că o economie puternică și productivă poate și ar trebui să crească rapid fără a declanșa automat presiuni asupra prețurilor. Warsh are sarcina de a demonstra că stimularea ofertei și a inovării este un remediu mai bun pentru inflație decât sufocarea cererii.

Ieșirea din datorii prin creștere economică, nu prin austeritate: Trump a declarat: „Avem niște datorii de care vrem să ne ocupăm. Vom ieși din datorii prin creștere economică.” Aceasta înseamnă respingerea politicilor de austeritate în favoarea unei creșteri agresive a PIB-ului, ceea ce va reduce relativ povara datoriei SUA. Totuși, acest plan necesită un președinte al Fed care să nu majoreze costul banilor la primul semn de redresare economică.

O revenire la „misiunea de bază”: Declarația lui Trump că „Fed a fost îndepărtată de la misiunea sa de bază” vizează tendința recentă a băncii centrale de a se implica în probleme periferice. Pentru Warsh, revenirea la rădăcini înseamnă concentrarea pe stabilitatea dolarului, protejarea sistemului financiar și reducerea unui bilanț care a crescut până la limitele sale absolute. Paradoxul „independenței totale” Discursul lui Trump expune un dualism în abordarea sa față de instituțiile independente, care este tipic pentru el: „Vreau ca Warsh să fie total independent. Nu te uita la mine, fă ce știi tu”, a declarat președintele, pentru a adăuga câteva momente mai târziu: „Warsh înțelege că, atunci când economia merge bine, trebuie să o lăsăm să prospere.” Această declarație definește cu precizie limitele acestei „independențe”. Warsh are mână liberă atâta timp cât acțiunile sale susțin o creștere economică robustă. Pentru noul președinte al Fed, acest lucru va reprezenta o provocare uriașă din punct de vedere managerial și al relațiilor publice. El preia funcția cu un mandat puternic din partea președintelui, dar adevăratul test al independenței sale va veni atunci când realitățile dure ale pieței vor impune decizii care contravin agendei politice a Casei Albe. Reducerea comunicării prin intermediul orientărilor prospective i-ar putea oferi, de fapt, paravanul perfect pentru a pune în aplicare o politică autonomă fără a trebui să răspundă constant în fața piețelor și a politicienilor. Trump însuși a concluzionat că piața este optimistă în privința viitorului, indicând faptul că indicele Dow Jones Industrial Average a atins niveluri record, cu mult peste 50.000 de puncte

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."