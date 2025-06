Graficul zilei: EURUSD (05.06.2025)

Cursul de schimb EURUSD a revenit ieri peste 1,14, ca răspuns la datele macroeconomice surprinzător de slabe din SUA. Aprecierea euro din ultimele săptămâni a atras atenția chiar și a membrilor Băncii Centrale Europene, care au susținut că divergența de politică monetară (și anume, rate ale dobânzii mai ridicate în SUA) ar trebui să favorizeze dolarul. Cu toate acestea, piața, observând îmbunătățirea fundamentelor economice în Zona euro, vede un potențial de creștere suplimentară a perechii. În timp ce SUA se luptă cu compromisul dintre o creștere economică slabă și o inflație rigidă, Banca Centrală Europeană începe să se confrunte cu o presiune deflaționistă în creștere - o evoluție care, în mod normal, ar limita potențialul de creștere al euro. Inflația HICP din Zona Euro a scăzut deja sub ținta de 2% (1,9% în mai; inflația de bază la 2,3%), iar membrii BCE se referă din ce în ce mai des la posibilitatea ca inflația să fie „depășită” în următoarele luni. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Scăderile viitoare sunt sugerate și de faptul că revenirea inflației din aprilie în zona euro a fost determinată de factori sezonieri, cum ar fi prețurile ridicate ale biletelor de avion și ale pachetelor de vacanță în perioada Paștelui. În plus, observăm o presiune continuă în sensul scăderii asupra prețurilor petrolului din cauza creșterii planificate a producției OPEC, precum și o încetinire bruscă a creșterii salariilor în Q1 2025 (2,4% față de 4,1% în Q4 2024). Pe de altă parte, fundamentele macroeconomice ale Zonei Euro - deși încă fragile - atrag capitaluri în fața incertitudinii continue din SUA. În cazul în care datele NFP de astăzi confirmă încetinirea ocupării forței de muncă semnalată de ADP sau ISM, ne putem aștepta la o deteriorare suplimentară a sentimentului față de economia americană. În plus, un astfel de scenariu ar stimula și așteptările privind reducerea ratelor Fed, neutralizând astfel factorul de politică monetară care a acționat până acum împotriva EURUSD. EURUSD s-a tranzacționat peste media mobilă exponențială de 30 de zile (EMA30, violet închis) aproape continuu de la sfârșitul lunii februarie, determinată în principal de incertitudinea din jurul politicii și perspectivelor economice ale SUA. După revenirea de ieri, perechea a înregistrat o volatilitate foarte limitată, investitorii așteptând decizia de politică monetară a BCE și raportul NFP. Sursa: xStation5

