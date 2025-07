Netflix pierde 1,6% după publicarea unor rezultate peste așteptări 🔎📌

Acțiunile Netflix au scăzut cu aproximativ 1,6% în tranzacțiile după închiderea sesiunii, în ciuda rezultatelor solide din al doilea trimestru. Raportul a depășit așteptările Wall Street atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul. Compania a înregistrat o creștere de două cifre, a îmbunătățit marja operațională și a ridicat previziunile pentru întregul an, semnalând încrederea în creșterea continuă a numărului de abonați și în segmentul publicitar. Cu toate acestea, conducerea a avertizat că, costurile mai mari pentru conținut și marketing din a doua jumătate a anului ar putea afecta marjele. Date financiare cheie 📃 Venituri: 11,08 miliarde de dolari (+16% față de anul precedent) față de 11,07 miliarde de dolari

Câștig pe acțiune (EPS): 7,19 dolari față de 7,08 dolari; 4,88 dolari în urmă cu un an

Profit net: 3,13 miliarde de dolari (+45% față de anul precedent)

Profit operațional: 3,78 miliarde de dolari (+45% față de anul precedent)

Marjă operațională: 34,1% față de 27,2% în urmă cu un an

Flux de numerar disponibil (FCF): 2,27 miliarde de dolari (+91% față de anul precedent)

Fluxul de numerar din exploatare: 2,42 miliarde USD

Previziuni privind veniturile pentru întregul an: 44,8-45,2 miliarde USD (în creștere de la 43,5-44,5 miliarde USD)

Previziuni privind marja operațională pentru întregul an: 30% (anterior 29%)

Previziuni pentru trimestrul al treilea: venituri de 11,53 miliarde USD, EPS de 6,87 USD, marjă operațională de 31,5% Rezultate financiare 🔎 Veniturile de 11,08 miliarde de dolari (în creștere cu 16% față de anul precedent) au fost determinate de creșterea numărului de utilizatori, prețurile mai mari ale abonamentelor și creșterea veniturilor din publicitate. Venitul net s-a ridicat la 3,13 miliarde de dolari, iar EPS a atins 7,19 dolari – cu aproape 47% mai mult decât în urmă cu un an. Marja operațională a crescut la 34,1%, susținută de efectele favorabile ale cursului de schimb valutar și de controlul costurilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Toate regiunile geografice au raportat o creștere a veniturilor de două cifre în termeni neutri din punct de vedere valutar, condusă de APAC (+24%). Fluxul de numerar disponibil a crescut cu 91%, până la 2,3 miliarde de dolari, impulsionat de profitul operațional ridicat și de investițiile disciplinate de capital. Netflix a răscumpărat acțiuni în valoare de 1,6 miliarde de dolari și și-a redus datoria la 14,5 miliarde de dolari, menținând 8,2 miliarde de dolari în numerar. Comentariul conducerii 📣 Conducerea a subliniat progresele înregistrate în ceea ce privește prioritățile cheie: extinderea activității publicitare, îmbunătățirea experienței utilizatorilor și investițiile în conținut global. Noua suită Netflix Ads acoperă acum toate piețele publicitare, oferind o mai bună direcționare și măsurare a performanței. Compania se așteaptă ca veniturile din publicitate să se dubleze în 2025. Angajamentul utilizatorilor rămâne ridicat datorită succeselor globale precum Squid Game S3 (122 milioane de vizionări), STRAW de Tyler Perry (109 milioane) și animația KPop Demon Hunters, care a doborât recordurile de streaming pentru coloana sonoră. Indicatorii de retenție rămân „stabili și lideri în industrie”, chiar și după creșterile de prețuri. Perspective și previziuni 📈 Netflix a majorat previziunile privind veniturile pentru întregul an la 44,8-45,2 miliarde de dolari (de la 43,5-44,5 miliarde de dolari) și se așteaptă la o marjă operațională de aproximativ 30% (anterior 29%). Revizuirea în sens ascendent reflectă slăbiciunea dolarului american și dinamica puternică a afacerilor. Pentru trimestrul al treilea, compania prevede venituri de 11,53 miliarde de dolari (+17% față de anul precedent), un EPS de 6,87 dolari și o marjă operațională de 31,5%. Cu toate acestea, conducerea se așteaptă la o presiune asupra marjei în a doua jumătate a anului, din cauza amortizării mai mari a costurilor de conținut și a creșterii cheltuielilor de marketing. Compania și-a reafirmat obiectivul privind fluxul de numerar disponibil pentru 2025, în intervalul 8-8,5 miliarde de dolari. Printre lansările viitoare se numără Wednesday S2, finalul serialului Stranger Things, Happy Gilmore 2, Frankenstein al lui Guillermo del Toro și evenimente live – meciul de box Canelo–Crawford și meciurile NFL de Crăciun. Actualizări operaționale și comerciale 🔎 Netflix continuă să investească în conținut local, infrastructură de producție și formate noi, inclusiv sporturi live, jocuri și experiențe interactive. În trimestrul al doilea, compania a anunțat o investiție de 1 miliard de euro în Spania până în 2028 și extinderea centrelor sale de producție din New Jersey și New Mexico. O nouă interfață TV și un motor de recomandări sunt în curs de lansare pentru a stimula implicarea utilizatorilor. În ceea ce privește monetizarea, abonamentul susținut de publicitate a atins 94 de milioane de utilizatori activi lunar și rămâne un motor cheie de creștere. Compania se așteaptă ca publicitatea să devină o sursă semnificativă de venituri în următorii ani. Sursa: xStation 5

