Rezumatul dimineții (18.07.2025)

Piețele bursiere asiatice cresc pe fondul câștigurilor de pe Wall Street. Sentimentul global se îmbunătățește datorită optimismului legat de sectorul tehnologic și speranțelor privind stimularea fiscală.

Bitcoin urcă la 120.600 dolari, iar alte criptomonede înregistrează câștiguri și mai mari după ce Donald Trump a anunțat că se pregătește să semneze un decret prezidențial care ar permite investirea economiilor pentru pensii din conturile 401(k) în active alternative, precum criptomonede, aur sau capital privat.

Decretul prezidențial ar putea deschide calea pentru fonduri în valoare de peste 9 trilioane de dolari care ar putea fi investite în Bitcoin și instruiește autoritățile de reglementare să analizeze obstacolele care împiedică astfel de investiții.

Guvernatorul Fed, Christopher Waller, a susținut public o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în iulie , invocând slăbirea datelor privind piața muncii și riscurile crescânde pentru creșterea economică. El a calificat impactul tarifelor asupra inflației ca fiind „tranzitoriu”. Remarcile sale moderate au declanșat o slăbire a dolarului american.

În prezent, doar Christopher Waller și Michelle Bowman susțin deschis o reducere a ratei dobânzii în iulie. Perioada de restricții media a Fed este pe cale să înceapă, limitând comentariile publice.

Dolarul american s-a depreciat și este una dintre cele mai slabe monede din prima jumătate a zilei, imediat după yenul japonez (JPY). Euro (EUR), dolarul australian (AUD) și dolarul neozeelandez (NZD) înregistrează cele mai mari câștiguri față de USD.

Datele privind inflația din Japonia pentru luna iunie au fost de 3,3% atât pentru indicatorul global, cât și pentru indicatorul de bază, semnificativ peste ținta de 2% a Băncii Japoniei.

Banca centrală chineză a injectat 1,3 trilioane de yuani în sistemul bancar pentru a reduce presiunile asupra lichidității legate de termenele de plată a impozitelor și de emisiunea de obligațiuni de stat.

The Wall Street Journal a publicat acuzații privind legăturile personale ale lui Donald Trump cu Jeffrey Epstein, inclusiv afirmații privind „împărtășirea de secrete”. Trump a anunțat că va intenta un proces împotriva ziarului și a lui Rupert Murdoch. De asemenea, a ordonat divulgarea limitată a documentelor legate de scandal.

După aprobarea Senatului, Trump a semnat un proiect de lege care reduce cheltuielile cu 9 miliarde de dolari , vizând în principal mass-media publică și ajutorul extern. Administrația a indicat că aceasta ar putea fi doar începutul unor reduceri suplimentare.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."