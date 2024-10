Graficul zilei - EURUSD (13.09.2024)

Zona Euro și Statele Unite prezintă indicatori economici contrastanți, BCE inițiind reduceri ale ratelor, în timp ce așteptările pieței indică reduceri potențial mai rapide și mai mari din partea Fed. Această divergență a perspectivelor de politică monetară ar putea avea un impact semnificativ asupra perechii EUR/USD în lunile următoare. Banca Centrală Europeană (BCE) a redus ratele dobânzilor sale cheie cu 25 de puncte de bază, rata facilității de depozit fiind acum de 3,50%. Această decizie vine în contextul în care indicele prețurilor de consum (IPC) din zona euro a crescut cu 2,2% în ritm anual în august, apropiindu-se de ținta de 2% a BCE. Între timp, indicele prețurilor de consum din SUA a crescut cu 0,3% de la o lună la alta în august, depășind creșterea așteptată de 0,2%. Aceste cifre evidențiază condițiile economice contrastante din cele două regiuni, Europa concentrându-se pe stimularea creșterii, în timp ce SUA continuă să combată presiunile inflaționiste. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Un factor cheie în decizia BCE a fost slăbiciunea persistentă a creșterii economice din zona euro. PIB-ul regiunii a crescut cu doar 0,2% în Q2 2024, nivel revizuit în scădere de la o estimare inițială de 0,3%. Germania, cea mai mare economie din bloc, s-a contractat cu 0,1%. În schimb, economia SUA a dat dovadă de mai multă rezistență, piața forței de muncă rămânând restrânsă, iar cheltuielile de consum fiind robuste, în ciuda creșterilor agresive de rate ale Fed din ultimul an. Piața anticipează reduceri mai rapide ale ratei Fed, ceea ce ar putea stimula EUR/USD În timp ce BCE și-a început deja ciclul de relaxare, participanții la piață cred tot mai mult că Rezerva Federală va trebui să reducă ratele mai rapid și mai agresiv decât s-a anticipat anterior. Această schimbare în așteptări este determinată de mai mulți factori: Fostul președinte al Rezervei Federale din New York, Bill Dudley, a pledat pentru o reducere de 50 de puncte de bază, afirmând că ratele actuale sunt cu 150-200 de puncte de bază peste rata neutră. Datele economice recente din SUA, inclusiv cifrele dezamăgitoare privind locurile de muncă vacante, au susținut argumentele în favoarea unor reduceri mai substanțiale ale ratelor. Forța persistentă a dolarului american a generat îngrijorări cu privire la impactul acestuia asupra exporturilor americane și asupra stabilității financiare globale. Analiștii prognozează în prezent că Fed ar putea reduce ratele cu până la 125 de puncte de bază până la sfârșitul anului 2024, ceea ce ar putea aduce rata fondurilor federale între 4,0% și 4,25%. Aceasta este o traiectorie de relaxare mai agresivă decât cea preconizată în prezent pentru BCE, care ar urma să reducă rata dobânzii principale la 3,5% în aceeași perioadă. Anticiparea unor reduceri mai rapide și mai mari ale ratelor de către Fed ar putea avea implicații semnificative pentru perechea EUR/USD: Slăbiciunea dolarului: Așteptările privind o relaxare mai agresivă a Fed ar putea duce la o slăbire a dolarului american, ceea ce ar putea duce la creșterea perechii EUR/USD. Reducerea diferențialului de randament: Întrucât se preconizează că Fed va reduce ratele mai rapid decât BCE, diferențialul ratei dobânzii dintre cele două monede s-ar putea reduce, făcând euro relativ mai atractiv. În ciuda acestor așteptări, este important de reținut că deciziile politice efective vor rămâne dependente de date. Abordarea Fed cu privire la reducerea ratelor va fi influențată de datele economice primite, în special de cifrele privind inflația și ocuparea forței de muncă. Orice surpriză în ceea ce privește acești indicatori ar putea duce la modificări rapide ale așteptărilor pieței și, în consecință, ale cursului de schimb EUR/USD. În perspectivă, traiectoria perechii EUR/USD va fi probabil influențată de modul în care se vor desfășura aceste așteptări divergente privind politica monetară. În timp ce piața anticipează în prezent reduceri mai rapide ale ratei Fed, ritmul și amploarea reală a relaxării de către ambele bănci centrale vor fi cruciale în determinarea direcției perechii. Traderii și investitorii vor trebui să monitorizeze îndeaproape publicarea datelor economice și comunicările băncilor centrale pentru a detecta orice semn de schimbare a pozițiilor de politică.

EURUSD (interval zilnic) EUR/USD încearcă în prezent să se mențină deasupra rezistenței de la nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%, câștigând astăzi pe baza probabilității crescute a unei reduceri a ratei de 50 bps. Perechea a fost într-o tendință descendentă în ultima lună, caracterizată de maxime și minime în scădere. RSI, aflat în prezent în teritoriu neutru, prezintă semne de divergență descendentă, cu minime și maxime în scădere. MACD indică slăbirea potențialului de creștere. Pentru ca vânzătorii să recapete controlul, suportul marcat de retragerea Fibonacci de 78,6% de la 1,10444 trebuie să fie depășit. Acest nivel a acționat ca suport puternic în urmă cu două săptămâni și s-a menținut cu succes timp de cinci sesiuni consecutive, contribuind la crearea unui impuls bullish ulterior. Pentru ca taurii să recâștige controlul, maximul săptămânii trecute de la 1,11082 trebuie să fie depășit. O închidere reușită peste acest nivel ar semnala sfârșitul trendului descendent actual. Sursa: xStation 5

