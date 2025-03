Graficul zilei - EURUSD (27.03.2025)

EURUSD își revine după mai mult de o săptămână de scăderi continue, însă această relaxare poate fi de scurtă durată. Înăsprirea fricțiunilor comerciale dintre UE și SUA, un raport privind inflația PCE cu potențial hawkish vineri și vocile diverse ale oficialilor Băncii Centrale Europene (BCE) trag perechea valutară în direcții diferite, evidențiind riscul unei volatilități ridicate. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation 5 UE se pregătește pentru măsuri de retaliere tarifară Comisia Europeană a renunțat deocamdată să ia măsuri de retaliere împotriva mărfurilor americane. Cu toate acestea, având în vedere că viitoarele tarife reciproce urmează să fie anunțate la 2 aprilie, iar tarifele pentru automobile vor intra în vigoare pe 3 aprilie, autoritățile UE pregătesc un set de instrumente de politică comercială pentru un eventual răspuns. Tarifele actuale la importurile din SUA sunt cu până la 2 puncte procentuale mai mari decât cele impuse de SUA asupra UE, acoperind bunuri în valoare de 26 de miliarde EUR (Bloomberg, UNCTAD). Deși creșterea tarifelor existente pare a fi cea mai simplă soluție, Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) avertizează că marja de manevră este limitată, iar noile tarife ar putea perturba și mai mult lanțurile de aprovizionare. Alte măsuri potențiale includ: Instrumentul anti-coerciție (ACI) pentru a contracara presiunea economică.

Restricționarea accesului companiilor americane la piețele europene de capital.

Reglementări care să vizeze firmele americane din domeniul Big Tech. BCE: Dezbatere aprinsă cu privire la reducerea ratei din aprilie Cu trei săptămâni înainte de următoarea reuniune de politică monetară a Consiliului guvernatorilor BCE, dezbaterea până acum neclară cu privire la ratele dobânzilor din Zona Euro capătă claritate. Comentariile dovish (de exemplu, Stournaras: „Totul indică o reducere a ratei în aprilie.”) sugerează o relaxare.

În același timp, apar preocupări legate atât de creștere, cât și de inflație, unii oficiali (de exemplu, Wunsch) făcând aluzie la o pauză totală a ciclului de reducere a ratelor.

BCE rămâne sub presiune pentru a sprijini activitatea economică pe fondul incertitudinii și al impactului potențial al unui război comercial. În cursul săptămânii trecute, piețele monetare și-au mărit așteptările privind o reducere a ratei dobânzii în aprilie la aproape 80%. Sursa: Bloomberg Finance L.P.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."