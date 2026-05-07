Graficul zilei: EURUSD în creștere, dar rămâne un joc al așteptărilor, nu o tendință

În sesiunea de astăzi, perechea EURUSD se apreciază în jurul nivelului de 1,17, însă această evoluție nu este determinată de un singur factor dominant. În schimb, aceasta reflectă o combinație de mai multe impulsuri paralele, inclusiv menținerea ratelor dobânzilor de politică monetară atât de către Fed, cât și de către BCE, îmbunătățirea sentimentului legat de o potențială detensionare a situației din jurul Iranului și datele industriale germane mai bune decât se aștepta. Este important să subliniem că aprecierea actuală seamănă mai mult cu o reevaluare a așteptărilor decât cu o schimbare durabilă a fundamentelor subiacente. Sursa: xStation 5 Ce determină evoluția prețului EURUSD? Fed menține rata dobânzii neschimbată, dar piața include în preț deja reducerile de dobândă Rezerva Federală a menținut ratele dobânzilor neschimbate, semnalând în același timp o încetinire treptată a dinamicii economice și o sensibilitate crescută pe piața muncii. În același timp, inflația din SUA nu este încă pe deplin sub control, în special în sectorul serviciilor și în ceea ce privește inflația de bază, unde presiunile asupra prețurilor rămân persistente. În ciuda acestui fapt, piețele includ în preț din ce în ce mai mult reducerile viitoare ale ratei dobânzii, nu ca răspuns la scăderea rapidă a inflației, ci mai degrabă ca reacție la o potențială slăbire a activității economice. Acest scenariu reduce atractivitatea dolarului american și susține treptat EURUSD prin așteptările privind o reducere a diferențialului ratei dobânzii. BCE rămâne prudentă, fără o traiectorie automată către majorări De asemenea, Banca Centrală Europeană a lăsat ratele neschimbate, menținând o poziție de comunicare prudentă și dependentă de date. Deși unele prognoze prevăd încă o înăsprire suplimentară, opinia dominantă rămâne una de stabilizare și de decizii determinate de inflație, mai degrabă decât un ciclu agresiv de majorări. În același timp, îmbunătățirea datelor privind economia reală, în special din Germania, limitează așteptările anterioare privind o încetinire mai profundă în Zona Euro, susținând moneda unică prin canalul activității economice, mai degrabă decât doar prin așteptările privind politica monetară. Geopolitica și speranțele pentru un acord cu Iranul Rapoartele privind o potențială detensionare a situației din jurul Iranului îmbunătățesc sentimentul global de risc. O scădere a primei de risc geopolitic reduce cererea pentru dolarul american ca monedă tradițională de refugiu, beneficiind în același timp activele sensibile la risc, precum euro. În plus, o potențială detensionare a situației din Orientul Mijlociu reduce presiunea asupra prețurilor la energie, ceea ce, pe termen mediu, ar putea reduce presiunile inflaționiste și consolida așteptările privind o poziție mai acomodativă a Fed. Germania surprinde în sens pozitiv, îmbunătățind sentimentul european Datele industriale germane mai bune decât se aștepta reprezintă un element important al peisajului de piață de astăzi. Pe fondul îngrijorărilor anterioare privind stagnarea din Europa, această publicare contribuie la stabilizarea percepțiilor asupra Zonei Euro. Ca urmare, euro este privit din ce în ce mai mult nu doar prin prisma slăbiciunii ciclice, ci și ca o alternativă relativ stabilă la dolarul american, în special într-un context de schimbare a așteptărilor privind politica monetară. Ce altceva influențează piața în fundal Dincolo de deciziile băncilor centrale și de datele macroeconomice, factorul cheie rămâne ritmul schimbării așteptărilor pieței cu privire la politica viitoare a Fed și a BCE. Piața se află în prezent într-o fază de reevaluare, mai degrabă decât într-o schimbare completă a ciclului economic. Acest lucru face ca EURUSD să fie deosebit de sensibil la datele viitoare și la comunicările băncilor centrale care ar putea fie să confirme, fie să conteste scenariul unei relaxări mai rapide a politicii monetare din SUA, combinată cu o politică relativ stabilă în Europa. Într-un astfel de context, chiar și datele europene moderat pozitive pot susține euro pe termen scurt, dar sustenabilitatea tendinței va depinde în cele din urmă de faptul dacă Fed va trece efectiv la o relaxare monetară mai decisivă.

