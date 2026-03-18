Graficul zilei: EURUSD înregistrează o ușoară scădere înaintea deciziei Rezervei Federale 🔍

EURUSD înregistrează astăzi o ușoară retragere, după o creștere bruscă de la aproximativ 1,135 la 1,152. Ziua de astăzi s-ar putea dovedi decisivă pentru această pereche valutară, întrucât piața așteaptă decizia Fed și actualizarea prognozelor, programate pentru 20:00 ora României. Scenariul de bază pentru ședința FOMC din martie nu presupune nicio modificare a ratelor dobânzilor și continuarea abordării prudente, de așteptare, a Fed, pe fondul incertitudinii geopolitice ridicate legate de conflictul din Orientul Mijlociu. Elementul cheie al ședinței nu va fi decizia în sine, ci proiecțiile actualizate privind rata dobânzii. Graficul punctelor (dot plot) s-ar putea orienta într-o direcție mai hawkish, ceea ce ar susține dolarul american și ar exercita o presiune descendentă asupra EURUSD. Unii membri ai FOMC vor reduce probabil reducerile de rate pe care le-au prognozat anterior.

Ca urmare, perspectiva mediană este fin echilibrată, Comitetul putând fi divizat aproape în mod egal. Un scenariu în care jumătate dintre membri nu mai văd spațiu pentru reduceri, în timp ce unii încep să ia în considerare majorări, ar consolida avantajul relativ al ratei SUA și ar favoriza puterea USD față de euro.

Într-un scenariu mai hawkish, dacă alți membri se îndreaptă spre prognozarea unei majorări a ratei dobânzii, piața ar putea reacționa cu o scădere suplimentară a EURUSD. În același timp, chiar și un scenariu relativ moderat, cu o traiectorie a ratei prognozate ușor mai ridicată, ar limita potențialul de creștere al perechii.

Schimbarea cheie constă în amânarea și reducerea amplorii reducerilor de rate, sugerând că divergența de politică dintre Fed și BCE ar putea rămâne favorabilă dolarului pentru o perioadă mai lungă.

Inflația de bază persistent ridicată din SUA continuă să susțină argumentul menținerii politicii restrictive, limitând posibilitatea unei slăbiri susținute a dolarului.

Deși datele mai slabe privind piața muncii ar putea susține temporar așteptările acomodative și ar putea oferi o oarecare ușurare pentru EURUSD, impactul acestora va rămâne probabil limitat fără o îmbunătățire clară a tendinței inflației.

Piețele vor fi deosebit de sensibile la eventualitatea ca Fed să înceapă să discute deschis posibilitatea creșterilor de rate ca următoare mișcare. Chiar și o creștere mică a numărului de membri care semnalează un astfel de scenariu ar putea declanșa o apreciere a USD.

În ultimele zile, prețurile pieței s-au orientat către o perspectivă mai puțin acomodativă, așteptările indicând acum doar o singură reducere a ratei în acest an și una anul viitor, probabil în a doua jumătate a anului. Acest lucru oferă deja un anumit sprijin dolarului, dar o reevaluare suplimentară ar putea amplifica mișcarea.

Scenariul de bază presupune o Fed divizată: unii membri nu prevăd reduceri, moderații înclină spre o pauză prelungită, iar cei dovish limitează așteptările la o singură reducere la sfârșitul anului. Cei mai hawkish membri continuă să prevadă o majorare, menținând riscurile de scădere pentru EURUSD. Ca urmare, chiar și fără o modificare a ratei dobânzii, ședința din martie ar putea influența semnificativ EURUSD prin schimbări în așteptările privind politica monetară. Dacă piețele capătă încredere într-o traiectorie mai hawkish, este probabilă o scădere suplimentară a perechii. Cu toate acestea, dacă apar semnale dovish, în special din partea lui Powell, nu poate fi exclusă o revenire peste 1,16. EURUSD (Interval D1) Sursa: xStation 5

