Graficul zilei: EURUSD sub presiunea Fed, a situației din Golful Persic și a inflației

Perechea EURUSD rămâne sub presiune, tranzacționându-se în jurul valorii de 1,157–1,1580 USD pe euro. Evoluțiile de astăzi sunt determinate de o combinație de factori, printre care politica monetară, tensiunile geopolitice și datele macroeconomice. Sursa: xStation 5 Ce determină evoluția EURUSD astăzi? Politica monetară: Fed și BCE mențin ratele dobânzilor Fed a menținut ratele dobânzilor în intervalul 3,50–3,75%, semnalând că se așteaptă ca acestea să rămână ridicate pentru o perioadă îndelungată, fără reduceri planificate pe termen scurt. BCE a lăsat rata dobânzii la depozit la 2,00%, subliniind prudența pe fondul riscurilor inflaționiste în creștere, legate în principal de prețurile energiei și de evoluțiile geopolitice. Ambele instituții acționează într-o manieră de „așteptare și observare”, ceea ce limitează sprijinul pe termen scurt pentru euro. Geopolitica și prețurile energiei Tensiunile din Orientul Mijlociu sporesc aversiunea față de risc și susțin dolarul american ca activ de refugiu. Creșterea prețurilor petrolului și gazelor naturale adaugă presiuni asupra costurilor economiei Zonei Euro. Orice escaladare suplimentară a conflictului ar putea împinge EURUSD în jos pe termen scurt. Datele privind inflația PPI din Germania și așteptările pieței În această dimineață, au fost publicate datele privind PPI din Germania: -0,5% față de luna precedentă și -3,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceste cifre indică o încetinire a presiunilor asupra costurilor în economia germană înainte de recenta creștere a prețurilor la energie cauzată de conflict. În practică, acest lucru înseamnă că datele nu reflectă încă potențialul impact inflaționist suplimentar al creșterii costurilor energetice. Piețele continuă să monitorizeze îndeaproape datele viitoare privind inflația din Zona Euro și din SUA, întrucât șocurile energetice și tarifele ar putea crește presiunile asupra prețurilor în lunile următoare. Concluzii EURUSD rămâne sensibil la politica monetară, tensiunile geopolitice și volatilitatea prețurilor la energie. Un dolar american puternic, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și impulsurile inflaționiste limitate din Zona Euro mențin perechea sub presiune.

