Graficul zilei - HK.cash (02.10.2024)

Indicele Hang Seng a înregistrat astăzi o creștere spectaculoasă, cu un salt de 8%, atingând un maxim al ultimelor 22 de luni de 22.450. Aceasta marchează a șasea zi consecutivă de creșteri, alimentate de recentele măsuri de stimulare ale Chinei și de optimismul privind continuarea sprijinului economic. Creșterea de 1.268 de puncte a indicelui reprezintă cel mai mare salt într-o singură zi din noiembrie 2022, indicele de referință înregistrând acum o creștere de 23% în ultimele șase zile de tranzacționare. Rezistența Hang Seng vine în ciuda datelor economice mixte și a preocupărilor continue cu privire la sectorul imobiliar din China. Această creștere a fost determinată în principal de ultima serie de măsuri de stimulare ale Beijingului, care reprezintă cel mai semnificativ pachet de sprijin economic de la începutul pandemiei. Banca Populară a Chinei (PBOC) a luat măsuri agresive pentru stimularea economiei și stabilizarea piețelor financiare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Componentele cheie ale pachetului de stimulare includ: Reducerea ratei dobânzii: PBOC a redus principala sa rată de politică monetară de la 1,7% la 1,5%. Reducerea ratei rezervelor minime obligatorii (RRR): O reducere cu 0,5% a RRR, injectând efectiv 1.000 de miliarde RMB (142 de miliarde de dolari) în sistemul bancar. Sprijin pentru piața bursieră: Un fond fără precedent de 800 de miliarde RMB pentru piețele de capital, inclusiv fonduri pentru creditarea companiilor în vederea răscumpărării acțiunilor și a instituțiilor financiare nebancare pentru achiziționarea de acțiuni chineze. Măsuri pe piața imobiliară: Ratele ipotecare pentru creditele imobiliare existente au fost reduse cu aproximativ 0,5 puncte procentuale, iar cerința privind avansul minim la nivel național pentru a doua locuință a fost redusă de la 25% la 15%. Stimulente fiscale: Politburo-ul chinez a anunțat planuri de creștere a cheltuielilor fiscale, deși detaliile nu au fost încă publicate. Rezistența Hang Seng vine în ciuda datelor economice mixte și a preocupărilor continue cu privire la sectorul imobiliar din China. Această redresare a fost determinată în principal de cea mai recentă serie de măsuri de stimulare ale Beijingului, inclusiv reducerea ratelor dobânzilor, reducerea rezervelor minime obligatorii ale băncilor și relaxarea regulilor pentru cumpărătorii de locuințe din marile orașe. Potrivit datelor Bloomberg, acțiunile din Hong Kong au recăpătat o valoare de piață de peste 770 de miliarde USD. Acțiunile din sectorul tehnologic au fost cele care au condus creșterea, Meituan urcând cu 14%, JD.com cu 12%, iar Baidu cu 11%. Dezvoltatorii imobiliari au înregistrat, de asemenea, câștiguri semnificative, Longfor urcând cu 26%, iar China Resources Land cu 10,1%. Sectorul vehiculelor electrice a înregistrat și el performanțe bune, Li Auto avansând cu 11,9%, iar BYD cu 7,1%. Cifra de afaceri robustă de 235,4 miliarde HK$ înregistrată la jumătatea zilei indică o participare puternică a investitorilor, mulți traderi grăbindu-se să achiziționeze acțiuni de teamă să nu piardă această creștere. Acest sentiment „FOMO” a fost un factor-cheie al recentei creșteri, deși unii analiști avertizează că euforia actuală ar putea să nu fie durabilă pe termen lung. La imaginea complexă a pieței se adaugă divergența dintre Hong Kong și alte piețe asiatice. În timp ce acțiunile din Hong Kong au crescut vertiginos, alte piețe asiatice s-au tranzacționat în scădere, pe fondul tensiunilor în creștere din Orientul Mijlociu. Indicele Nikkei 225 din Japonia a pierdut 1,5%, iar indicele Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 0,4%, subliniind natura unică a redresării Hong Kong-ului. Pentru traderi și investitori, factorii cheie de urmărit în următoarele zile includ: Eficacitatea măsurilor de stimulare ale Chinei în stimularea creșterii economice reale.

continuarea sprijinului politic, în special măsurile fiscale de stimulare a consumului.

Evoluția sectorului imobiliar, care rămâne o preocupare majoră pentru economia chineză.

factorii globali, inclusiv tensiunile geopolitice și acțiunile principalelor bănci centrale.

Datele economice publicate săptămâna aceasta în China, inclusiv PMI pentru servicii și cifrele comerciale. Este probabil ca prețurile indicelui Hang Seng să rămână sensibile la aceste evoluții, precum și la orice schimbări în așteptările privind politica chineză. Mișcarea recentă a indicelui l-a împins în teritoriul pieței ascendente, definită ca o creștere de 20% de la minimele recente. Cu toate acestea, tendința generală rămâne incertă, susținută de măsurile politice, dar contestată de slăbiciunile economice subiacente. Deși există potențial pentru câștiguri suplimentare, analiștii sugerează că piața ar putea înregistra o volatilitate crescută în următoarele săptămâni, pe măsură ce investitorii asimilează impactul recentelor schimbări de politică și așteaptă date economice suplimentare. Sustenabilitatea acestei perioade de creștere va depinde în mare măsură de faptul dacă măsurile de stimulare se pot traduce în îmbunătățiri tangibile ale fundamentelor economice ale Chinei. Indicele Hang Seng (interval D1) HK.cash se apropie de nivelul de retragere Fibonacci de 50%, care a acționat anterior ca o rezistență puternică și a condus la inversări semnificative ale tendințelor. RSI se apropie de o linie de trend crescător care a început în august 2023, în timp ce MACD a scăzut la niveluri văzute ultima dată la mijlocul anului 2015. Ambele oscilatoare semnalează condiții de supravânzare. Nivelul cheie pentru tauri este 22.845; un eșec în depășirea acestei rezistențe ar putea da urșilor impulsul de a ținti retragerea Fibonacci de 61,8% de la 20.891. Pentru mișcări ulterioare, monitorizarea fluxurilor fondurilor speculative va fi esențială pentru a evalua poziționarea pieței. Sursa: xStation.

