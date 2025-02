Graficul zilei - HK.cash (12.02.2025)

Indicele Hang Seng a avansat astăzi cu 1,6%, în principal datorită câștigurilor acțiunilor din sectorul tehnologic, optimismul privind inteligența artificială depășind îngrijorările legate de politica Rezervei Federale a SUA. Câștigurile indicelui de referință au fost conduse de giganții tehnologici Alibaba și Tencent, deși platforma de livrare de alimente Meituan a acționat ca o frână asupra indicelui. Catalizatorul AI Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Acțiunile chinezești din domeniul tehnologiei listate la Hong Kong au înregistrat un impuls semnificativ, indicele sectorial urcând cu până la 2,7%. Acțiunile Alibaba au urcat cu până la 6,6% în urma unor rapoarte privind o potențială colaborare cu Apple în ceea ce privește funcțiile AI pentru piața chineză. Această evoluție, împreună cu recenta apariție a DeepSeek și cu performanțele solide ale modelelor chinezești de inteligență artificială în studiile de referință globale, a stârnit o nouă încredere a investitorilor în capacitățile de inteligență artificială ale Chinei. Divergența de evaluare În ciuda câștigurilor recente, acțiunile chinezești continuă să se tranzacționeze la evaluări atractive în comparație cu cele globale. Indicele MSCI China se tranzacționează la aproximativ 12 ori câștigurile estimate, mai puțin de jumătate din raportul P/E de 26 de ori al S&P 500, ceea ce poate crea oportunități pentru investitorii interesați de valoare. Acest decalaj de evaluare a început să atragă fonduri speculative globale, BNP Paribas raportând un procent net de 7% din investitorii intervievați care intenționează să crească alocările pentru China în 2025. Acțiuni chinezești subevaluate. Sursa: Bloomberg L. P. Obstacolele pieței În timp ce entuziasmul pentru inteligența artificială generează câștiguri, mai multe provocări persistă: Cea mai recentă revizuire a indicelui MSCI va elimina 20 de acțiuni chineze din indicii săi de referință, evidențiind preocupările instituționale continue

Impactul potențial asupra pieței al viitorului IPO al CATL ar putea afecta lichiditatea

Preocupări persistente privind tensiunile comerciale dintre SUA și China și politica Rezervei Federale

Sentimentul deteriorat al consumatorilor din China continentală Perspective pe termen scurt Atenția pieței se va concentra asupra viitoarelor date privind inflația din SUA și asupra cifrelor economice din al patrulea trimestru al Chinei pentru a obține indicii direcționale. În timp ce fluxurile instituționale dau semne timpurii de revenire la acțiunile chinezești, sustenabilitatea redresării determinate de inteligența artificială rămâne condiționată de obținerea de câștiguri solide de către companii, rezultatele trimestriale viitoare ale Alibaba constituind un test cheie pentru sentimentul pieței. HK.cash (interval zilnic) Indicele Hang Seng se tranzacționează peste nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% și a depășit linia descendentă a trendului care a debutat la începutul lunii octombrie. Cumpărătorii vor încerca să împingă prețul peste nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%, în timp ce vânzătorii vor încerca să îl readucă înapoi sub linia de trend. Dacă reușesc, aceștia ar putea viza o retestare a nivelului de retragere Fibonacci de 38,2% și mediilor mobile cheie. RSI a fost în divergență crescătoare de la mijlocul lunii ianuarie, cu o posibilă răcire pe măsură ce se apropie de zona de supracumpărare. Între timp, MACD continuă să prezinte o divergență crescătoare clară. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."