Graficul zilei - HK.cash (21.02.2025)

Indicele Hang Seng a înregistrat astăzi o creștere spectaculoasă, marcând cea mai mare creștere într-o singură zi din ultimele luni, în condițiile în care acțiunile chinezești din sectorul tehnologic au condus o redresare generală. Indicele a închis în creștere cu 3,7%, la 23.362,09, sectorul tehnologic înregistrând cel mai semnificativ salt din ultimii trei ani, determinat în principal de raportul de câștiguri stelar al Alibaba și de optimismul crescând cu privire la capacitățile AI ale Chinei. Renașterea sectorului tehnologic Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Acțiunile Alibaba s-au apreciat cu aproape 14% după raportarea unor rezultate trimestriale impresionante, cu venituri care au depășit estimările și o creștere puternică a activităților sale de bază. Demersul agresiv al companiei în domeniul inteligenței artificiale, în special declarația directorului general Eddie Wu conform căreia dezvoltarea inteligenței artificiale este „obiectivul principal” al companiei, a reaprins interesul investitorilor pentru acțiunile chineze din domeniul tehnologiei. Indicele Hang Seng Tech a crescut cu 6,37%, ajungând la niveluri care nu au mai fost atinse de la începutul anului 2022, marcând o intrare decisivă pe teritoriul pieței ascendente. Supraperformanță în domeniul tehnologiei. Sursă: Bloomberg L.P. Catalizatorul AI și sprijinul politic Raliul primește un impuls suplimentar de la prezentarea recentă a DeepSeek în domeniul AI, care a determinat o reevaluare mai amplă a potențialului companiilor chineze de tehnologie în cursa globală pentru inteligența artificială. Întâlnirea recentă a președintelui Xi Jinping cu Jack Ma și alți directori din domeniul tehnologiei a consolidat, de asemenea, sentimentul, sugerând un mediu de reglementare mai favorabil dezvoltării sectorului. Această schimbare de atitudine politică a contribuit la o creștere remarcabilă de 1.300 de miliarde de dolari a acțiunilor chineze, pe măsură ce fondurile globale au intrat pe piață. Reformele structurale și tranziția economică Deși reacția imediată a pieței este covârșitor de pozitivă, unii analiști mențin o atitudine prudentă. Ron Temple, strategul șef de piață al Lazard Inc., susține o abordare de tipul „rent don't own”, subliniind necesitatea unor reforme structurale majore pentru a susține aceste impulsuri de creștere. Această perspectivă capătă relevanță pe măsură ce oficialii chinezi, în frunte cu premierul Li Qiang, fac presiuni pentru reechilibrarea economiei în favoarea consumului intern și a expansiunii sectorului serviciilor. Perspective viitoare Privind în perspectivă, traiectoria pieței va fi probabil influențată de mai mulți factori-cheie: Succesul eforturilor de reechilibrare economică ale Chinei către o creștere bazată pe consum

evoluțiile în curs ale relațiilor comerciale dintre SUA și China, în special pe măsură ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, se întâlnește cu omologii chinezi

Evoluția capacităților Chinei în materie de inteligență artificială și competitivitatea globală a sectorului său tehnologic

Eficiența măsurilor guvernamentale de sprijinire a întreprinderilor private și a piețelor de capital Raliul actual, deși impresionant, va avea nevoie de sprijin politic susținut și de progrese concrete în reformele economice pentru a-și menține ritmul până în 2025. HK.cash (interval zilnic) Indicele Hang Seng, reprezentat de contractul HK.cash, se apropie de maximul său din octombrie, de 23.471. Pentru tauri, următoarea rezistență este stabilită la maximul din decembrie 2021 de 24.331, urmat de vârful inferior al unei formațiuni Double Top la 25.114. Urșii, pe de altă parte, vor încerca să împingă cotația indicelui sub nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%, vizând nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%. RSI este în zona de supracumpărare, ceea ce ar putea sugera o potențială corecție sau răcire. Între timp, MACD continuă să prezinte o divergență crescătoare. Sursa: xStation5

