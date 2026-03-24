Graficul zilei – Incertitudinea influențează prețurile petrolului Brent (24.03.2026)

Aspecte esențiale Tensiuni geopolitice: Petrolul rămâne volatil, pe fondul evaluării de către piețe a ultimatumului de 5 zile dat de Trump, în contextul atacurilor israeliene în curs și al măsurilor de retaliere iraniene.

Petrolul rămâne volatil, pe fondul evaluării de către piețe a dat de Trump, în contextul atacurilor israeliene în curs și al măsurilor de retaliere iraniene. Nivel cheie de suport: Brent a reușit să apere nivelul de 95 USD , menținând intactă tendința ascendentă generală din 2026, în ciuda fluctuațiilor recente de 10%.

Brent a reușit să apere , menținând intactă tendința ascendentă generală din 2026, în ciuda fluctuațiilor recente de 10%. Semnal de piață: În timp ce fenomenul de backwardation indică o ofertă redusă, o scădere de 1–2 dolari a spread-urilor calendaristice ar semnala o inversare definitivă a tendinței.

Ce se întâmplă cu petrolul? Petrolul Brent și-a redus pierderile în timpul sesiunii de ieri, în ciuda unei mișcări anterioare de aproximativ -10%, un eveniment extrem de rar pe această piață. Scăderea bruscă a prețului a urmat declarațiilor lui Donald Trump care sugerau că negocierile pentru un acord cu Iranul sunt în curs și că se așteaptă un acord în scurt timp. Trump a anulat atacul planificat asupra infrastructurii energetice, acordând Iranului o perioadă de 5 zile pentru a finaliza discuțiile. Deși Teheranul a negat oficial că ar avea loc vreo negociere, dinamica actuală începe să reflecte negocierile comerciale de anul trecut cu China. Au loc într-adevăr negocieri de pace? În timp ce Donald Trump a suspendat atacurile americane asupra instalațiilor energetice cheie, atacurile aeriene conduse de Israel au continuat peste noapte, concentrându-se în principal pe infrastructura legată de gaze. Iranul a răspuns cu atacuri de retaliere îndreptate împotriva Israelului și a altor state din regiune, inclusiv Bahrain și Emiratele Arabe Unite. Wall Street Journal raportează că națiunile din Golful Persic iau în considerare o implicare mai profundă în conflict. Arabia Saudită a acordat SUA acces la bazele sale aeriene pentru operațiuni și ia în calcul utilizarea directă a propriilor forțe militare. Între timp, Emiratele Arabe Unite își îndreaptă eforturile către lovirea fundamentelor financiare și economice ale Iranului. În ciuda respingerii oficiale de către Iran a ideii de dialog, rapoartele mass-media sugerează că se desfășoară negocieri prin „canale neoficiale”, Pakistanul oferindu-se să acționeze ca mediator. Există riscul ca Donald Trump să fie excesiv de optimist în ceea ce privește semnalele de dezescaladare, care ar putea proveni doar de la o singură facțiune iraniană, în timp ce elementele de linie dură ale regimului rămân opuse păcii. Situația amintește de evenimentele din 2025, când Trump a anunțat o descoperire cu China după ce ambele părți au ridicat tarifele peste 100%. În ciuda negărilor inițiale din partea Beijingului, un acord de reducere a tarifelor la 30% a fost semnat două săptămâni mai târziu. În prezent, Iranul cere ridicarea completă a sancțiunilor, reparații financiare și retragerea SUA din regiune, în timp ce Washingtonul insistă asupra suspendării totale a programului nuclear al Iranului. Situația pieței Țițeiul Brent se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 100 USD pe baril pentru contractul din mai, în timp ce contractul din aprilie rămâne semnificativ peste acest nivel. După încetarea vânzărilor masive de ieri, câștigurile de astăzi rămân limitate. Având în vedere termenul limită de 5 zile stabilit de SUA, volatilitatea s-ar putea reduce temporar, deși trebuie menționat că Israelul nu s-a retras din operațiunile militare împotriva Iranului. Din punct de vedere tehnic, suportul cheie de la 95 USD pe baril rămâne intact, coincidând cu retragerea Fibonacci de 38,2%. Acest nivel a servit anterior ca punct de referință pentru reacții semnificative ale prețurilor. Deocamdată, linia de tendință ascendentă, trasată de la minimele de la sfârșitul lunii februarie și 10 ianuarie, rămâne intactă. Curba forward rămâne într-un fenomen de backwardation pronunțat, iar spread-urile calendaristice până la sfârșitul anului rămân ridicate (deși mai mici decât nivelurile extreme înregistrate în 2022). O reducere a spread-urilor calendaristice de aproximativ 1–2 dolari ar semnala un vârf real și potențialul unei scăderi mai profunde în următoarele săptămâni. În mod notabil, prețurile forward pentru începutul anului 2027 se mențin peste 80 USD pe baril, semnificativ mai ridicate decât nivelurile înregistrate înainte de începerea conflictului. Sursa: Bloomberg Finance LP

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."