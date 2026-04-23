Graficul zilei: Încotro se îndreaptă yenul în umbra Strâmtorii Ormuz și a Băncii Japoniei?

Perechea USDJPY continuă să se tranzacționeze într-un context de incertitudine sporită, în care factorii geopolitici, datele macroeconomice și așteptările tot mai mari privind politica Băncii Japoniei influențează simultan evoluția prețurilor. Piața se mișcă în jurul unor niveluri tehnice cheie, cu o atenție deosebită concentrată asupra zonei de 160, care a fost apărată în mod constant și este considerată pe scară largă o barieră psihologică semnificativă precum și o potențială zonă de intervenție pentru autoritățile japoneze. Acest lucru ridică o întrebare din ce în ce mai importantă: dacă acest nivel va fi în cele din urmă depășit și, dacă da, în ce condiții și la ce moment. Dinamica actuală este determinată atât de tensiunile geopolitice globale, cât și de o dezbatere tot mai intensă cu privire la posibila normalizare a politicii monetare în Japonia.

Ce determină prețul USDJPY?

Geopolitica și Strâmtoarea Ormuz ca sursă de aversiune globală față de risc

Unul dintre factorii cheie ai sentimentului pieței rămâne tensiunile geopolitice din regiunile critice pentru transportul global de energie precum Strâmtoarea Ormuz. Piața reacționează foarte sensibil la orice risc de întrerupere a fluxurilor de petrol și gaze, ceea ce duce la prețuri mai mari la energie și la o volatilitate crescută.

Japonia depinde puternic de importurile de energie, provenite în mare parte din regiunea Golfului Persic. Ca urmare, creșterea prețurilor petrolului și gazelor naturale deteriorează balanța comercială a Japoniei și sporește presiunile inflaționiste importate. Prin urmare, tensiunile prelungite din regiunea Ormuz nu susțin neapărat yenul. Dimpotrivă, ele tind să-l slăbească. În acest context, geopolitica nu oferă un semnal clar de direcție pentru USDJPY, ci mai degrabă întărește presiunea ascendentă asupra perechii, sporind în același timp volatilitatea generală.

Datele macroeconomice japoneze și semnalele PMI

Recent, datele PMI japoneze au atras mai multă atenție, indicând o îmbunătățire treptată a activității economice. Deși aceasta nu reprezintă încă o tendință ascendentă puternică, semnele de stabilizare atât în sectorul manufacturier, cât și în cel al serviciilor sporesc probabilitatea ca Banca Japoniei să aibă mai mult spațiu de manevră pentru a continua normalizarea politicii monetare.

Pentru piața valutară, acest lucru este important deoarece yenul a rămas sub presiune de ani de zile din cauza condițiilor monetare extrem de relaxate. Chiar și mici schimbări în acest domeniu pot avea un impact semnificativ asupra fluxurilor globale de capital.

Inflația (CPI) ca factor cheie pentru BoJ

Unul dintre cei mai importanți factori pe termen scurt rămân datele CPI din Japonia, care joacă un rol central în formarea așteptărilor privind acțiunile viitoare ale Băncii Japoniei. Dacă inflația rămâne peste ținta de 2%, piețele iau din ce în ce mai mult în calcul posibilitatea unor noi majorări ale ratei dobânzii sau, cel puțin, a unei poziții de comunicare mai hawkish din partea băncii centrale. Într-un astfel de scenariu, presiunea ascendentă asupra yenului crește.

În schimb, datele mai slabe privind inflația întăresc așteptările că politica extrem de relaxată va fi menținută mai mult timp, ceea ce susține o slăbire suplimentară a yenului față de dolar.

Politica Băncii Japoniei și diferențialele de dobândă

Un factor cheie pe termen mediu și lung rămâne politica Băncii Japoniei, care se îndepărtează treptat de regimul său de lungă durată de rate de dobândă extrem de scăzute și de control al curbei randamentelor. Chiar dacă acest proces este lent, direcția sa este extrem de semnificativă pentru piețe.

USDJPY este deosebit de sensibil la diferențialul de dobândă dintre SUA și Japonia, care a fost un factor major al deprecierii yenului prin strategii de carry trade de ani de zile. Orice reducere a acestui spread ar putea declanșa fluxuri semnificative de capital și ar putea duce la schimbări ale tendinței pe termen mediu.

Nivelul de 160 și riscul de intervenție

Nivelul de 160 al USDJPY rămâne un punct de referință cheie, atât din punct de vedere tehnic, cât și politic. Din punct de vedere istoric, nivelurile din această zonă au fost evidențiate în mod repetat de autoritățile japoneze ca zone de vigilență sporită în ceea ce privește volatilitatea excesivă a pieței valutare.

Ca urmare, piețele iau din ce în ce mai mult în calcul riscul unei intervenții din partea Ministerului Finanțelor japonez, care ar putea lua forma unor avertismente verbale sau a unor operațiuni directe pe piața valutară. Astfel de intervenții duc de obicei la o apreciere bruscă, dar adesea de scurtă durată, a yenului.

Concluzii