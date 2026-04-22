Graficul zilei 📈 Indicele S&P 500 își extinde câștigurile, susținut de achizițiile fondurilor CTA

US500, contractele futures pe indicele S&P 500 din SUA, se tranzacționează în creștere în sesiunea de dimineață de miercuri, susținute de semnalele transmise de Donald Trump, care a indicat o prelungire pe termen nedeterminat a armistițiului cu Iranul, în așteptarea unei poziții finale comune din partea Teheranului. În ultimele săptămâni, creșterile înregistrate de S&P 500 par să fie determinate în mod semnificativ de activitatea de cumpărare a consilierilor algoritmici în tranzacționarea mărfurilor (CTA), așa cum confirmă datele Goldman Sachs Prime. După sesiunea de astăzi din SUA, Tesla și IBM, ambele componente cheie ale indicelui, urmează să-și raporteze rezultatele financiare.

CTA-urile încă cumpără?

Goldman Sachs semnalează că potențialul de cumpărare al CTA-urilor în S&P 500 rămâne pozitiv pe termen scurt, deși s-a slăbit față de săptămâna trecută. În practică, aceasta înseamnă că, în săptămâna următoare, strategiile de urmărire a tendințelor ar putea susține în continuare Wall Street, indiferent de scenariul de piață.

Într-un scenariu de piață stabilă, Goldman estimează achiziții de aproximativ 16 miliarde de dolari în săptămâna următoare. Pe un orizont de o lună, această sumă scade la aproximativ 14 miliarde de dolari, semnificativ mai puțin decât previziunile anterioare de peste 45 de miliarde de dolari.

Într-un scenariu de creștere puternică, modelul indică în continuare fluxuri pozitive din partea CTA: aproximativ 16 miliarde de dolari pe săptămână și aproximativ 17 miliarde de dolari pe lună. Cu toate acestea, și acest lucru marchează o răcire clară față de așteptările anterioare, care se apropiau de 50 de miliarde de dolari.

Cea mai notabilă schimbare apare într-un scenariu de scădere. Pe termen scurt, chiar și în cazul unei vânzări masive mai accentuate, fondurile CTA ar rămâne cumpărători neți, aproximativ 16,5 miliarde de dolari pe săptămână. Problema apare pe un orizont mai lung: în acest caz, modelul indică vânzări de aproximativ 19 miliarde de dolari în luna următoare.

Aceasta marchează o schimbare importantă de ton, întrucât cu doar o săptămână în urmă chiar și un scenariu de piață mai slab arăta încă un flux ușor pozitiv. Acum, se pare că amortizorul cererii pe termen mediu începe să se estompeze.

Această schimbare este determinată de refacerea poziționării CTA. Cu cât s-au efectuat mai multe achiziții, cu atât rămâne mai puțină cerere mecanică pentru săptămânile următoare.

Cu alte cuvinte, sprijinul pe termen scurt pentru S&P 500 nu a dispărut, dar puterea sa se slăbește treptat. Piața ar putea beneficia în continuare de fluxuri de cumpărare sistematice, deși impulsul nu mai este la fel de puternic ca înainte.

În mod deosebit, ritmul achizițiilor globale de acțiuni de către CTA-uri în ultima săptămână s-a situat printre primele cinci cele mai puternice episoade înregistrate vreodată, totalizând aproximativ 86 de miliarde de dolari. Modelul a indicat, de asemenea, o cerere potențială suplimentară de 70 de miliarde de dolari în următoarele cinci sesiuni, într-un mediu de piață stabil.

Istoric, astfel de valuri rapide de cumpărare au dus adesea la o consolidare pe termen scurt, urmată de o nouă creștere. Potrivit Goldman Sachs, randamentele medii pentru S&P 500 în episoade similare au fost de aproximativ +2,2% după o lună și de peste +8% după trei luni.

Din perspectiva investitorilor, concluzia este relativ simplă: pe termen scurt, CTA-urile susțin în continuare piața, dar pe termen mediu acest efect devine mai puțin cert, mai ales dacă pe Wall Street apare un val mai puternic de vânzări.

US500 (Interval D1)

Contractele futures pe S&P 500 (contractul din iunie) continuă să arate un impuls pozitiv, dar piața intră în teritoriu de supracumpărare, ceea ce sugerează că este necesară o anumită prudență. Un semnal bullish pe termen scurt a apărut după depășirea mediei mobile pe 9 perioade, susținând continuarea trendului ascendent. În același timp, a apărut un semnal tehnic negativ sub forma unei inversări zilnice a prețului, care ar putea indica o încetinire temporară a trendului, deși cumpărătorii au revenit rapid.

Un alt semn de avertizare ușor este închiderea sub nivelul pivot local, indicând faptul că presiunea de cumpărare nu mai este la fel de puternică ca înainte. RSI a trecut peste 70, confirmând condițiile de supracumpărare și crescând riscul unei corecții pe termen scurt. Cele mai apropiate ținte de creștere se află în intervalul 7.170–7.230, în timp ce nivelurile imediate de suport sunt în jur de 7.075 și apoi aproape de 7.030.

Sursa: xStation 5