Graficul zilei 📈 Indicele S&P 500 își extinde câștigurile, susținut de achizițiile fondurilor CTA

US500, contractele futures pe indicele S&P 500 din SUA, se tranzacționează în creștere în sesiunea de dimineață de miercuri, susținute de semnalele transmise de Donald Trump, care a indicat o prelungire pe termen nedeterminat a armistițiului cu Iranul, în așteptarea unei poziții finale comune din partea Teheranului. În ultimele săptămâni, creșterile înregistrate de S&P 500 par să fie determinate în mod semnificativ de activitatea de cumpărare a consilierilor algoritmici în tranzacționarea mărfurilor (CTA), așa cum confirmă datele Goldman Sachs Prime. După sesiunea de astăzi din SUA, Tesla și IBM, ambele componente cheie ale indicelui, urmează să-și raporteze rezultatele financiare.
CTA-urile încă cumpără?
Goldman Sachs semnalează că potențialul de cumpărare al CTA-urilor în S&P 500 rămâne pozitiv pe termen scurt, deși s-a slăbit față de săptămâna trecută. În practică, aceasta înseamnă că, în săptămâna următoare, strategiile de urmărire a tendințelor ar putea susține în continuare Wall Street, indiferent de scenariul de piață.
- Într-un scenariu de piață stabilă, Goldman estimează achiziții de aproximativ 16 miliarde de dolari în săptămâna următoare. Pe un orizont de o lună, această sumă scade la aproximativ 14 miliarde de dolari, semnificativ mai puțin decât previziunile anterioare de peste 45 de miliarde de dolari.
- Într-un scenariu de creștere puternică, modelul indică în continuare fluxuri pozitive din partea CTA: aproximativ 16 miliarde de dolari pe săptămână și aproximativ 17 miliarde de dolari pe lună. Cu toate acestea, și acest lucru marchează o răcire clară față de așteptările anterioare, care se apropiau de 50 de miliarde de dolari.
- Cea mai notabilă schimbare apare într-un scenariu de scădere. Pe termen scurt, chiar și în cazul unei vânzări masive mai accentuate, fondurile CTA ar rămâne cumpărători neți, aproximativ 16,5 miliarde de dolari pe săptămână. Problema apare pe un orizont mai lung: în acest caz, modelul indică vânzări de aproximativ 19 miliarde de dolari în luna următoare.
- Aceasta marchează o schimbare importantă de ton, întrucât cu doar o săptămână în urmă chiar și un scenariu de piață mai slab arăta încă un flux ușor pozitiv. Acum, se pare că amortizorul cererii pe termen mediu începe să se estompeze.
- Această schimbare este determinată de refacerea poziționării CTA. Cu cât s-au efectuat mai multe achiziții, cu atât rămâne mai puțină cerere mecanică pentru săptămânile următoare.
- Cu alte cuvinte, sprijinul pe termen scurt pentru S&P 500 nu a dispărut, dar puterea sa se slăbește treptat. Piața ar putea beneficia în continuare de fluxuri de cumpărare sistematice, deși impulsul nu mai este la fel de puternic ca înainte.
- În mod deosebit, ritmul achizițiilor globale de acțiuni de către CTA-uri în ultima săptămână s-a situat printre primele cinci cele mai puternice episoade înregistrate vreodată, totalizând aproximativ 86 de miliarde de dolari. Modelul a indicat, de asemenea, o cerere potențială suplimentară de 70 de miliarde de dolari în următoarele cinci sesiuni, într-un mediu de piață stabil.
- Istoric, astfel de valuri rapide de cumpărare au dus adesea la o consolidare pe termen scurt, urmată de o nouă creștere. Potrivit Goldman Sachs, randamentele medii pentru S&P 500 în episoade similare au fost de aproximativ +2,2% după o lună și de peste +8% după trei luni.
Din perspectiva investitorilor, concluzia este relativ simplă: pe termen scurt, CTA-urile susțin în continuare piața, dar pe termen mediu acest efect devine mai puțin cert, mai ales dacă pe Wall Street apare un val mai puternic de vânzări.
US500 (Interval D1)
Contractele futures pe S&P 500 (contractul din iunie) continuă să arate un impuls pozitiv, dar piața intră în teritoriu de supracumpărare, ceea ce sugerează că este necesară o anumită prudență. Un semnal bullish pe termen scurt a apărut după depășirea mediei mobile pe 9 perioade, susținând continuarea trendului ascendent. În același timp, a apărut un semnal tehnic negativ sub forma unei inversări zilnice a prețului, care ar putea indica o încetinire temporară a trendului, deși cumpărătorii au revenit rapid.
Un alt semn de avertizare ușor este închiderea sub nivelul pivot local, indicând faptul că presiunea de cumpărare nu mai este la fel de puternică ca înainte. RSI a trecut peste 70, confirmând condițiile de supracumpărare și crescând riscul unei corecții pe termen scurt. Cele mai apropiate ținte de creștere se află în intervalul 7.170–7.230, în timp ce nivelurile imediate de suport sunt în jur de 7.075 și apoi aproape de 7.030.
Sursa: xStation 5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."