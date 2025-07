Graficul zilei: JP225 (23.07.2025)

Contractul futures pe indicele Nikkei 225 din Japonia înregistrează o creștere puternică după trei săptămâni de stagnare, ca răspuns la anunțul din cursul nopții privind încheierea unui acord comercial între Japonia și SUA (JP225: +3,7%). Optimismul se răspândește și pe alte piețe asiatice, deși incertitudinea comercială în scădere scoate din nou în evidență provocările politice și monetare ale Japoniei. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil La sfârșitul lunii iunie, pe fondul deteriorării relațiilor comerciale dintre SUA și Japonia, indicele Nikkei 225 a scăzut cu aproape 3% față de maximul local de aproximativ 40.800 și a intrat într-un interval de variație cuprins între 39.320 și 40.130. Contractul se tranzacționează acum la un maxim al ultimului an. Sursa: xStation 5 Trezirea la Tokyo Consolidarea observată pe piața bursieră japoneză în ultimele săptămâni a fost determinată de „incertitudinea din toate părțile”. Pe de o parte, Donald Trump a escaladat brusc retorica tarifară față de Japonia (majorând tarifele de la 24% la 25%) – o economie care se afla deja la un pas de stagflatie, chiar și fără tarife. Pe de altă parte, alegerile parlamentare care se apropie au afectat sentimentul, și, așa cum se temea, au slăbit partidul de la guvernare, ducând la un guvern minoritar și la instabilitate internă. Eliminarea incertitudinii comerciale a fost suficientă pentru a trezi optimismul la Tokyo. Pe Truth Social, Donald Trump a anunțat că rata tarifelor pentru produsele japoneze va fi de 15%, inclusiv pentru automobile, care au fost cele mai vulnerabile la scăderea vânzărilor din cauza tarifelor. În prezent, doar 12 acțiuni din întreg indicele Nikkei 225 sunt pe minus, iar raliul este condus de producătorii japonezi de automobile (Mazda: +17,7%, Toyota: +14,3%, Honda: +11,1%). Optimismul s-a răspândit și la Seul (Kia: +8,5%, Hyundai: +7,5%). Incertitudinea internă capătă greutate Cu toate acestea, euforia este temperată de incertitudine. În urma alegerilor de duminică, partidul prim-ministrului Shigeru Ishiba a pierdut majoritatea în camera superioară a parlamentului, obținând doar 47 din cele 50 de locuri necesare. Cu toate acestea, Ishiba a negat informația conform căreia intenționa să demisioneze din funcția de prim-ministru. Instabilitatea politică rezultată a contribuit deja la deprecierea yenului, stopând recentul său proces de apreciere temporară. Un yen mai slab crește costul bunurilor importate și, combinat cu presiunea politică de a susține cheltuielile de consum – în special în contextul prețurilor ridicate la alimente – pune Banca Japoniei (BOJ) într-o poziție dificilă. Responsabilii politici ai BOJ au anunțat astăzi că vor relua majorările ratei dobânzii, punând capăt pauzei din perioada de incertitudine comercială. Cu toate acestea, rata reală a dobânzii rămâne sub zero, iar BOJ estimează că atingerea unei rate neutre ar necesita o majorare suplimentară de 100 de puncte de bază (rata actuală este de 0,5%). O revenire a obligațiunilor japoneze a încetinit ușor tendința ascendentă a USDJPY. Sursa: XTB Research

