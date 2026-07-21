Graficul zilei 🔼 Nasdaq crește cu 1,2% pe fondul revenirii sectorului semiconductorilor (21.07.2026)

Aspecte esențiale Contractele futures pe Nasdaq 100 înregistrează o creștere de aproape 1,2%, dar rămân cu aproximativ 6,5% sub maximul recent.

Acțiunile globale din sectorul semiconductorilor încearcă să pună capăt seriei recente de pierderi.

În timpul vânzărilor masive anterioare, indicele s-a redresat de obicei peste media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile în doar câteva sesiuni de tranzacționare.

Investitorii au devenit îngrijorați de creșterea prețurilor petrolului, ceea ce a contribuit la slăbirea dinamicii acțiunilor legate de infrastructura de inteligență artificială (IA). Acest lucru a afectat sentimentul pe întreg Nasdaq, care se află acum cu aproximativ 6,5% sub maximele recente și rămâne cu mult sub nivelul necesar chiar și pentru o corecție tehnică modestă. Aspecte cheie Acțiunile din sectorul tehnologic din Asia au înregistrat o revenire, conducând creșterile indicelui Kospi din Coreea de Sud și ale indicelui Nikkei 225 din Japonia, în timp ce contractele futures europene indică o deschidere în creștere.

Cele mai recente rapoarte privind rezultatele financiare ale ASML și TSMC — doi dintre pilonii cheie ai pieței ascendente din domeniul IA — au evidențiat un elan excepțional de puternic și expansiunea rapidă continuă a afacerilor lor.

Goldman Sachs a avertizat că, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă până la sfârșitul anului, prețul țițeiului Brent ar putea urca spre 120 de dolari pe baril .

Surse diplomatice au raportat negocieri privind un posibil armistițiu de 10 zile , alimentând speranțele unei relaxări temporare a tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Raportul P/E anticipat al indicelui S&P 500 se situează doar ușor peste media pe cinci ani, ceea ce sugerează că evaluările rămân aproape de normele istorice, în ciuda recentei creșteri.

Potrivit FactSet , se preconizează că societățile din S&P 500 vor înregistra în acest trimestru o creștere a EPS de aproape 30% față de aceeași perioadă a anului trecut , în timp ce indicele în sine a înregistrat o creștere de aproximativ 18% în aceeași perioadă.

Volatilitatea pe Nasdaq 100 va rămâne probabil ridicată în această săptămână, Tesla și Alphabet urmând să-și prezinte rezultatele financiare după închiderea pieței de miercuri.

Înaintea sesiunii din SUA, 3M și Charles Schwab își vor publica rezultatele trimestriale, în timp ce calendarul macroeconomic american de astăzi este foarte sărac, nefiind așteptate publicări de date majore care să genereze singure volatilitate pe piață.

Atenția investitorilor se îndreaptă din ce în ce mai mult către sezonul de raportare a rezultatelor financiare și evoluțiile din relațiile dintre SUA și Iran, precum și către climatul geopolitic general din Golful Persic.

Intel își va publica rezultatele financiare după închiderea pieței de joi, iar rezultatele sale ar putea fi deosebit de importante pentru sectorul semiconductorilor, care a fost supus unei presiuni puternice în ultimele săptămâni. Graficul US100 (Interval D1) De la valul de vânzări declanșat de războiul comercial și de slăbirea dinamicii pieței între februarie și aprilie 2025, Nasdaq 100 a petrecut mai mult de o săptămână sub media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile (linia portocalie) doar de câteva ori. Cu excepția lunii martie 2026, când conflictul dintre SUA și Iran s-a intensificat, indicele s-a redresat în mod constant peste această medie mobilă în decursul câtorva sesiuni de tranzacționare. Dacă se va repeta un model similar, investitorii optimisti vor trebui să recâștige rezistența din jurul nivelurilor de 29.500 și 30.000 de puncte. Suportul cheie se află în zona 28.900-29.000, unde s-a manifestat anterior interesul de cumpărare. O străpungere decisivă sub această zonă ar putea deschide calea către o scădere spre 26.500 de puncte, aproape de maximele înregistrate în ianuarie 2026. Sursă: xStation 5f

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