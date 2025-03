Graficul zilei - OIL (04.03.2025)

Prețul petrolului s-a prăbușit la minimul ultimelor trei luni, țițeiul Brent coborând la 71,26 dolari pe baril, pe măsură ce presiunile de pe piață se intensifică din mai multe direcții. Indicele de referință a scăzut cu peste 10% de la jumătatea lunii ianuarie, WTI tranzacționându-se la aproape 68 de dolari, pe măsură ce mai mulți factori cheie converg pentru a crea un sentiment pesimist. OPEC+ surprinde piețele cu o creștere a producției Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Într-o mișcare neașteptată, care a dus la prăbușirea țițeiului, OPEC+ a anunțat că va continua cu planurile de creștere a producției cu 138.000 de barili pe zi începând cu luna aprilie. Aceasta marchează prima dintr-o serie de creșteri lunare care vor restabili treptat un total de 2,2 milioane de barili pe zi până în 2026. În timp ce coaliția a declarat că această „creștere treptată poate fi întreruptă sau inversată în funcție de condițiile de piață”, decizia a surprins traderii care se așteptau în general la o altă amânare, având în vedere că nivelurile actuale ale prețurilor sunt prea scăzute pentru ca mulți membri să poată acoperi cheltuielile guvernamentale. Tarifele lui Trump declanșează volatilitatea pieței Implementarea de noi tarife de către președintele Trump a adăugat presiune suplimentară pe piețele petroliere. Începând de marți, administrația a impus tarife de 25% pentru majoritatea importurilor din Canada și Mexic, cu o taxă de 10% în special pentru produsele energetice canadiene, inclusiv țițeiul. China a ripostat imediat cu contramăsuri împotriva produselor agricole americane, stârnind îngrijorări cu privire la un război comercial mai amplu care ar putea reduce creșterea economică globală și cererea de petrol. Excesul de ofertă se prefigurează Chiar și înainte de decizia OPEC+ de a crește producția, Agenția Internațională pentru Energie prognozase un excedent global de aprovizionare cu petrol de 450.000 de barili pe zi în acest an. Acest scenariu de supraofertă persistă în pofida reducerilor anterioare ale producției coaliției deoarece creșterea producției din surse non-OPEC - inclusiv SUA, Brazilia, Canada și Guyana - continuă să depășească creșterea consumului. Arabia Saudită se confruntă cu presiuni financiare Adăugând la imaginea complexă, Saudi Aramco a anunțat o reducere semnificativă a celui mai mare dividend din lume, reducând plata totală preconizată la aproximativ 85 de miliarde de dolari în 2025, de la 124 de miliarde de dolari anul trecut. Această reducere reflectă presiunea asupra finanțelor Aramco, care au trecut de la o poziție netă de numerar de 27 de miliarde de dolari la o datorie netă în puțin peste un an. Cu o medie a cotației Brent sub 77 de dolari pe baril în acest an - cu mult sub cei peste 90 de dolari necesari pentru echilibrarea bugetului Arabiei Saudite - regatul se confruntă cu decizii fiscale dificile în viitor. Perspectivele pieței Analiștii rămân prudenți cu privire la perspectivele petrolului pe termen scurt. Citigroup sugerează că creșterea producției OPEC+ este „în concordanță cu direcția” și că Brent va scădea la 60-65 de dolari pe baril în următoarele 6-12 luni. Warren Patterson de la ING Groep a observat că petrolul se află „sub presiune pe două fronturi”, atât din cauza creșterii ofertei OPEC+, cât și a tarifelor americane, măsurile de retorsiune urmând să „întunece și mai mult perspectivele de creștere și cerere”. Traderii monitorizează îndeaproape evoluțiile atât ale politicii comerciale globale, cât și ale disciplinei producătorilor, ca factori cheie pentru direcția prețurilor în următoarele luni. OIL (Interval D1) Petrolul retestează în prezent suportul puternic din jurul valorii de 70,90 de dolari, un nivel care a condus la inversări începând cu luna septembrie a anului trecut. Dacă acest suport va fi spart, vânzătorii ar putea ținti minimul din septembrie de la 69,60 de dolari. Pe de altă parte, cumpărătorii se vor confrunta cu o rezistență puternică în jurul valorii de 74,50 USD. RSI arată o divergență bearish cu maxime mai mici, în timp ce MACD continuă să se extindă după o încrucișare bearish.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."