Graficul zilei: OIL (07.04.2026)

Petrolul brut rămâne activul principal al acestei săptămâni, iar fiecare știre din Orientul Mijlociu declanșează imediat fluctuații puternice ale prețurilor. WTI se apropie de 116 USD/baril, cel mai ridicat nivel din ultima lună, în timp ce contractul Brent din iunie a depășit pragul de 111 USD. Saudi Aramco a stabilit prețul oficial de vânzare pentru Arab Light către Asia la o primă record de 19,50 USD peste referința Oman/Dubai, comparativ cu doar 2,50 USD cu o lună în urmă. Astăzi, la 12:00 GMT (miercuri, ora 3:00 dimineața ora României), expiră un alt „termen limită final” al lui Trump pentru Iran în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz. El amenință că va distruge infrastructura energetică și de transport a țării, deși, în același timp, declară că negocierile „merg bine”. The Wall Street Journal raportează că Washingtonul planifică activ lovituri de precizie asupra infrastructurii energetice iraniene, iar Israelul a aprobat liste actualizate de ținte ca plan de urgență, menținând piața în stare de alertă maximă. La sentimentul sumbru se adaugă un atac cu rachete asupra centrului petrochimic saudit din Jubail, instalații responsabile pentru aproximativ 7% din PIB-ul saudit, deși sistemul de apărare antirachetă al Riadului a reușit să intercepteze toate cele șapte rachete balistice. Situația fundamentală rămâne însă mai complexă decât ar sugera prețurile. În ultimele zile, au trecut prin Strâmtoarea Ormuz mai multe nave decât în orice moment de la începutul conflictului, în baza acordurilor bilaterale dintre Iran și India, Pakistan, China, Filipine și Malaezia, deși problemele legate de asigurarea navelor și detaliile acestor acorduri rămân neclare. Petrolul reacționează la aceste rapoarte cu o volatilitate mult mai redusă decât acum câteva zile, întrucât piața a intrat într-o zonă de ofertă puternică și include în preț treptat posibilitatea unei redeschideri parțiale a rutei. OPEC+ a convenit la reuniunea sa de weekend să crească producția cu 206.000 de barili pe zi în luna mai, dar numai după redeschiderea strâmtorii, ceea ce limitează potențialul de creștere a prețurilor într-un scenariu de dezescaladare. Rusia, care se confruntă cu atacurile ucrainene asupra propriilor infrastructuri petroliere, rămâne un factor cheie pe partea ofertei, la fel ca și faptul că Irakul, Kuweitul, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite și-au redus deja semnificativ volumele de producție. Toate privirile sunt îndreptate spre Washington și Teheran în această seară — piața rămâne ostatică unui singur tweet care rezumă problema „termenului limită” al mass-media. Toate cele trei medii mobile cheie, EMA de 50 de zile, EMA de 100 de zile și EMA de 200 de zile, sunt încă grupate în jurul intervalului de 74–79 USD, ceea ce înseamnă că prețul actual se tranzacționează cu o primă de peste 45% peste mediile pe termen lung, ceea ce reprezintă o abatere extremă de la norma istorică. RSI (14) se situează la un nivel de până la 86,67 — un nivel de supracumpărare, care depășește clar vârfurile RSI din 2022. În acest moment, însă, turbulențele legate de rezultatul incert al negocierilor dintre SUA și Iran nu permit o reducere a presiunii cererii asupra mărfii. Sursa: xStation

