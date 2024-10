Graficul zilei - OIL (11.10.2024)

Petrolul a fost în centrul atenției piețelor în ultimele săptămâni și pare să fie pe cale să încheie încă o a doua săptămână în creștere, în apropiere de 79 de dolari pe baril Brent (OIL). Ieri, cabinetul de război al Israelului, condus de Netanyahu, a dezbătut un răspuns militar la Iran. Răspunsul încă nu a avut loc, dar mai multe informații vin în mod constant din Orientul Mijlociu, arătând cursul ostilităților din Liban, cu Teheranul din nou implicat în comentarii. Se pare că partea americană ar putea fi oarecum surprinsă de poziția Israelului, iar recentele rapoarte de presă au indicat că președintele Biden și consilierii săi au fost surprinși de un plan propus pentru un atac de escaladare pe care Israelul intenționează probabil (deși la o dată nespecificată) să îl efectueze, lovind infrastructura critică iraniană. Acest lucru a fost sugerat și de Al-Arabiya TV.

Atacul cu rachete de ieri asupra pozițiilor armatei Națiunilor Unite din Liban a provocat noi controverse, după care Casa Albă a transmis public că așteaptă o explicație. De asemenea, Libanul a anunțat că își mută o parte a armatei în sud, unde va respinge atacurile armatei israeliene, iar Iranul a cerut Ierusalimului să înceteze bombardarea clădirilor rezidențiale libaneze

Toate indiciile arată că Netanyahu intenționează să pună în aplicare un plan de „victorie totală” asupra Hezbollah și nu dorește să oprească operațiunea militară din Liban până când obiectivul nu este atins. Un astfel de scenariu implică în mod natural o creștere a tensiunilor în regiune și, eventual, o nouă mișcare militară a Iranului, care se află sub presiunea unei „lumi arabe” îngrijorate de situația din Liban.

Fitch a observat, pe bună dreptate, că tensiunile geopolitice îmbunătățesc efectiv sentimentul pieței petroliere, atenuând mediul global al cererii, încă destul de „moale”. Israelul pare hotărât să continue operațiunile militare în regiune și a raportat un atac asupra unui alt lider Hezbollah, Wafiq Safa, care a fost grav rănit.

Atenția pieței petroliere se îndreaptă și spre ședința de informare de sâmbătă, când se așteaptă ca ministrul de finanțe al Chinei să anunțe măsuri suplimentare de stimulare a economiei. Investitorii și economiștii se așteaptă ca Beijingul să utilizeze până la 2 trilioane de yuani (283 de miliarde de dolari) în noi stimulente fiscale, în încercarea de a promova PIB-ul și de a restabili încrederea investitorilor. În perspectiva alegerilor din SUA, unde victoria lui Trump ar putea indica un sprijin potențial mai puternic din partea Washingtonului pentru Israel, situația din Orientul Mijlociu amenință să escaladeze cu adevărat, iar o creștere a tensiunilor de la nivelurile actuale ar putea duce la o revenire a petrolului peste 80 de dolari pe baril. Un astfel de scenariu va fi, de asemenea, crucial pentru ciclul de reducere a ratelor din SUA, deoarece creșterea prețurilor la combustibili, pe care Fed nu și-a asumat-o în septembrie, ar putea limita efectiv amploarea politicii de relaxare în SUA la maximum o reducere în acest an. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Graficul prețului petrolului (OIL, interval H1) Uitându-ne la petrol, vedem o formațiune de steag bullish cu potențial de desen, în care nivelul cheie de rezistență rămâne neschimbat la 80 de dolari pe baril. Un posibil impuls puternic ascendent ar putea deschide calea către 90 de dolari pe baril. Taurii au reușit să sară de pe suportul de la retragerile Fibonacci de 38,2% și 23,6%, în mare parte din cauza tensiunilor ridicate persistente din regiunea Orientului Mijlociu.

Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."