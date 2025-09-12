Graficul zilei - OIL (12.09.2025)

Contractele futures pe petrol (OIL) cresc astăzi cu peste 2%, impulsionate de potențialele perturbări cauzate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de războiul prelungit dintre Ucraina și Rusia, care ar putea contribui la stabilizarea pieței și a prețurilor, în ciuda stocurilor ridicate și a nivelului de producție al OPEC. Subiecte cheie ale pieței petrolului: Stocurile de țiței din SUA au crescut cu 3,9 milioane de barili în săptămâna care s-a încheiat la 5 septembrie 2025, ajungând la 424,6 milioane de barili, în ciuda faptului că analiștii se așteptau la o scădere.

Stocurile rămân cu 3% sub media sezonieră pe cinci ani, în timp ce stocurile de produse distilate sunt cu 9% sub medie, iar stocurile de benzină sunt aproape de nivelurile normale.

Stocurile de benzină au crescut cu 1,5 milioane de barili, iar stocurile de distilate au crescut brusc cu 4,7 milioane de barili, inversând scăderile anterioare.

Totalul produselor petroliere furnizate a fost în medie de 20,9 milioane de barili pe zi în ultimele patru săptămâni, în creștere cu 2% față de anul precedent, ceea ce indică o cerere constantă.

Utilizarea rafinăriilor din SUA a scăzut de la 93,1% la 91,3%, cu un consum mediu de țiței de 16,2 milioane de barili pe zi, contribuind la acumularea stocurilor.

Importurile de țiței din SUA au crescut cu 420.000 de barili pe zi, până la 6,8 milioane, în timp ce exporturile au scăzut cu 280.000 de barili pe zi, stimulând și mai mult oferta internă.

Producția internă de țiței s-a menținut aproape de niveluri record, la 13,4 milioane de barili pe zi, contribuind la presiunile generale asupra ofertei.

Creșterea reflectă o combinație de producție puternică, importuri mai mari, activitate redusă a rafinăriilor și exporturi reduse, deși stocurile rămân în limitele istorice. Aspecte cheie din raportul EIA privind piața petrolului Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Se preconizează că cererea mondială de petrol în 2025 va crește cu 740 kb/zi față de anul precedent, OCDE arătând reziliență la începutul anului, dar se preconizează o contracție ulterioară, ceea ce va duce la o cerere globală stabilă. Oferta globală a atins un nivel record de 106,9 mb/zi în august, pe măsură ce OPEC+ a renunțat la reduceri, iar producția non-OPEC+ s-a menținut aproape de niveluri maxime; se preconizează că producția va crește cu 2,7 mb/zi în 2025 și cu 2,1 mb/zi în 2026.

Producția de țiței a rafinăriilor a atins un nivel record de 85,1 mb/zi în august, dar se preconizează că va scădea cu 3,5 mb/zi până în octombrie, din cauza întreținerii sezoniere.

Stocurile globale de petrol au crescut cu 26,5 mb în iulie, cu creșteri cumulate de 187 mb de la începutul anului 2025, însă stocurile rămân cu 67 mb sub media pe cinci ani.

Sancțiunile impuse Rusiei și Iranului au avut până acum un impact modest asupra fluxurilor, deși interdicția UE din 2026 privind produsele rafinate ar putea perturba și mai mult comerțul.

OPEC+ a convenit pe 7 septembrie să renunțe la a doua tranșă de reduceri ale ofertei, vizând 137 kb/zi în octombrie, deși creșterile reale sunt sub obiectivele stabilite.

Producătorii non-OPEC+ (SUA, Brazilia, Canada, Guyana, Argentina) continuă să înregistreze o creștere puternică, egalând contribuțiile OPEC+ în 2025-2026.

Se preconizează că stocurile globale vor crește cu 2,5 mb/zi în medie în a doua jumătate a anului 2025 deoarece oferta depășește cererea, deși riscurile geopolitice ar putea modifica echilibrele. OIL (Interval D1) Prețurile petrolului cresc astăzi, dar s-au retras ușor după ce ating 64 USD, unde putem observa prima zonă de rezistență, susținută de modelele de evoluție a prețurilor. Sursa: xStation 5

