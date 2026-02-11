Argintul strălucește: creștere de 6% pe fondul scăderii cererii consumatorilor din SUA

Schimbări în politica Fed: Vânzările de retail stabile din SUA și încetinirea cererii au intensificat așteptările de reducere ale ratei dobânzii în 2026, slăbind dolarul și a dus la o creștere de 6% a argintului, până la un maxim de 86,178 dolari.

Cerere divergentă: Se conturează o „divizare” a fundamentelor: cumpărările de investiții accelerează ca măsură de protecție împotriva riscurilor valutare, în timp ce prețurile record încep să afecteze consumul industrial și bijuteriile.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Prețurile argintului revin în lumina reflectoarelor miercuri, apreciindu-se cu peste 6% la momentul redactării, ajungând la 85,57 dolari pe uncie. Metalul se află în prezent pe o undă de volatilitate ridicată, determinată de un mix de rapoarte economice dezamăgitoare din SUA și de o schimbare a perspectivelor organismelor industriale cu privire la cererea globală. În timp ce complexul mai larg al metalelor prețioase înregistrează o tendință ascendentă, argintul depășește semnificativ performanțele celorlalte metale prețioase. Această creștere survine în contextul în care investitorii evaluează slăbirea dolarului american pe fondul răcirii cererii consumatorilor. Catalizatorul: răcirea consumului în SUA Principalul factor care a declanșat creșterea actuală a fost raportul de ieri privind vânzările de retail din SUA. Datele au arătat că vânzările au rămas constante (0,0%) în decembrie, ratând creșterea anticipată de 0,4%. În plus, o scădere de 0,1% a grupului de control PIB sugerează că consumatorul american se retrage mai brusc decât prevăzuseră analiștii. Această stagnare a recalibrat așteptările pieței cu privire la politica Rezervei Federale. Investitorii sunt acum concentrați pe datele NFP și pe indicatorii de inflație. Dacă aceste rapoarte vor arăta o răcire a pieței muncii și o scădere a prețurilor anuale de consum, acest lucru ar consolida argumentele în favoarea implementării de către Rezerva Federală a unor reduceri suplimentare ale ratei dobânzii în 2026. Schimbarea dinamicii cererii Un organism din industrie a evidențiat recent o divergență în factorii fundamentali ai argintului pentru anul următor: Achiziții de investiții: În creștere, pe măsură ce investitorii caută active de refugiu și acoperiri împotriva slăbiciunii monedei.

Cererea industrială: Prezintă semne de încetinire, deși rămâne un pilon esențial pentru valoarea pe termen lung a argintului. Conform CME FedWatch, așteptările sunt pozitive pentru cel puțin două reduceri ale ratei dobânzii în 2026, fapt ce menține randamentele obligațiunilor sub presiune, făcând activele fără randament, precum argintul, din ce în ce mai atractive. Perspective tehnice: o ruptură în devenire? În ciuda faptului că se află cu aproximativ 30% sub maximul istoric atins în ianuarie la peste 121 USD, imaginea tehnică a argintului devine optimistă. Nivelul de rezistență de la 64 USD, în zona căruia se află și media mobilă de 100 de zile (dreapta albastră), a rezistat în fața presiunii de vânzare. Indicele de forță relativă (RSI) pe 14 zile se situează la un nivel neutru de 50 de puncte, dar este în creștere, sugerând că impulsul începe să se stabilizeze.

