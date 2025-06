Graficul zilei: OIL (13.06.2025)

Prețurile petrolului au crescut cu aproape 12% la maximul de astăzi, ca răspuns la escaladarea bruscă a conflictului dintre Iran și Israel. Deși majoritatea câștigurilor au fost recuperate între timp, petrolul rămâne peste nivelurile înregistrate înainte de panica declanșată de paralizia comercială cauzată de tarifele impuse de Donald Trump. Contextul geopolitic actual sugerează o inversare pe termen lung a tendinței pentru această marfă energetică cheie. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Contractul OIL a înregistrat o revenire constantă de la minimul recent de aproximativ 62 USD pe baril, dar primele rapoarte privind retragerea diplomaților americani din ambasade au permis prețului să depășească zona tampon de 66 - 67 USD. Sursa: xStation 5 Escaladarea inevitabilă Atacul aerian israelian asupra instalațiilor nucleare iraniene a depășit așteptările majorității actorilor politici și financiari, chiar și în contextul rapoartelor anterioare privind plecarea personalului diplomatic american din regiune. Potrivit rapoartelor, atacul a ucis, printre alții, șeful Statului Major al forțelor armate iraniene și mai mulți oameni de știință legați de programul nuclear iranian. Rapoartele preliminare indică daune critice la infrastructura nucleară importantă din Natanz. Având în vedere declarațiile ambelor părți, escaladarea pare acum inevitabilă. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că „operațiunea va continua atât timp cât va fi necesar”, calificând evenimentele drept „decisive pentru istoria Israelului”. În același timp, Iranul a calificat atacul drept o încălcare a tuturor liniilor roșii și a promis măsuri de retaliere nelimitate. Șocul ofertei alimentează speculațiile Iranul produce în prezent aproximativ 3 milioane de barili de petrol pe zi, iar o escaladare suplimentară reprezintă o amenințare multidimensională pentru aprovizionarea globală. Piața petrolului dă deja semne de tensiune, la care OPEC a răspuns prin creșterea producției, deși previziunile indică deja o posibilă scădere a producției în SUA, de exemplu. O preocupare majoră rămâne Strâmtoarea Hormuz, prin care trece 20% din aprovizionarea mondială cu petrol. Dacă Iranul ar riposta blocând strâmtoarea, acest lucru ar putea provoca perturbări grave ale lanțurilor de aprovizionare și ar alimenta și mai mult creșterea prețurilor petrolului.

