Graficul zilei: Petrolul, războiul și inflația – va ieși dolarul învingător? (13.07.2026)

Am început săptămâna cu creșteri semnificative ale prețurilor materiilor prime energetice și cu o retragere generalizată a investitorilor de pe piețele de risc. Aceasta este, desigur, consecința unei declarații publicate de Garda Revoluționară Islamică, conform căreia Strâmtoarea Ormuz este închisă „până la noi ordine”.
Geopolitică
Atât creșterea prețurilor petrolului brut – din care Statele Unite este exportator net –, cât și revenirea aversiunii față de risc reprezintă factori favorabili pentru moneda americană. Cu toate acestea, comunicatele ambelor părți sunt extrem de contradictorii. Donald Trump a respins declarația Teheranului, asigurând că ruta rămâne deschisă pentru navele care circulă în conformitate cu legea, ceea ce ar putea fi unul dintre factorii care determină în prezent o inversare de tendință pe piața valutară.
Ambele părți anunță o escaladare suplimentară. Iranul afirmă că orice acțiuni ulterioare ale SUA sau ale aliaților săi ca răspuns la blocadă vor fi întâmpinate cu măsuri de retaliere severe. La rândul său, Statele Unite avertizează că, dacă Teheranul menține blocada, SUA vor lansa noi atacuri.
Piața nu ia încă în calcul cel mai pesimist scenariu. Amploarea creșterilor prețurilor principalelor mărfuri energetice este relativ redusă (nu am depășit maximele locale din 8 iulie) .
- În prezent, plătim puțin peste 78 de dolari pentru un baril de țiței Brent; WTI oscilează în jurul valorii de 74 de dolari.
Situația se schimbă însă dinamic. Atacuri suplimentare, în special asupra navelor care tranzitează strâmtoarea, ar putea duce la creșteri bruște ale volatilității.
Audierea lui Kevin Warsh
Marți, președintele Fed va apărea în fața Congresului în cadrul unei audieri bianuale.
Am trecut abia de o singură ședință sub conducerea lui Warsh. Piețele nu sunt încă convinse cu privire la modul în care va arăta abordarea noului președinte în materie de politică monetară. Primele semnale, care au venit pe neașteptate, au fost moderat „hawkish”.
Audierea capătă o importanță deosebită în contextul dorinței lui Warsh de a renunța la „forward guidance”, adică la comunicările care îndrumă piețele cu privire la direcția pe care intenționează să o urmeze comitetul. Dorința de a reduce transparența acțiunilor Fed a stârnit numeroase critici. Ne așteptăm ca Warsh să fie confruntat cu un număr semnificativ de întrebări pe această temă.
Să reamintim că Warsh nu a participat la ultimul Grafic „dot plot”, adică la proiecția traiectoriei ratei dobânzii realizată de membrii comitetului.
Figura 1: Diferența dintre Graficul „dot plot” din martie și cel din iunie (Nivelurile ratei dobânzii la sfârșitul anului 2026)
Sursă: FOMC, 13.07.2026
Deși conferința din iunie a calmat oarecum spiritele, mulți se așteaptă în continuare ca Warsh să încerce să mulțumească Casa Albă. Politicienii vor încerca probabil să obțină un răspuns la întrebarea cheie: în ce fel diferă abordarea lui Warsh față de economie și politica monetară de cea prezentată de Trump.
Inflația IPC
Cu 90 de minute înainte de începerea audierii, vor fi publicate datele privind inflația din iunie din Statele Unite. Consensul estimează că nu vor exista schimbări majore în ceea ce privește inflația de bază (consens 2,9%) și o scădere modestă a inflației globale (consens 3,9%). Totuși, acest lucru nu constituie un motiv de optimism. Presiunea asupra prețurilor rămâne în continuare prea ridicată, ceea ce înseamnă că Congresul va solicita explicații foarte precise cu privire la modul în care Warsh intenționează să o reducă la nivelul țintă.
Figura 2: Inflația IPC de bază și PCE în Statele Unite (2016 – 2026)
Sursă: XTB Research, 10.07.2026
În cadrul primei sale conferințe de presă, noul președinte a pus capăt speculațiilor privind posibilitatea majorării țintei de inflație, subliniind totodată că nu va accepta o inflație ridicată în numele protejării locurilor de muncă. Piața a perceput declarațiile sale ca fiind relativ „hawkish”, ceea ce a determinat creșterea probabilităților privind majorările ratei dobânzii de către Fed.
Warsh a subliniat însă, de asemenea, că acordă atenție la ceea ce „se află în partea stângă a virgulei zecimale”. Mai mult, el a afirmat că „tehnicile actuale de măsurare a presiunii asupra prețurilor sunt departe de a fi ideale”. Ca alternativă, el a prezentat în ultimele luni, printre altele, media trunchiată dezvoltată de sucursala Fed din Dallas. În luna mai, aceasta a atins doar 2,8%, astfel încât ținta „doi” se afla încă în partea stângă a virgulei zecimale.
Analiză tehnică
Figura 3: EURUSD [Interval D1] (23.01.2026 – 13.07.2026)
Sursă: xStation, 13.07.2026
EURUSD se află într-o tendință descendentă clară încă de la începutul lunii aprilie. În ciuda încetinirii ritmului de scădere și a stabilizării în jurul valorii de 1,14, cursul de schimb rămâne cu mult sub mediile mobile de 50, 100 și 150 de zile, care acționează ca niveluri dinamice de rezistență.
- SMA50 coincide aproape cu nivelul Fibonacci de 38,1% (în jur de 1,152), SMA 100 se află în apropierea nivelului Fibonacci 50% (1,159), iar SMA 150 înregistrează valori apropiate de nivelul Fibonacci 61,8% (1,164).
Dispunerea acestora este în concordanță cu avantajul părții ofertei, la fel ca și indicatorul RSI (43,8).
Rezumatul dimineții: Strâmtoarea Hormuz închisă? (13.07.2026)
Știri de ultimă oră: Iranul și SUA s-au întors la masa negocierilor! Prețul petrolului înregistrează o ușoară scădere, iar acțiunile sunt în creștere!
Rezumatul zilei – Escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu. FOMC se teme de inflație
Procesul-verbal al FOMC: Tonul „hawkish” a fost confirmat. Cu toate acestea, EURUSD revine
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