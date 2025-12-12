Graficul zilei - SILVER (12.12.2025)

Argintul (SILVER) și-a extins raliul istoric în această săptămână, atingând un nou maxim istoric în zona de 64,20 USD/uncie, susținut de o forță excepțională atât a cererii industriale, cât și a celei investiționale. Potrivit World Silver Survey 2025, metalul se află acum în al cincilea an consecutiv de deficit structural de ofertă, ceea ce rămâne unul dintre cei mai puternici factori bullish pe termen lung pentru piață. Producția minieră globală este practic la același nivel , la aproximativ 813 milioane uncii/an , în timp ce reciclarea nu a crescut suficient pentru a compensa consumul în accelerare. Acest dezechilibru persistent reprezintă un motiv-cheie pentru care prețurile continuă să evolueze ascendent.

, la aproximativ , în timp ce reciclarea nu a crescut suficient pentru a compensa consumul în accelerare. Acest dezechilibru persistent reprezintă un motiv-cheie pentru care prețurile continuă să evolueze ascendent. Cererea industrială se intensifică puternic, alimentată de sectoare precum electronice , fotovoltaice , energie verde și producție avansată . Silver Institute raportează că fabricarea (industrială) a atins un nivel record în 2025 .

, , și . raportează că . Participarea investitorilor s-a intensificat pe fondul scăderii randamentelor reale și al relaxării condițiilor monetare. Fluxurile în ETF-uri au redevenit pozitive, iar argintul a depășit aurul, aproape dublându-și performanța de la începutul anului .

. Analiștii devin tot mai optimiști. Bank of America și-a majorat ținta de preț la 12 luni la 65 USD (ceea ce ar sugera un potențial limitat față de nivelurile curente), însă BNP Paribas susține că argintul ar putea atinge 100 USD/uncie până la finalul lui 2026 , susținut de deficitele persistente de ofertă și de cererea de tip „safe-haven”.

și-a majorat ținta de preț la 12 luni la (ceea ce ar sugera un potențial limitat față de nivelurile curente), însă susține că argintul ar putea atinge , susținut de deficitele persistente de ofertă și de cererea de tip „safe-haven”. Constrângerile structurale limitează capacitatea pieței de a răspunde rapid prin creșterea ofertei. Pentru că cea mai mare parte a argintului este obținută ca produs secundar în exploatări de plumb, zinc, cupru și aur, creșterea prețului nu se reflectă automat într-o majorare rapidă a producției.

în exploatări de plumb, zinc, cupru și aur, creșterea prețului nu se reflectă automat într-o majorare rapidă a producției. Principalele riscuri includ reducerea consumului specific (thrifting) în sectorul solar, substituția în aplicațiile industriale și o posibilă diminuare a cererii investiționale dacă mediul macro se schimbă, în special în scenariul unei creșteri a ratelor reale. Cea mai recentă decizie a Rezervei Federale a oferit un suport vizibil complexului metalelor prețioase. A treia reducere consecutivă a dobânzii cu 25 pb și anunțul privind achiziții de 40 mld. USD/lună în T-bills au slăbit dolarul american și au impulsionat atât aurul, cât și argintul. Argintul rămâne performerul de vârf în rândul metalelor prețioase, beneficiind de o combinație între fundamentale fizice tot mai strânse, politică monetară favorabilă și factori de cerere robuști, pe mai multe segmente. Piața intră în 2026 cu unul dintre cele mai convingătoare setup-uri bullish din ultimul deceniu, deși volatilitatea este probabilă pe măsură ce prețurile testează intervale superioare. Argint (interval D1) Pe graficul argintului se observă că prețul este cu aproape 50% peste EMA200, dinamică foarte apropiată de cea din jurul datei de 20 octombrie; de asemenea, mișcarea abruptă de după corecția din noiembrie este aproape 1:1 similară celei anterioare. Această configurație poate amplifica volatilitatea, însă, având în vedere schimbarea de direcție a politicii Fed și cererea solidă, argintul intră în perioada Crăciun-Anul Nou într-un sentiment net pozitiv. Spargerea nivelului de 60 USD/uncie din 9 decembrie a declanșat un plus de momentum. Sursă: xStation5

