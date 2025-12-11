NATGAS scade cu peste 7% 🚨

Prețurile gazelor naturale (NATGAS) suferă o corecție dinamică, îndepărtându-se de maximele săptămânii trecute de 5,5 USD/MMBTU și testând nivelul de suport cheie în jurul valorii de 4,3 USD. Este important de menționat că sentimentul bearish a persistat chiar și în ciuda publicării unui raport EIA bullish. Concluzii cheie: Piața ignoră datele istorice: Raportul EIA a arătat o scădere masivă a stocurilor de -177 bcf (față de previziunile de -166 bcf și valoarea anterioară de -12 bcf). Deși acest lucru reflectă începutul rece al lunii decembrie (cel mai rece din 2017), piața ia deja în calcul viitorul, nu trecutul. Reacția descendentă la o valoare atât de puternică este un semn al cererii speculative slabe. Schimbarea frontului meteorologic: Principalul catalizator al vânzării masive este actualizarea modelelor meteorologice (NOAA). Previziunile pentru a doua jumătate a lunii decembrie indică sosirea unui val de căldură care se va deplasa de la vest la est în SUA, ceea ce va reduce drastic numărul de zile de încălzire (HDD) în perioada cheie. Sursa: NOAA Aprovizionarea rămâne o povară: producția record de gaze naturale din SUA reprezintă un plafon pentru creștere odată ce presiunile meteorologice se vor atenua.

Situația tehnică: prețul testează suportul la 4,3 USD/MMBTU, nivel care coincide cu media mobilă exponențială pe 50 de zile, pe care piața nu a mai testat-o din 20 octombrie. Cu toate acestea, este interesant de remarcat că indicatorul RSI pentru ultimele 14 zile nu indică faptul că instrumentul este supra-vândut. Sursa: xStation

