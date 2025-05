Graficul zilei: TNOTE (22.05.2025)

Piața datoriilor din SUA tocmai a înregistrat una dintre cele mai slabe sesiuni din acest an, iar cererea slabă la licitația de obligațiuni de ieri a intensificat tendința de vânzare a tuturor tipurilor de active americane. Lipsa apetitului pentru datoriile SUA evidențiază îngrijorările cu privire la proiectul de lege fiscală propus de Trump și traiectoria pe termen lung a unui deficit deja umflat. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Contractul futures pe titluri de stat pe 10 ani a scăzut sub nivelul cheie de suport de aproximativ 109,70, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni. Prețul obligațiunilor a crescut treptat pe fondul așteptărilor privind reducerea ratei dobânzii de către Rezerva Federală, dar haosul din politica comercială din martie și aprilie a temperat semnificativ aceste speranțe. Sursa: xStation 5 „Vinde America” încă în joc La doar câteva zile după retrogradarea ratingului de credit al SUA, piața obligațiunilor a arătat administrației un cartonaș galben. Disputele în curs privind legislația fiscală a lui Trump și temerile de stagflatie au împins randamentele obligațiunilor de stat pe 30 de ani peste 5% (cele pe 10 ani apropiindu-se de 4,6%). Cererea slabă pentru ultima licitație de obligațiuni pe 20 de ani s-a extins și pe Wall Street, consolidând sentimentul „Vinde America”, indicii principali ai acțiunilor blue chip scăzând între 1,4% și 1,9%. Randamentele obligațiunilor continuă să crească odată cu temerile de recesiune. Randamentele pe 30 de ani au depășit pragul simbolic de 5%, apropiindu-se de maximul din ultimii 20 de ani (ultimul vârf a fost atins în toamna anului 2023). Sursa: Bloomberg Finance L.P. Republicanii divizați Proiectul de lege fiscală propus de Trump, denumit „beautiful tax bill”, stârnește controverse de câteva zile, atât la Capitol Hill, cât și pe Wall Street. Acesta se bazează pe reducerile fiscale introduse în timpul primului său mandat. Scăderea veniturilor federale care va rezulta ar trebui compensată prin reduceri bugetare (inclusiv la Medicaid și programele de energie verde), dar, în forma sa actuală, proiectul de lege ar adânci și mai mult deficitul deja substanțial. La această provocare se adaugă diviziunea internă dintre republicani: ultraconservatorii cer reduceri mai profunde, în timp ce moderații își exprimă îngrijorarea cu privire la viitorul proiectelor de infrastructură și energie.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."