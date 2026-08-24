Graficul zilei: Trump determină scăderea dolarului canadian (24.08.2026)

Săptămâna a început cu o volatilitate relativ redusă pe piața valutară. O excepție o reprezintă dolarul canadian, care astăzi se depreciază față de dolarul american cu peste 0,4%.

Figura 1: Dashboard monede G10 (24.06.2026)

Sursă: XTB Research, 24.08.2026

Care ar putea fi motivele unei astfel de măsuri?

Revenirea războiului comercial

Discuțiile privind un nou acord comercial între Washington și Ottawa au eșuat în mod neașteptat. Negocierile au fost întrerupte vineri, ceea ce a dus la aplicarea unor tarife de 50% asupra produselor canadiene exportate în SUA. Acestea vor viza mărfuri cu o valoare totală de aproximativ 20-28 de miliarde de dolari (5-7% din totalul exporturilor canadiene către SUA).

Lista tarifelor include, printre altele, lemn, ciment, mobilă, anumite produse lactate, vin, echipamente electrice și echipament de hochei. Președintele Donald Trump susține cu fermitate această decizie. Pe rețelele sociale, el a acuzat Canada că „dorește să culeagă beneficiile statutului de stat fără a fi unul”.

Prim-ministrul canadian Mark Carney acuză SUA că au introdus în ultimul moment cerințe nedrepte și dăunătoare din punct de vedere economic, inclusiv încercări de a limita capacitatea Canadei de a încheia acorduri comerciale cu alte națiuni. Partea americană (reprezentată de Jamieson Greer) respinge aceste acuzații, susținând că negociatorii canadieni au fost cei care au încălcat compromisul atins anterior prin noi cerințe.

Măsuri de retorsiune planificate

Conform anunțurilor lui Carney, tarifele canadiene care vizează exporturile americane de valoare similară vor intra în vigoare pe 8 septembrie („dolar pentru dolar”, după cum spune chiar prim-ministrul). Acestea vor afecta sectoare precum oțelul, utilajele agricole, electrocasnicele, electronica și produsele lactate. De altfel, selecția nu este întâmplătoare; acestea sunt menite să se resimtă rapid în statele americane cheie din punct de vedere politic (ceea ce ar putea avea o importanță deosebită având în vedere alegerile de la jumătatea mandatului care se apropie cu pași rapizi).

Datoria, PCE și Jackson Hole

În ceea ce privește dolarul, trei elemente vor atrage atenția.

Prima va fi situația de pe piața datoriei. Scăderea randamentului obligațiunilor americane pe 30 de ani, rezultată din intervenția Departamentului Trezoreriei, s-a dovedit nesustenabilă. Acesta se situează în prezent la 5,24%, ceea ce înseamnă că este cu aproximativ 6 puncte de bază peste minimele de joi. Dacă vor apărea noi declarații care să semnaleze o creștere a ofertei de dolari pe piață, ar trebui să ne așteptăm la o depreciere suplimentară a monedei.

Al doilea element îl reprezintă publicarea, miercuri, a datelor privind inflația PCE. Acesta este un indicator cu o întârziere semnificativă față de indicele CPI, dar preferat de-a lungul timpului de către membrii FOMC. Publicarea capătă, în mod firesc, o importanță deosebită în lumina recentei schimbări de evaluare. După ultima intervenție eșuată a lui Scott Bessent, probabilitatea implicită de piață privind o majorare a ratei dobânzii în toamnă a crescut. Probabilitatea unei majorări în septembrie este evaluată la aproximativ 40%. Cea din octombrie, la puțin peste 60%.

Al treilea factor, și poate cel mai important, s-ar putea dovedi a fi simpozionul de la Jackson Hole, care se va desfășura de joi până sâmbătă. Vineri, în jurul orei 13:00, președintele Warsh va urca la tribună. Se pare că lipsa unor indicații privind politica monetară viitoare nu este o opțiune. Piețele așteaptă claritate; absența acesteia ar putea spori presiunea deja semnificativă asupra dolarului american. Președintele Fed a anunțat că va trata Jackson Hole ca pe un fel de foaie albă. Întrebarea este cum intenționează să scrie pe ea.

Analiză tehnică

Figura 2: USDCAD [interval zilnic] (31.03.2026 - 24.08.2026)

Sursă: xStation, 24.08.2026

Pe termen mediu, avantajul rămâne în continuare de partea ofertei, fapt confirmat de poziția prețului sub toate mediile mobile cheie. Mediile EMA de 50, 100 și 150, împreună cu nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, creează o zonă puternică de rezistență. Indicatorul RSI, situat la 37,9, se îndepărtează însă treptat de zona de supravânzare, ceea ce lasă loc pentru o nouă mișcare ascendentă în cadrul unei corecții.