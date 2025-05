Graficul zilei - US100 (02.05.2025)

Indicele Nasdaq 100, dominat de companiile din sectorul tehnologic și reprezentat de US100, a înregistrat ușoare creșteri vineri, după rezultatele mixte ale gigantilor tehnologici publicate joi, contractele futures urcând cu 0,5% peste noapte. Sentimentul pieței s-a îmbunătățit semnificativ după ce s-a aflat că China și Statele Unite deschid ușa negocierilor privind tarifele, ceea ce ar putea atenua tensiunile comerciale în escaladare dintre cele două cele mai mari economii ale lumii. Rezultatele financiare ale giganților tehnologici aruncă o umbră Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Amazon și Apple au înregistrat rezultate trimestriale mai bune decât se aștepta, dar ambele acțiuni au fost supuse presiunilor, deoarece companiile au avertizat asupra impactului tarifelor asupra performanțelor viitoare. Amazon a înregistrat o creștere de 9% a veniturilor, până la 155,67 miliarde de dolari, iar EPS a crescut cu 64% față de anul precedent, în timp ce Apple a raportat o creștere de 5% a veniturilor, până la 95,4 miliarde de dolari. Cu toate acestea, ambii giganți tehnologici au emis avertismente cu privire la impactul tarifelor, Apple estimând în mod specific o creștere a costurilor cu 900 de milioane de dolari în trimestrul următor. Preocupările legate de tarife afectează perspectivele Andy Jassy, CEO Amazon, a subliniat incertitudinea în jurul politicilor tarifare ale președintelui Trump în timpul conferinței privind rezultatele financiare, afirmând că „este greu de spus unde se vor stabili și când se vor stabili”. Previziunile gigantului comerțului electronic pentru trimestrul al doilea au reflectat această incertitudine, prognozele privind veniturile operaționale fiind sub așteptările Wall Street. În mod similar, Tim Cook, CEO Apple, a avertizat asupra dificultăților de a face previziuni după luna iunie din cauza incertitudinilor legate de politica comercială, în ciuda vânzărilor de iPhone peste așteptări, de 46,8 miliarde de dolari. China semnalează posibile negocieri comerciale Sentimentul pieței a primit un impuls semnificativ după ce Ministerul Comerțului din China a anunțat că „evaluează” posibilitatea unor negocieri comerciale cu Statele Unite. Acest lucru marchează primul pas către o posibilă reducere a tarifelor reciproce care s-au intensificat în ultimele săptămâni. Declarația a menționat că oficialii americani „au luat inițiativa de a transmite informații părții chineze în mai multe rânduri, prin intermediul părților relevante, în speranța unor discuții”. Piețele asiatice se redresează pe fondul speranțelor comerciale Semnalele pozitive privind potențialele negocieri comerciale au declanșat performanțe puternice pe piețele asiatice, indicele Hang Seng din Hong Kong înregistrând o creștere de 1,7%, iar indicele de referință din Taiwan, de 2,2%. Indicii japonezi și sud-coreeni au înregistrat, de asemenea, creșteri de 1,1% și, respectiv, 0,4%, reflectând îmbunătățirea sentimentului în întreaga regiune. Investitorii își îndreaptă acum atenția către raportul privind locurile de muncă din aprilie, care va fi publicat vineri și va oferi prima evaluare a pieței muncii de la intrarea în vigoare a tarifelor impuse de Trump cu ocazia „Zilei Eliberării”. Analiștii vor examina cu atenție datele pentru a identifica orice semne de răcire a pieței muncii care ar putea influența deciziile politice viitoare. US100 (interval D1) Nasdaq 100, reprezentat de US100, se tranzacționează în jurul nivelului de retragere Fibonacci de 38,2%, o zonă cheie de rezistență. Taurii vor încerca să retesteze mediile mobile simple (SMA) de 200 și 100 de zile, în timp ce vânzătorii vor încerca probabil să împingă prețul sub 19.195, un nivel care a declanșat anterior o tendință ascendentă, cu o țintă în apropierea nivelului de retragere Fibonacci de 61,8%. Indicatorul RSI se menține peste pragul de 48,5, un nivel care, în trecut, a semnalat o revenire a impulsului bullish atunci când a fost depășit. Între timp, MACD se lărgește, indicând o creștere a impulsului bullish.

