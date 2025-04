Graficul zilei - US100 (08.04.2025)

Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) câștigă astăzi aproape 1%. Deși și-au revenit într-o oarecare măsură de la minimul corecției de ieri din jurul valorii de 17.600 de puncte, este greu să vorbim despre o îmbunătățire radicală a sentimentului. Indicele încă se luptă să depășească rezistența de la 18.000 de puncte și se tranzacționează în prezent în apropierea nivelului de retragere Fibonacci de 38,2% al valului ascendent din 2022. Ieri, Trump a anunțat că va impune Chinei tarife de 50% începând cu 9 aprilie dacă China nu își retrage tarifele de retaliere de 32%. De atunci, nu am văzut niciun răspuns semnificativ din partea Chinei, în afară de declarația de ieri a Ministerului Comerțului, care sublinia că China nu va accepta niciodată politici „coercitive” din partea Statelor Unite.

Atâta timp cât amenințarea unor tarife de 50% pentru China (care ar ridica povara tarifară totală la 70%) rămâne valabilă - și persistă riscul ca Donald Trump să nu „blufeze” - cererea pentru hedging va rămâne probabil ridicată. Acest lucru ar explica nivelul relativ ridicat al VIX, care oscilează în jurul valorii de 32 de puncte. Între timp, principalii indici americani, inclusiv US100 - care este deosebit de sensibil la potențialele măsuri de retaliere comercială din partea Chinei - ar putea continua să lupte pentru a depăși nivelurile cheie de rezistență.

Sezonul raportărilor financiare în SUA începe vineri, băncile americane fiind așteptate să comenteze în linii mari starea consumatorilor americani. Datele privind creditele de consum raportate ieri au surprins cu o scădere de 0,8 miliarde de dolari, comparativ cu așteptările pozitive de 15 miliarde de dolari. Mai multe sondaje sugerează că este posibil ca consumatorii să fi redus cheltuielile în ultimele săptămâni. Acest lucru face ca Nasdaq 100 să fie deosebit de sensibil - atât la comentariile pozitive, cât și la cele negative din partea băncilor americane. Până atunci, accentul rămâne pe „războiul comercial” și pe orice potențiale „înțelegeri” pe care Trump le-ar putea anunța pe măsură ce negocierile cu mai multe țări continuă. US100 (interval D1) Mediile EMA de 200 de zile și 50 de zile sunt pe cale să traseze o formațiune „Death Cross” pe graficul zilnic, semnalând o posibilă inversare a tendinței pe termen lung. Indicele se tranzacționează cu aproximativ 10% sub EMA de 200 de zile (linia roșie). O zonă cheie pe care taurii trebuie să o recucerească se află în jurul punctelor 19.300 - 19.500, unde au avut loc reacții semnificative ale prețurilor în trecut. O vânzare mai profundă și continuarea panicii ar putea aduce o testare a zonei de 15.000 de puncte, corespunzătoare retragerii Fibonacci de 61,8%. Pe termen scurt, cel mai mare risc pare a fi posibila escaladare a tarifelor pentru China de la 34% la 50%, ceea ce ar ridica povara tarifară totală la 70%, complicând și mai mult mediul deja dificil pentru companiile americane de tehnologie și afectând perspectivele mai largi ale inflației în Statele Unite.

