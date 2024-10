Graficul zilei - US100 (11.09.2024)

Investitorii așteaptă astăzi publicarea datelor privind inflației CPI din SUA pentru luna august (15:30 BST), previziunile preconizând un declin al indicelui anual principal (așteptat la 2,5% după 2,9% în iulie) și nicio modificare a inflației core CPI la 3,2% pe an (excluzând prețurile alimentelor și energiei). Înainte de publicarea datelor CPI din SUA, contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) pierd ușor, 0,2%, și au reușit să recupereze o parte din pierderi după mișcarea descendentă din cursul nopții, când indicele a testat zona de 18.500. Având în vedere sentimentul actual al pieței (teama de încetinirea economiei și a pieței forței de muncă, iar Fed este încă „blocată” la rate record), publicarea ar putea fi interpretată negativ, atât în cazul în care datele se dovedesc mai mari (punând presiune pe o poziție mai conservatoare a Fed, în ciuda slăbirii pieței forței de muncă), cât și în scenariul unei inflații mai mici decât se aștepta (care ar putea fi interpretată ca o nouă „dovadă” a slăbirii cererii interne).

În plus, reacția la datele CPI poate, într-un fel, să „arate” poziționarea marilor investitori și a fondurilor, care vor dori să profite de lichiditatea mai mare de pe piață, ceea ce ar putea indica o mișcare suplimentară pe US100 . O alunecare sub zona de 18.500 ar putea anunța un nou impuls descendent și o slăbiciune temporară pe Wall Street. Un avans peste pragul de 19.000 de puncte, pe de altă parte, ar putea sugera o forță pe partea optimistă și o „supra-vânzare” pe indici. Investitorii ar putea interpreta pozitiv scăderea prețurilor la carburanți în SUA, mai ales dacă niciuna dintre componentele CPI nu indică o scădere semnificativă a dinamicii prețurilor în segmente economice cheie, cum ar fi serviciile, ceea ce ar putea sugera o slăbire gravă a cererii în SUA. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US100 (interval M5, zilnic) Pe intervalul zilnic mai larg, vedem că Nasdaq 100 (US100) și-a oprit declinul la nivelul mediei exponențiale de 200 de zile(linia roșie), dar este îngrijorător faptul că această medie este testată la aproximativ o lună după ce indicele a alunecat sub ea, la începutul lunii august. O alunecare sub pragul de 18.550 (retragerea Fibonacci de 23,6%) și nivelul de 18440 ar putea fi percepută ca un potențial semnal pentru o inversare a tendinței și ar crea mai multă incertitudine. În scenariul unei corecții mai profunde, nivelurile de suport importante sunt în jurul punctelor 16.700 și 17.000, unde vedem reacții semnificative ale prețurilor și retragerea Fibonacci de 38,2% a valului ascendent din 2022. Urmărind impulsurile recente de scădere, vedem că majoritatea au adus o scădere de aproximativ 3.000 de puncte, ceea ce în situația ipotetică actuală ar implica o testare a zonei din jurul valorii de 17.000 de puncte. Nivelul cheie de rezistență pe termen mediu pentru tauri este în prezent în jurul valorii de 20.000 de puncte și media exponențială de 100 de zile situată în zona de 19.200 de puncte. Sursa: xStation5 Pe intervalul scurt de 5 minute, vedem că prețul a depășit cele trei medii mobile (mediile exponențiale de 200, 100 și 50 de perioade), precum și retragerea Fibonacci de 23,6% a valului ascendent din 9 septembrie. Vedem o rezistență cheie pe termen scurt în apropiere de nivelul de 18.860 puncte.

Sursa: xStation5

