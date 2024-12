Graficul zilei - US100 (17.12.2024)

Nasdaq Composite a înregistrat o închidere record pe fondul unei performanțe divergente a pieței, AI și calculul cuantic conducând câștigurile sectorului tehnologic, în timp ce sectoarele tradiționale rămân în urmă. Decizia anticipată de mâine a Fed privind rata dobânzii a determinat piețele să evalueze o probabilitate de 95,4% de reducere cu 25 de puncte de bază, deși orientările pentru 2025 ar putea fi mai prudente decât se preconiza anterior. Principalele statistici de piață: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Nasdaq atinge a 38-a închidere record din 2024, în creștere cu 1,2%

Capitalizarea de piață a Broadcom depășește 1.000 miliarde de dolari, acțiunile au crescut cu 126% YTD

Bitcoin atinge un nou ATH peste 106.000 USD Poziția de lider a sectorului tehnologic față de slăbiciunea pieței în general Puterea Nasdaq continuă să mascheze divergențele pieței de bază, cu Dow în scădere timp de opt sesiuni consecutive - cea mai lungă serie de pierderi din 2018. S&P 500 a marcat a 11-a ședință consecutivă de amplitudine negativă, cea mai lungă astfel de serie în datele disponibile din 1999, subliniind natura îngustă a câștigurilor pieței. Inteligența artificială și calculul cuantic sunt în creștere Impulsul sectorului tehnologic rămâne robust, condus de evoluțiile legate de inteligența artificială. Performanța stelară a Broadcom, inclusiv o creștere de 220% a veniturilor din IA până la 12,2 miliarde de dolari, exemplifică puterea sectorului. Apariția calculului cuantic ca o nouă temă de creștere a stârnit un interes semnificativ din partea investitorilor, companii precum Rigetti Computing (+843% pe o perioadă de 3 luni), D-Wave Quantum (+455%) și IonQ (+398%) înregistrând câștiguri spectaculoase în ciuda generării de venituri limitate. Modificări în componența indicelui Reconstituirea anuală a Nasdaq 100 reflectă evoluția temelor pieței, Palantir Technologies, Axon Enterprise și MicroStrategy, axate pe Bitcoin, urmând să se alăture indicelui la 23 decembrie, înlocuind Moderna, Super Micro Computer și Illumina. Modificările subliniază influența tot mai mare a AI, a criptomonedelor și a sectoarelor de software pentru întreprinderi. Așteptări privind reducerea ratelor În timp ce o reducere cu 25 de puncte procentuale a ratei pare aproape sigură pentru reuniunea FOMC de mâine, se așteaptă ca Fed să semnaleze o traiectorie de relaxare mai conservatoare pentru 2025, proiecțiile indicând acum trei reduceri de 25 de puncte procentuale în loc de patru. Această ajustare reflectă preocupările persistente privind inflația și impactul potențial al politicii viitoarei administrații Trump, inclusiv tarifele propuse și controlul imigrației. Continuarea dominației sectorului tehnologic, cuplată cu divergențele generale de pe piață și cu evoluția așteptărilor privind politica monetară, sugerează o rotație continuă a pieței, mai degrabă decât o soliditate pe scară largă până în 2025. US100 (Interval D1) Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, a realizat ieri o închidere record. Maximul de la jumătatea lunii decembrie de la 21.669 și maximul de la jumătatea lunii noiembrie de la 21.255 servesc drept niveluri inițiale de sprijin pentru tauri, în timp ce maximul de la jumătatea lunii iulie de la 20.895, strâns aliniat cu SMA de 50 de zile de la 20.851, oferă sprijin suplimentar. Urșii pot ținti 20.896 ca nivel cheie pentru a exploata divergența descendentă, țintele ulterioare incluzând SMA de 100 de zile și maximele din august de lângă 19.917, care reprezintă niveluri critice de scădere.

RSI a intrat în zona de supracumpărare, accelerând potențial impulsul crescător. Între timp, MACD justifică o observație atentă, deoarece este pe cale fie să se îngusteze, fie să se extindă, oferind informații cu privire la ritmul și durabilitatea tendinței ascendente actuale. Sursa: xStation Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

